Cómo conectarse a una red WiFi sin saber la contraseña: las formas más fáciles y rápidas

Se puede hacer en pocos segundos y es útil para dar conexión a varios dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La posibilidad de saber o recuperar la contraseña de una red WiFi directamente desde un teléfono ya conectado representa una solución práctica para quienes han olvidado el dato o necesitan compartirlo con otros dispositivos.

Tanto Android como iPhone ofrecen herramientas integradas que permiten acceder a esta información sin recurrir a aplicaciones externas, lo que reduce los riesgos de seguridad y simplifica el proceso.

Por esta razón, se explica cómo acceder a la clave de una red WiFi de un celular sin importar su sistema operativo, además de pautas de seguridad para gestionar esta información sensible.

Cómo ver la contraseña de una red WiFi desde un celular Android

La clave aparece arriba del código QR. (Foto: Android)

En el caso de Android, a partir de la versión 10 del sistema operativo, los usuarios pueden visualizar la contraseña de la red WiFi a la que están conectados sin necesidad de permisos especiales ni software adicional.

El procedimiento comienza en el menú de “Configuración”, donde se debe seleccionar “Redes e Internet” o “Conexiones” y luego acceder a “WiFi”. Al pulsar sobre la red activa y elegir la opción “Compartir”, el sistema solicita un método de autenticación, como huella digital o patrón de seguridad.

Tras completar este paso, se muestra un código QR junto con la contraseña en texto claro, ubicada justo debajo del código. Esta función permite compartir el acceso de manera directa y segura, sin comprometer la integridad de la red.

Qué requisitos se necesitan para acceder a esta información

El sistema operativo debe estar en la versión más reciente posible. (Foto: Europa Press)

Es imprescindible que el dispositivo cuente con Android 10 o superior para utilizar esta función, porque las versiones anteriores no incluyen la opción de visualizar la contraseña de forma nativa.

En modelos con sistemas operativos previos, la única alternativa segura consiste en consultar al administrador de la red, contactar al proveedor de internet o revisar la documentación entregada por el instalador.

El uso de aplicaciones no oficiales o métodos que requieran permisos de administrador (root) puede poner en riesgo tanto el funcionamiento del dispositivo como la privacidad del usuario, así que se debe evitarlos.

De qué forma ver la contraseña de una red WiFi en un iPhone

En iOS, la contraseña WiFi se revela tras autenticar la identidad con Face ID, Touch ID o código. (Foto: Apple)

En los teléfonos de Apple, el acceso a la contraseña de la red WiFi está disponible para quienes tengan el dispositivo conectado y utilicen versiones recientes de iOS.

El usuario debe ingresar en la aplicación “Configuración”, seleccionar “WiFi” y pulsar el botón de información junto a la red activa. Allí aparece un campo identificado como “Contraseña”, cuyo contenido se revela tras autenticar la identidad mediante Face ID, Touch ID o el código numérico.

Una vez completado este paso, la clave puede copiarse y utilizarse en otros dispositivos o compartirse de forma segura. Esta herramienta garantiza un acceso rápido y protegido a la información, siempre que se mantenga el control físico del dispositivo.

Cómo administrar de manera segura las contraseñas de una red WiFi

Este dato solo debe darse a personas de confianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad al gestionar contraseñas de redes WiFi desde dispositivos depende en gran medida de las prácticas del usuario. Es necesario evitar compartir capturas de pantalla o textos con claves a través de servicios de mensajería no cifrados, así como abstenerse de utilizar herramientas no verificadas para obtener estos datos.

La medida principal a seguir es emplear exclusivamente las opciones que ofrecen los sistemas operativos y no comprometer la estabilidad ni la privacidad de la información almacenada.

Al compartir accesos mediante códigos QR o funciones propias del sistema, conviene hacerlo únicamente con personas de confianza y en espacios protegidos, para evitar que la red quede expuesta a conexiones no autorizadas.

Si surge alguna inquietud sobre la seguridad de la red, modificar la contraseña desde la configuración del router permite restablecer el control sobre los dispositivos conectados.