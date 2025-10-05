Tecno

Ropa inteligente para deportes de alto impacto: sensores, tejidos avanzados y prevención de lesiones

La ropa inteligente representa la fusión de la ingeniería textil, el diseño de moda y la tecnología microelectrónica

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Una de las innovaciones de
Una de las innovaciones de estas prendas es su capacidad para enviar datos a aplicaciones móviles en teléfonos. (Metaverso Pro)

La llegada de la ropa inteligente al ámbito de los deportes de alto impacto ha marcado un antes y un después en la forma en que atletas y entrenadores abordan la prevención de lesiones y el monitoreo de la salud. Gracias a la integración de sensores y tejidos avanzados, estas prendas permiten un seguimiento en tiempo real de parámetros fisiológicos y biomecánicos, lo que abre nuevas posibilidades para optimizar el rendimiento y reducir riesgos en disciplinas exigentes.

La ropa inteligente, también conocida como e-textiles o smart garments, representa la fusión de la ingeniería textil, el diseño de moda y la tecnología microelectrónica. A diferencia de los wearables tradicionales —como relojes, pulseras o anillos de actividad—, que funcionan como dispositivos electrónicos independientes y suelen tener carcasas rígidas, los e-textiles incorporan sensores, actuadores y microprocesadores directamente en el tejido. Esta integración permite que las prendas mantengan una apariencia convencional y resulten cómodas y ergonómicas, facilitando su uso en la vida diaria y en entornos deportivos de alta exigencia.

La diferencia fundamental entre los wearables y la ropa inteligente radica en la forma en que la tecnología se incorpora al cuerpo. Mientras los primeros se llevan como accesorios, los e-textiles establecen un contacto directo con la piel, lo que posibilita una interacción más natural y una recogida de datos más precisa. Esta evolución ha sido posible gracias a la selección cuidadosa de fibras y estructuras textiles, que mejoran el rendimiento de las prendas sin sacrificar la comodidad.

Chalecos que monitorizan una serie
Chalecos que monitorizan una serie de constantes vitales para hacer un seguimiento de la salud de quien lo lleva puesto. (Exoskin)

Sensores y tecnologías integradas en las prendas

En el corazón de la ropa inteligente se encuentran diversos tipos de sensores y tecnologías. Entre los más destacados figuran los sensores biométricos, capaces de monitorizar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura corporal y la conductancia de la piel. Además, muchas prendas incorporan Unidades de Medición Inercial (IMUs), que incluyen acelerómetros y giroscopios para registrar movimientos y orientación del cuerpo. Otros elementos integrados son los electrodos para estimulación muscular eléctrica, útiles en rehabilitación y recuperación de lesiones, y los componentes calefactores, que ofrecen terapias de calor para tratar dolencias o proteger en condiciones ambientales adversas.

La aplicación de estas tecnologías en deportes de alto impacto ha transformado la manera en que se monitorizan los parámetros vitales y se analiza el movimiento. Los sensores permiten un seguimiento continuo de la actividad física, detectando alteraciones en el pulso, la temperatura o la postura.

Esta información resulta clave para prevenir lesiones musculoesqueléticas, ya que las prendas pueden alertar sobre malas posturas o movimientos incorrectos y sugerir correcciones en tiempo real. Además, la ropa inteligente facilita la rehabilitación tras lesiones, al ofrecer datos precisos sobre la evolución del paciente y permitir la personalización de los programas de recuperación.

Traje diseñado para captar el
Traje diseñado para captar el movimiento y realizar entrenamientos. (Teslasuit)

Potencial para integrarse en la vida cotidiana

El seguimiento en tiempo real y la capacidad de enviar datos a aplicaciones móviles han convertido a la ropa inteligente en una herramienta valiosa tanto para deportistas profesionales como para usuarios que buscan mejorar su bienestar. Las prendas pueden emitir alertas ante anomalías, recomendar técnicas de relajación para gestionar el estrés y proporcionar retroalimentación inmediata durante el entrenamiento. En entornos hospitalarios o de rehabilitación, estas tecnologías permiten un control remoto y continuo de pacientes, mejorando la calidad de vida de quienes padecen dolencias crónicas o requieren atención especializada.

Más allá del deporte, la ropa inteligente muestra un potencial creciente para integrarse en la vida cotidiana y en el ámbito profesional. Su desarrollo avanza de la mano de la industria 5.0 y el ecosistema del internet de las cosas, lo que augura una adopción cada vez más natural y extendida. Las posibilidades de personalización, la interactividad y la capacidad de mejorar la seguridad y el bienestar posicionan a los e-textiles como protagonistas de una nueva era en la relación entre tecnología y cuerpo humano.

La evolución de la ropa inteligente redefine la prevención de lesiones y el rendimiento deportivo, y anticipa un futuro en el que la tecnología vestible será parte esencial de la vida diaria, con beneficios tangibles para la salud, la seguridad y el bienestar de las personas.

Temas Relacionados

Ropa inteligenteWearablesGadgetsTecnología deportivaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Gafas inteligentes para deportes extremos: así funcionan las Oakley Meta Vanguard con IA y resistencia IP67

Pensadas para optimizar la experiencia de los deportistas, estas gafas ofrecen seguimiento de datos en tiempo real y permiten la interacción sin manos

Gafas inteligentes para deportes extremos:

Hogar conectado: gadgets que harán tu vida con hijos más fácil

Contar con herramientas que optimicen la convivencia familiar representa una prioridad para muchos hogares

Hogar conectado: gadgets que harán

Cómo enseñar a tus hijos a invertir: desde apps hasta criptomonedas

Como toda enseñanza de un nuevo tema, se debe comenzar por los conceptos básicos y las recomendaciones fundamentales

Cómo enseñar a tus hijos

Cuál es el precio del iPhone 17 en Argentina en octubre 2025

Este nuevo celular de Apple se puede encontrar desde 2.599.000 pesos. Equipado con el chip A19 y funciones impulsadas por IA

Cuál es el precio del

Qué es el punto naranja o verde que sale en la parte de arriba de un iPhone o Android

En el iPhone, estos indicadores se muestran en la Isla Dinámica o en la barra de estado: el punto naranja señala que una app está usando el micrófono y el verde que se está utilizando la cámara

Qué es el punto naranja
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llevó su campaña a

Milei llevó su campaña a Entre Ríos: reunión con su aliado Frigerio y una recorrida junto a una multitud

Día Interamericano del Agua: la urgencia de proteger los glaciares ante el avance del cambio climático

Vicentin: con una mayor oferta a los acreedores, una empresa busca evitar la quiebra

Condenaron y expulsaron del país a la ex reina de belleza boliviana que viajaba en la avioneta narco que aterrizó en Entre Ríos

Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén: la principal hipótesis es que fue provocado

INFOBAE AMÉRICA
Temor en Brasil por bebidas

Temor en Brasil por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol que ya dejaron cerca de 200 intoxicados

Hamas dice “sí, pero” al plan de Trump para Gaza: puede que eso no sea suficiente

La música nueva pierde terreno frente a los clásicos: algoritmos y nostalgia dominan el consumo en 2025

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

TELESHOW
Macarena Rinaldi volvió a bailar

Macarena Rinaldi volvió a bailar tras años de dedicación a la psicología y luego de ser mamá: “Me animo con imperfección”

Daniela Celis decidió peregrinar a Luján tras las mejoras en la salud de Thiago Medina

El mensaje de Alex Caniggia a Melody Luz tras las críticas que recibió por su falta de apoyo a la bailarina

Wanda Nara y Martín Migueles: café, paseo en moto de agua y tiempo con sus hijas

Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo