Cinco trucos para mejorar el rendimiento de tu celular y jugar sin interrupciones

Recomendaciones para optimizar el rendimiento del celular para videojuegos. (LowYat)

En la actualidad, los videojuegos móviles han alcanzado un nivel técnico que exige cada vez más potencia, fluidez y estabilidad en los celulares. Ya no se trata solo de tener un buen procesador o una gran pantalla: la forma en que se configura y optimiza el dispositivo puede marcar la diferencia entre una partida fluida y una experiencia llena de retrasos o cortes.

A medida que los títulos se vuelven más complejos, los jugadores buscan aprovechar cada recurso del sistema para mantener una ejecución estable y sin sobresaltos. Ajustes en la pantalla, administración de batería y control del rendimiento del procesador se han vuelto pasos esenciales para sacar el máximo provecho del celular al momento de jugar.

Gracias a diferentes especialistas en tecnología móvil, podemos saber las cinco recomendaciones clave para mejorar el rendimiento del smartphone y disfrutar de sesiones de juego continuas, sin interrupciones ni caídas en los cuadros por segundo.

Una buena configuración del celular te permitirá tener un juego más fluido. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

1. Ajusta la tasa de refresco de la pantalla

La tasa de refresco define cuántas veces por segundo la pantalla se actualiza. Cuanto mayor sea el número de hercios (Hz), más suave se verá el movimiento. En juegos de acción, disparos o carreras, esto ayuda a reducir el desenfoque y a visualizar mejor los detalles. Muchos dispositivos permiten elegir entre 60 Hz, 90 Hz o 120 Hz según la tarea; usar la frecuencia más alta durante las partidas garantiza una respuesta visual más fluida y precisa.

2. Optimiza la respuesta táctil

Tan importante como ver bien el juego es lograr que los comandos respondan de inmediato. Algunos teléfonos permiten activar modos de “alto rendimiento táctil” o “respuesta rápida”, que aumentan la frecuencia con la que la pantalla detecta los toques. Esto mejora la precisión y reduce el retraso entre la acción del dedo y la respuesta del personaje, algo fundamental en títulos competitivos donde cada milisegundo cuenta.

Configura tu celular para tener un juego más fluido y evitar sobrecalentamientos. (Pokémon Go)

3. Cierra aplicaciones en segundo plano

Las apps que permanecen abiertas consumen memoria RAM y energía del procesador, lo que puede provocar tirones o bajadas en los FPS. Antes de iniciar una sesión de juego, conviene cerrar las aplicaciones no esenciales y activar los modos de rendimiento que prioricen los recursos del sistema para el juego en curso. También es recomendable mantener actualizado el software, ya que las versiones recientes suelen incluir mejoras en la gestión de energía y rendimiento gráfico.

4. Controla la temperatura del dispositivo

El sobrecalentamiento es uno de los principales enemigos del rendimiento. Cuando el teléfono se calienta demasiado, reduce automáticamente su potencia para evitar daños internos, lo que genera caídas de rendimiento y menor fluidez. Jugar en lugares ventilados, evitar la exposición directa al sol y retirar fundas gruesas durante las partidas ayuda a mantener una temperatura estable. Algunos usuarios también optan por accesorios de refrigeración externa, especialmente en sesiones prolongadas.

5. Ajusta la configuración gráfica del juego

No todos los títulos móviles están diseñados para aprovechar al máximo las pantallas de alta tasa de refresco o los procesadores más potentes. Si un juego presenta cortes o lentitud, reducir la resolución, las sombras o los efectos visuales puede mejorar la estabilidad de los cuadros por segundo sin afectar demasiado la calidad visual. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre detalle gráfico y rendimiento general del dispositivo.

Configura tu celular para jugar a plenitud y sin interrupciones. (AP Foto/Peter Morgan, File)

Una experiencia fluida, más allá del hardware

El rendimiento en los videojuegos móviles no depende únicamente del modelo de celular, sino de cómo se utilizan y equilibran sus recursos. Ajustar la tasa de refresco, optimizar el tacto, cerrar aplicaciones innecesarias, controlar la temperatura y adaptar los gráficos son pasos simples que pueden marcar una gran diferencia. Con estos cinco trucos, cualquier usuario puede disfrutar de partidas más estables, rápidas y sin interrupciones, sacando el máximo provecho de la potencia que ya tiene en la palma de la mano.