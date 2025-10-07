Juega FC 26 completamente gratis con este truco de EA Sports

Conoce cómo jugar gratis el nuevo EA Sports FC26. (Foto: EA)

El acceso anticipado de EA Sports FC 26, la nueva entrega del simulador de fútbol más popular del mundo, comenzó hace unas semanas para quienes adquirieron la edición Ultimate. Sin embargo, los jugadores que no quisieron pagar el precio completo tuvieron la posibilidad de probarlo gratis o a muy bajo costo en consolas y PC, aunque con algunas excepciones.

Nintendo Switch y Switch 2 quedaron fuera de estas promociones, pero los usuarios de PlayStation, Xbox y PC pudieron aprovechar distintas opciones para jugar durante varias horas antes del lanzamiento oficial del juego estándar.

Ahora puedes saber cómo los jugadores accedieron a EA Sports FC 26 con distintas alternativas que fueron desde una prueba gratuita hasta suscripciones mensuales económicas.

Acceso anticipado con EA Play

Electronic Arts mantuvo su servicio EA Play como una de las puertas de entrada más accesibles para quienes buscaron probar EA Sports FC 26 sin comprar el juego completo. Con esta suscripción, disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, los usuarios pudieron acceder a una versión de prueba de 10 horas con total libertad de modos y funciones.

El costo de EA Play es de 5,99 dólares por mes, y la membresía se contrata directamente desde las tiendas digitales de cada plataforma o mediante la aplicación de EA en PC. Aunque en años anteriores la compañía ofrecía una promoción inicial por menos de un dólar, en 2025 no se lanzó ninguna rebaja especial.

Aun así, esta siguió siendo una de las formas más económicas de conocer las novedades del simulador de fútbol, incluyendo mejoras en la jugabilidad, nuevas animaciones y los primeros ajustes del modo Ultimate Team.

Juego gratuito con Xbox Game Pass Ultimate

Los jugadores de Xbox tuvieron una ventaja adicional. EA Play estuvo incluido dentro de la suscripción Xbox Game Pass Ultimate, lo que permitió a quienes ya pagaban por este servicio descargar la versión de prueba de EA Sports FC 26 sin costo adicional.

El mismo beneficio se extendió a PC Game Pass, siempre que el usuario vinculase su cuenta de Microsoft con la de Electronic Arts desde la aplicación oficial de EA. De esta manera, fue posible acceder a las 10 horas de juego gratuitas desde el 19 de septiembre, día en que comenzó el acceso anticipado global.

Esta integración entre EA y Microsoft se consolidó como una de las estrategias más efectivas para atraer jugadores al ecosistema Game Pass, al permitir probar lanzamientos importantes sin realizar pagos adicionales.

La opción completa con EA Play Pro

Para quienes prefirieron tener acceso total al juego sin límites de tiempo, EA ofreció una suscripción premium llamada EA Play Pro, disponible exclusivamente en PC. Con esta modalidad, los usuarios pudieron jugar la versión completa de EA Sports FC 26 mientras mantuvieron activa la membresía.

El precio del servicio es de 16,99 dólares al mes o 119,99 dólares al año, e incluyó las ediciones especiales de otros títulos de EA, como Battlefield, The Sims y Dragon Age. Fue una alternativa pensada para quienes planeaban explorar varios lanzamientos de la compañía sin comprar cada juego por separado.

Aunque algunos jugadores reportaron errores en la versión para PC de EA Sports FC 26, el equipo de desarrollo trabajó en resolverlos antes del lanzamiento oficial.

EA SPORTS FC 26 presenta innovaciones en jugabilidad y modos de juego para su lanzamiento en septiembre de 2025. (EA)

Lanzamiento y disponibilidad

La edición estándar de EA Sports FC 26 se lanzó el 26 de septiembre en todas las plataformas principales, incluyendo PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Con esta entrega, Electronic Arts buscó consolidar la identidad de su saga deportiva tras separarse del nombre FIFA, incorporando novedades visuales, actualizaciones en clubes y selecciones, y un motor de animación renovado.

Los jugadores que aprovecharon las pruebas y suscripciones tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las mejoras antes del lanzamiento global y decidir si adquirir el título completo.