Economía

La caída de un índice clave sobre la confianza en el Gobierno representa un dato preocupante para los mercados

El Índice de Confianza de abril mostró una contracción significativa de apoyo para Javier Milei. La buena noticia para el presidente es que todavía sigue por encima de los registros obtenidos por sus predecesores

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La caída de la confianza en la administración libertaria representa un dato preocupante para los mercados. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)
La caída de la confianza en la administración libertaria representa un dato preocupante para los mercados. (AP Foto/Matilde Campodónico, Archivo)

Uno de los indicadores locales más seguidos por los inversores sufrió una fuerte caída en marzo. El Índice de Confianza en el Gobierno disminuyó 12% en marzo y tocó su menor nivel en lo que va del gobierno de Javier Milei.

¿Por qué se trata de un dato preocupante para el mercado? Básicamente porque este índice que elabora la Universidad Di Tella, junto con la consultora Poliarquía, es un buen predictor de lo que ocurre con el resultado de las elecciones.

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En abril, el ICG fue de 2,02 puntos, lo que implica una caída de 12,1% respecto del mes anterior. En términos interanuales, el índice disminuyó 13,2 por ciento.

Por supuesto que resulta muy prematuro sacar conclusiones, pero el índice es observado como un dato importante para entender la perspectiva de la gente respecto a la actualidad del gobierno.

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índice de confianza en el gobierno
El Índice de Confianza en el Gobierno experimentó una fuerte caída en abril de 2026. (Fuente: Universidad Di Tella)

Aunque no está discriminado, no hay muchas dudas sobre el motivo de la caída bastante abrupta sufrida por el ICG. La nueva suba de la inflación en marzo hasta 3,4%, el escándalo que sacudió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la caída del nivel de ingresos son tres aspectos que deben haber jugado en contra para semejante merma.

En lo que va de 2026, el indicador acumula cuatro caídas consecutivas, según explicó el informe de prensa de la UTDT: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%) y abril (-12,1%), siendo esta última la más pronunciada. “La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 17,9 por ciento. En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,42 puntos, su registro más bajo”, reza el documento.

Comparado con el mismo punto de las dos gestiones anteriores, el nivel de abril se encuentra por encima del valor observado en la gestión de Alberto Fernández (41% por encima), pero es algo inferior al de la gestión de Mauricio Macri (-2,1%).

A pesar de estas caídas, el nivel actual del índice en relación al Gobierno sigue relativamente alto en comparación con administraciones anteriores. El promedio de 2,42 puntos actual de Milei se compara con 1,69 puntos de todo el gobierno de Fernández o 2,27 de Macri. Incluso Cristina Kirchner en sus dos mandatos promedió menos de 2 puntos, o sea por debajo del nivel actual de Milei.

“Geográficamente, el interior mantiene el nivel más elevado de Confianza en el Gobierno. Sin embargo, todas las regiones presentaron una caída significativa respecto del mes de marzo”, agregó el reporte de Di Tella.

Cuando el ICG es alto, suele reflejar optimismo económico y aprobación del gobierno, lo que tiende a favorecer al oficialismo. Cuando cae, indica malestar o desconfianza, lo que puede traducirse en voto de castigo. Por eso, ahora la expectativa pasa por ver un repunte de la economía, lo que sería de mucha ayuda para que estos índices también muestren una mejora. Pero nada que vaya a producirse de la noche a la mañana.

No hay, sin embargo, causalidad directa: el ICG no “causa” el resultado electoral, solo refleja un clima de opinión. Además puede cambiar rápido: eventos de última hora (escándalos, crisis, debates) pueden alterar el voto sin que el índice lo capture a tiempo.

Los activos financieros tampoco tuvieron ayer un buen comportamiento. En una jornada más bien floja para Wall Street, los bonos en dólares cayeron casi 1% a lo largo de toda la curva. Como consecuencia, el riesgo país repuntó a 582 puntos básicos.

La deuda en dólares venía recuperándose en las últimas jornadas, especialmente luego del anuncio de una garantía del Banco Mundial para actuar como garantía de emisiones en el mercado internacional, posiblemente directo entre entidades financieras. Sin embargo volvió a caer y el riesgo país amenaza con volver a niveles de 600 puntos.

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