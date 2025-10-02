Este es el videojuego con el que Samsung ha establecido una alianza para ofrecer contenido a través de Galaxy Store

El cupón puede utilizarse para conseguir Pokémonedas, boletos para eventos internos y otros recursos digitales. REUTERS/Kim Hong-Ji

Samsung ha concretado una alianza estratégica con el popular videojuego Pokémon GO a través de Galaxy Store. Durante la campaña especial, que se extiende del 26 de septiembre al 31 de octubre de 2025, tiendas seleccionadas de la compañía operarán como Poképaradas oficiales.

Además, la adquisición del Galaxy S25 FE en este periodo brinda a los usuarios la oportunidad de recibir un cupón canjeable por artículos dentro del juego, reforzando el vínculo entre la experiencia móvil y la comunidad gamer.

Promociones exclusivas de Pokémon GO en Samsung Galaxy Store

Como parte central de esta colaboración, los usuarios que visiten determinadas tiendas de Samsung encontrarán estas ubicaciones transformadas en Poképaradas oficiales, lo que les permitirá obtener recompensas y participar en dinámicas propias de Pokémon GO.

Tiendas seleccionadas de Samsung operarán como Poképaradas oficiales. (Samsung)

Esta iniciativa forma parte de una estrategia para impulsar la interacción entre usuarios y el universo del juego en el entorno físico.

A quienes adquieran un Galaxy S25 FE durante el periodo de la campaña, se les otorgará un cupón exclusivo de Galaxy Store. Este cupón puede utilizarse para conseguir Pokémonedas, boletos para eventos internos, elementos para personalizar avatares y otros recursos digitales dentro de Pokémon GO, incentivando la compra del dispositivo y ofreciendo ventajas adicionales a los jugadores.

Características del Galaxy S25 FE: rendimiento y experiencia de juego optimizados

El lanzamiento de la campaña coincide con la llegada al mercado mexicano del Galaxy S25 FE, un smartphone orientado a brindar una experiencia de juego sobresaliente. Sus funciones avanzadas de Inteligencia Artificial, como Generative Edit e Instant Slow-mo, elevan el nivel creativo al permitir nuevas formas de edición y manipulación de imágenes.

El lanzamiento de la campaña coincide con la llegada al mercado mexicano del Galaxy S25 FE. (Samsung)

La cámara frontal de 12 MP, actualizada con tecnología ProVisual Engine y potenciada por Galaxy AI, optimiza la calidad de las selfies. El dispositivo incluye una robusta batería de 4.900 mAh, diseñada para un día completo de uso, y una pantalla de alta resolución que facilita la visibilidad en todo tipo de condiciones lumínicas.

Incorpora el procesador Samsung Exynos 2400, que asegura un rendimiento mejorado y gráficos fluidos, así como soporte avanzado para tareas basadas en IA. A nivel de refrigeración, cuenta con una cámara de vapor 13% más grande y tecnología Liquid TIM, que garantizan una mejor disipación del calor durante sesiones de juego extensas.

Innovación y durabilidad: compromiso de Samsung con la inteligencia artificial

El Galaxy S25 FE no solo está pensado para el entretenimiento, sino que responde a las exigencias de usuarios que requieren herramientas avanzadas para trabajar y crear contenido. El dispositivo ofrece carga rápida de 45W, tecnología Fast Wireless Charging 2.0 y Wireless PowerShare, lo que facilita mantener la batería activa en todo momento.

Galaxy S25 FE. (SAMSUNG)

La pantalla proporciona hasta 1.900 nits de brillo y la función Vision Booster para optimizar colores y contraste automáticamente. Su diseño de 7,4 mm de grosor alberga una cámara principal de 50 MP ideal para experiencias de realidad aumentada. Adicionalmente, su certificación IP68 asegura resistencia al agua y al polvo, aumentando la versatilidad del equipo.

Guía básica para jugar Pokémon GO desde el móvil

Pokémon GO es un juego móvil que combina geolocalización y realidad aumentada. Para jugar, es necesario descargar la aplicación en el celular, crear una cuenta y permitir el acceso al GPS. El jugador recuerda el entorno real y, mediante el mapa del juego, encuentra criaturas llamadas Pokémon.

Al acercarse a un Pokémon en el mapa, se puede interactuar con él y lanzar Poké Balls para capturarlo. Además, el juego incluye paradas y gimnasios repartidos por la ciudad, donde se obtienen objetos o se compite con otros usuarios. Pokémon GO incentiva la exploración y el ejercicio físico, ya que requiere movimiento constante para progresar y descubrir nuevas criaturas.