Microsoft lanzará una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming con anuncios

El nuevo modelo busca atraer a quienes aún no han probado el juego en la nube

Renzo Gonzales

Renzo Gonzales

Si bien el lanzamiento está
Si bien el lanzamiento está programado para los próximos meses, Microsoft podría iniciar pronto una etapa de beta pública. (Microsoft)

Microsoft se prepara para transformar el acceso a los videojuegos en la nube con el próximo lanzamiento de una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming, según ha informado The Verge. La compañía de Redmond ya realiza pruebas internas de este nuevo servicio, que permitirá a los usuarios jugar en la nube sin necesidad de una suscripción, a cambio de visualizar anuncios.

De acuerdo con el reporte, la versión gratuita de Xbox Cloud Gaming ofrecerá a los jugadores la posibilidad de acceder a títulos seleccionados mediante streaming en diversas plataformas, como la web, consolas portátiles, consolas Xbox y PC. Sin embargo, esta modalidad sin coste presentará varias limitaciones. Por ejemplo, los usuarios deberán ver aproximadamente dos minutos de anuncios antes de iniciar cada sesión de juego. Además, el tiempo de juego estará restringido a sesiones de una hora, con un máximo de cinco horas mensuales por usuario.

El catálogo disponible en esta versión gratuita también será limitado. Los jugadores podrán acceder a algunos títulos que hayan adquirido previamente, así como a los juegos incluidos en los Días de juego gratis (Free Play Days) y en la colección Xbox Retro Classics. Estas características ya existen en los planes de suscripción, pero ahora se abrirán a quienes opten por la modalidad gratuita. No se ha especificado la calidad gráfica que ofrecerá el servicio sin coste, aunque se espera que sea inferior a la de las versiones de pago.

Juegos para Xbox.
Juegos para Xbox. (Europa Press)

En cuanto al calendario de lanzamiento, Microsoft planea iniciar una beta pública en las próximas semanas, aunque la compañía no ha comunicado una fecha exacta para la disponibilidad definitiva del servicio. El despliegue final de la versión gratuita de Xbox Cloud Gaming se prevé para los próximos meses, mientras continúan las pruebas internas con empleados de la empresa.

Este movimiento de Microsoft se produce tras cambios recientes en su oferta de suscripciones. Hasta hace poco, el acceso a Xbox Cloud Gaming estaba reservado exclusivamente para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate. Sin embargo, tras el reciente ajuste de precios, la compañía amplió el acceso a sus planes Essential y Premium, que ofrecen diferentes niveles de calidad y beneficios.

Los suscriptores de Ultimate mantienen la mejor calidad gráfica (1440p) y los tiempos de carga más rápidos, pero la jugabilidad en la nube ahora es ilimitada en todos los niveles de suscripción. La introducción de una versión gratuita con anuncios busca atraer a nuevos usuarios y potencialmente convertirlos en suscriptores de pago, una estrategia que es parte de la evolución del modelo de negocio de Microsoft.

Recientemente, Microsoft lanzó planes más
Recientemente, Microsoft lanzó planes más caros de Xbox Game Pass. (Europa Press)

Si la compañía avanza con la beta pública, se anticipan novedades sobre el acceso gratuito a Xbox Cloud Gaming en las próximas semanas, según ha adelantado The Verge.

Aumentos de precios en la división ‘gaming’ de Microsoft

El nuevo plan Ultimate de Game Pass experimenta un aumento del 50% en su cuota mensual y se posiciona como la alternativa más costosa en el panorama de las plataformas de suscripción. Con esta actualización, los usuarios obtienen acceso a un catálogo que supera los 400 títulos, todos los lanzamientos de Xbox desde el primer día, más de 75 novedades anuales, los servicios Ubisoft+ Classics y EA Play, así como el beneficio adicional de Fortnite Crew a partir de noviembre.

Microsoft defiende la subida argumentando que la expansión del contenido y la inclusión de nuevas alianzas justifican el cambio, aunque parte de la comunidad usuaria manifiesta su descontento. Desde octubre, la reestructuración alcanza a quienes utilizan Game Pass tanto en consolas como en PC en todo el mundo.

