Taylor Swift consigue que ‘The Life of a Showgirl’ sea el álbum más escuchado en un solo día en Spotify en 2025

Taylor Swift ya batió récords con el lanzamiento del nuevo álbum. (Instagram: taylorswift)

Taylor Swift lanzó su nuevo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, que ya se convirtió en el álbum más transmitido de Spotify en un solo día en 2025.

El éxito del lanzamiento también se refleja en Apple Music, donde nueve de las diez canciones más escuchadas pertenecen a este nuevo material musical. Además, ‘The Fate of Ophelia’ figura entre las diez pistas más populares en Amazon Music.

Todas las canciones del álbum superan el millón de visualizaciones en YouTube. ‘The Fate of Ophelia’, ‘The Life of a Showgirl’, ‘Opalite‘ son las que más escuchas acumulan en esta plataforma.

En el canal de YouTube de Taylor Swift están disponibles enlaces a los distintos productos temáticos relacionados con su nuevo álbum.

El nuevo álbum de Taylor Swift se caracteriza por contar con 12 canciones. (Spotify)

El álbum se caracteriza por contar con una duración de 41 minutos. Swift decidió trabajar con Max Martin, el reconocido productor pop sueco responsable de ‘...Baby One More Time’ de Britney Spears y de ’1989′, el álbum que marcó la transición de Swift del country al pop global.

Así, la artista dejó de lado a Jack Antonoff, su colaborador habitual y conocido por su influencia en el sonido pop con matices rock junto a destacadas voces femeninas.

El lanzamiento previo de Swift, ‘The Tortured Poets Department’, había batido el récord de Spotify con más reproducciones en un solo día tras su llegada el 19 de abril de 2024. En ese mismo año, Swift fue la artista más escuchada a nivel mundial en la plataforma por segundo año consecutivo.

Para el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, Spotify organizó una fiesta de escucha. REUTERS/Kylie Cooper

Su gira ‘The Eras Tour’, que finalizó el año pasado, fue la más exitosa de la historia de la música en vivo.

Los lanzamientos constantes y las giras masivas han llevado a Swift a convertirse en multimillonaria. La mayor parte de su fortuna, estimada en USD 2.100 millones, proviene tanto del valor de su catálogo musical—del que es propietaria— como de los ingresos por venta de entradas y merchandising, según Bloomberg.

El éxito de Taylor Swift más allá de los streams

A pesar del dominio de Taylor Swift en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music, la cantante sigue apostando por las ventas de álbumes físicos.

Target lanzó una edición exclusiva en vinilo rosa y amarillo pálido de su nuevo álbum, que se ha convertido en objeto de colección para los seguidores. Universal Music Group NV, responsable de la distribución de sus canciones, indicó que Swift fue una de las artistas con mejor desempeño de la compañía en 2024 y durante el segundo trimestre de ese año.

A pesar de su éxito en streaming, Swift sigue apostando por la venta de artículos físicos. REUTERS/Kylie Cooper

El reciente lanzamiento vino acompañado de una intensa campaña promocional, que incluye una tienda pop-up de merchandising en Nueva York. Este tipo de acciones refuerzan el vínculo entre la artista y sus aficionados más leales.

Por otro lado, The New York Times resalta que el álbum ‘The Tortured Poets Department’ ha vendido aproximadamente 23.000 copias en casete hasta el 30 de junio de 2024, convirtiéndose en el casete más vendido del año hasta esa fecha.

Al revisar la página oficial de merchandising de la artista, el casete aparece agotado, lo que evidencia su popularidad entre los “swifties”.

Tres álbumes de Swift se encuentran en su tienda virtual en forma de casete, dos de ellos agotados. (Taylor Swift Store)

Aunque estas cifras son llamativas, el casete sigue teniendo un papel menor frente a otros formatos físicos: dicho álbum ha vendido 1,1 millones de copias en CD y 988.000 en vinilo. En el ámbito digital, el impacto es aún mayor. El primer sencillo, ‘Fortnight’ junto a Post Malone, superó los 482 millones de reproducciones en Spotify.

La vigencia del casete, pese a sus bajas ventas frente al CD y vinilo, confirma que los productos nostálgicos aún conservan un público fiel.

Taylor Swift demuestra que su éxito trasciende lo digital, sabiendo conquistar a fanáticos de todas las generaciones y formatos.