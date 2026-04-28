El furor importador se enfría: cayó fuerte la cantidad de argentinos que viajaron a comprar a la principal feria de China

La participación argentina en la Feria de Cantón mostró una baja tras el pico registrado entre 2024 y 2025 REUTERS/Go Nakamura

El boom importador empezó a mostrar señales de desaceleración en la Argentina y el cambio se reflejó tanto en los datos del comercio exterior como en el comportamiento de los empresarios. Uno de los indicadores más visibles apareció en la menor presencia de argentinos en la Feria de Cantón, uno de los eventos más grandes del mundo para el abastecimiento de productos, que se realiza dos veces al año en China.

Los datos más recientes dieron cuenta de ese freno. En marzo, las importaciones alcanzaron USD 6.122 millones y registraron un incremento interanual de apenas 1,7%, según el Indec. La leve suba se explicó por el aumento de los precios, que avanzaron 5,8%, mientras que las cantidades disminuyeron 3,7%. En términos reales, el volumen de compras al exterior cayó. En el acumulado del primer trimestre, las importaciones llegaron a USD 16.345 millones y marcaron una caída de 7,3%, ya que en enero y febrero las compras habían mermado 12,1% y 11,9% interanual, respectivamente.

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Ese comportamiento se dio tras un período de fuerte expansión. Durante 2024 y parte de 2025, la apertura de las importaciones impulsó un crecimiento significativo del sector y generó un fuerte interés por viajar a China en busca de proveedores. En ese contexto, la Feria de Cantón se consolidó como un punto de referencia central para los empresarios argentinos.

La evolución de la participación reflejó ese proceso. De acuerdo con datos de la Cámara de Producción, Industria y Comercio Argentina-China, en octubre de 2024 hubo 2.040 compradores argentinos en la feria, mientras que en abril de 2025, ese número ascendió a 3.950, en línea con el auge de las importaciones. La edición actual, cuya primera fase comenzó el 15 de abril, registró una menor presencia de empresarios locales, según coincidieron fuentes del sector, aunque aún no se difundieron cifras finales.

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Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la entidad, confirmó en diálogo con Infobae la tendencia: “Viajó menos gente a la feria de Cantón este año”, señaló, al tiempo que explicó que el fenómeno respondió a varios factores que se combinaron en los últimos meses.

Las causas del freno en las compras

Uno de los principales fue el nivel de sobrestock acumulado por muchas empresas tras el impulso importador previo. El fuerte incremento en la base de jugadores en el mercado producto de la apertura (casi se duplicaron los compradores en Cantón en un año) y la expectativa de un consumo pujante hizo que crecieran mucho las compras, pero la demanda luego no acompañó.

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A eso se le sumó el hecho de que empezó a crecer fuertemente el comercio transfronterizo, las compras de los consumidores directamente mediante plataformas de e-commerce internacionales (Shein/Temu, por ejemplo), que empezó a significar una gran competencia para los importadores tradicionales.

El comercio transfronterizo creció con fuerza y movió cerca de 1,2 millón de paquetes en 2025, impulsado por plataformas como Temu y Shein REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según la cámara, el crecimiento de la paquetería resultó significativo: durante 2025 se movieron alrededor de 1,2 millón de paquetes, concentrados en esas plataformas, seguidas por Amazon y Mercado Libre.

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Ese fenómeno convivió entonces con el freno de las importaciones tradicionales y redujo, en parte, la necesidad de viajar para abastecerse. La posibilidad de acceder a productos desde el exterior a través de canales digitales introdujo cambios en la dinámica comercial.

Otro factor clave fue el aumento de costos que impactaron en la decisión de viajar, sobre todo en sectores con márgenes más ajustados. La diferencia se notó entre rubros. En la industria pesada, donde los montos son más elevados, los empresarios mantuvieron la decisión de asistir. En cambio, en segmentos como bazar o textil, muchos evaluaron el costo y optaron por no viajar.

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El cambio también se reflejó en los operadores que organizan viajes grupales. En la cámara señalaron que los traders que antes llevaban alrededor de 120 empresas por edición pasaron a trasladar aproximadamente la mitad. Esa caída mostró una menor demanda por este tipo de servicios. A pesar de esa reducción, se mantuvo un núcleo de empresarios que viajó de forma recurrente. “Hay gente que va siempre, quiere ir a ver las tendencias”, explicó Conconi.

“El boom de Cantón fue en 2024 y 2025. Esperábamos que este año baje el interés, y así fue. Hay mucho stock y la demanda aflojó”, dijeron desde el sector importador

Desde el sector importador coincidieron en que el fenómeno respondió a una normalización tras el boom inicial. “El boom de Cantón fue 2024 y el remanente que no fue, en 2025”, señalaron fuentes del mercado. En ese sentido, indicaron que el nivel de participación en 2026 resultó consistente con una desaceleración esperada.

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“Esperábamos que en 2026 bajara la intensidad y el entusiasmo porque es un proceso”, explicaron. Durante ese período, muchos empresarios viajaron impulsados por la apertura y la posibilidad de importar productos con márgenes atractivos.

Ese comportamiento generó efectos que se extendieron en el tiempo. “Hay stock, hay empresas que compraron mal: cosas que no tienen venta o a precios difíciles de posicionar en un mercado abierto a la competencia”, indicaron. Esa situación condicionó nuevas decisiones de compra. En ese contexto, varias empresas frenaron importaciones hasta reacomodar su situación. “Eso hace que no vuelvas a importar hasta que pegues la vuelta”, señalaron. La necesidad de ajustar inventarios y precios se convirtió en un factor determinante.

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El proceso también puso en evidencia un cambio en el comportamiento empresarial. Durante años, la lógica del negocio importador estuvo asociada a la acumulación de stock. En el escenario actual, esa estrategia encontró límites. “Hace 20 años que los empresarios están acostumbrados a comprar stock porque es negocio. No es fácil cambiar el mindset en poco tiempo”, explicaron. Además, muchas empresas proyectaron niveles de venta que no se concretaron. “Muchos pensaron que iban a vender más o que importando directamente iban a hacer diferencias”, agregaron.

En ese marco, la decisión de importar quedó más vinculada a la demanda efectiva. “Mientras la demanda siga en los niveles actuales, la importación va a estar cruzada por la necesidad y la proyección de venta que tenga una empresa y no en la locura de stockear porque era negocio”, resumieron.

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