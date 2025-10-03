Glosario de tecnología: qué significa USB tipo A

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es USB tipo A

USB tipo A es un conector de cuatro patillas que se utiliza para conectar dispositivos a PCs o otros dispositivos como hubs, discos duros externos y cargadores. Es el conector más comúnmente encontrado en los cables USB estándar.

Los puertos USB tipo A se han convertido en uno de los estándares de conexión más comunes para dispositivos electrónicos. En lo que sigue te explicaremos para qué sirve y que características tiene. Lo que te ayudará a aprender más sobre este tipo de USB.

¿Para qué sirve el USB tipo A?

El USB tipo A es un conector estándar utilizado para conectar dispositivos externos a computadoras de escritorio, laptop o tabletas. Esta conexión se puede encontrar en la mayoría de los dispositivos que usamos cotidianamente, como teléfonos inteligentes, cámaras digitales y discos duros externos. Está diseñado para permitir una transferencia rápida de datos entre el dispositivo y la computadora.

Para explicar mejor para qué sirve el USB tipo A, aquí hay algunas cosas que puedes hacer con él.

Cargar tu teléfono inteligente u otros dispositivos portátiles . El cable USB tipo A está diseñado para proporcionar energía a tu teléfono, tablet u otros dispositivos móviles que lo requieran. Transferir archivos entre computadoras o entre una computadora y otros dispositivos . No sólo se pueden transferir archivos desde una computadora a otra mediante el cable USB tipo A, sino también desde la computadora hacia otros dispositivos como cámaras digitales y discos duros externos. Conectar periféricos externos . Además de transferir archivos entre dos computadoras o entre una computadora y otros dispositivos electrónicos, también se puede usar el USB tipo A para conectar periféricos externoso extensiones como teclados, ratones inalámbricose impresoras.

Características del USB tipo A

Estos conectores son muy versátiles y se pueden encontrar en una variedad de dispositivos como ratones, impresoras, cámaras digitales y otros. Están diseñados para proporcionar una conexión estable entre los dispositivos.

Aquí hay algunas de sus principales características:

Tamaño . El tamaño del conector USB tipo A es relativamente pequeño. Tiene una longitud de aproximadamente 2,5 cm y un ancho de 1 cm. Forma . El USB tipo A tiene forma rectangular con 4 patillas planas que se encuentran en la parte inferior. Voltaje . El voltaje recomendado para el USB tipo A es de 5V. Esto significa que pueden soportar hasta 5V antes de sobrecargarse o dañarse. Velocidad . La velocidad del USB tipo A es de hasta 480 Mbps (megabits por segundo), lo que significa que es capaz de transferir grandes cantidades de datos a altas velocidades. Compatibilidad . El puerto USB tipo A es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.

El USB tipo A ofrece muchas ventajas para los usuarios, comenzando por su facilidad de uso y su amplia compatibilidad con la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos. Además, son bastante baratos por lo que pueden ser utilizados por casi cualquier persona sin preocupaciones económicas.

