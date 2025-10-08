Cómo hacer una llamada en WhatsApp desde una computadora

Es una herramienta útil para el ámbito personal y laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada por WhatsApp en la computadora puede resultar una herramienta efectiva cuando el teléfono no está cerca o al alcance. La posibilidad de comunicarse a través de la versión de escritorio permite que los usuarios mantengan el contacto aun si dependen del ordenador para trabajar o estudiar.

Según el centro de ayuda de la aplicación de Meta, la plataforma brinda la posibilidad de hacer y recibir llamadas de voz y video sin costo desde la aplicación nativa para computadoras con sistemas operativos compatibles.

Por este motivo, se explica todo lo se debe saber de esta función de llamada a través de un ordenador, la cuál amplía el alcance de la mensajería instantánea, colocando al dispositivo más cercano como el medio de comunicación en diferentes circunstancias.

Qué se requiere para hacer una llamada por WhatsApp en una computadora

Hay que instalar la versión escritorio de la plataforma. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para utilizar la función de llamadas en WhatsApp Escritorio, es imprescindible contar con una conexión estable a internet y un sistema operativo actualizado. El servicio solo está disponible en computadoras que usan Windows 10 en su versión de 64 bits (1903 o posterior) o macOS 11 y versiones posteriores.

No es posible realizar llamadas por WhatsApp Web, la versión que opera desde el navegador. Es necesario descargar e instalar la app de escritorio para Windows o Mac, disponible en la página oficial de WhatsApp.

Este requisito excluye dispositivos con sistemas operativos distintos o aparatos que funcionen con versiones antiguas de Windows y macOS.

Cómo realizar una llamada individual desde una computadora

Para comenzar una llamada, el usuario debe buscar el contacto deseado en la barra de chats de la aplicación de escritorio y seleccionar el ícono de llamada de audio o video, ubicado en la parte superior de la ventana de conversación.

El proceso es sencillo y se hace directamente desde la interfaz del programa. (Foto: Europa Press)

Esta función permite realizar llamadas gratuitas, incluso si la otra persona se encuentra en otro país, siempre y cuando ambos tengan conexión a internet.

Todas las llamadas realizadas a través de esta función cuentan con cifrado de extremo a extremo, asegurando que la información permanece protegida entre el emisor y el receptor. La calidad de la llamada varía en función del ancho de banda y la estabilidad de la conexión utilizada en ambos dispositivos.

De qué forma se pueden hacer llamadas grupales desde WhatsApp en el PC

WhatsApp Escritorio permite efectuar llamadas grupales, opción útil para reuniones laborales o encuentros virtuales. Para hacerlo, desde un chat grupal, el usuario puede seleccionar los participantes que desea incluir y elegir entre llamada de audio o video.

En la reunión pueden participar múltiples cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los participantes deben contar con la versión de escritorio de la aplicación en sistemas compatibles de Windows o Mac. Además, las llamadas grupales mantienen el cifrado de extremo a extremo propio de la plataforma. Existen opciones de administración de privacidad que permiten eliminar o bloquear participantes en caso necesario

Cómo crear y enviar enlaces de llamada desde WhatsApp escritorio

La generación de enlaces para llamadas ofrece la posibilidad de invitar a otras personas a unirse a una llamada de audio o video enviando un enlace personalizado.

Para activar esta función, se debe abrir la pestaña “Llamadas” dentro de WhatsApp Escritorio, hacer clic en “Nuevo enlace de llamada” y elegir si se tratará de audio o video. Posteriormente, el enlace puede copiarse para ser compartido por cualquier medio o enviarse directamente a un chat dentro de WhatsApp.

El link se debe compartir solo con personas conocidas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Solo quienes tienen una cuenta activa podrán sumarse, y cada enlace generado es exclusivo y diferente. Los enlaces pierden validez tras 30 días de inactividad y pueden revocarse por motivos de privacidad o seguridad.

Qué sucede si se elimina o bloquea a una persona de la llamada de WhatsApp

El creador del enlace o el administrador de la llamada puede quitar a cualquiera de los participantes si lo considera necesario. Este proceso exige hacer clic derecho sobre el nombre o número de la persona y seleccionar eliminar o eliminar y bloquear.

Si se opta por bloquear, ese contacto no podrá reincorporarse a la llamada con ese enlace. La persona eliminada recibe un mensaje notificando su retiro de la comunicación, y si intenta regresar, su acceso resulta denegado.