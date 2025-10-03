Tecno

Glosario de tecnología: qué significa USB tipo A

La tecnología en la vida diaria ha transformado significativamente la forma en que las personas interactúan, trabajan y se entretienen

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué es USB tipo A

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

USB tipo A es un conector de cuatro patillas que se utiliza para conectar dispositivos a PCs o otros dispositivos como hubs, discos duros externos y cargadores. Es el conector más comúnmente encontrado en los cables USB estándar.

Los puertos USB tipo A se han convertido en uno de los estándares de conexión más comunes para dispositivos electrónicos. En lo que sigue te explicaremos para qué sirve y que características tiene. Lo que te ayudará a aprender más sobre este tipo de USB.

¿Para qué sirve el USB tipo A?

El USB tipo A es un conector estándar utilizado para conectar dispositivos externos a computadoras de escritorio, laptop o tabletas. Esta conexión se puede encontrar en la mayoría de los dispositivos que usamos cotidianamente, como teléfonos inteligentes, cámaras digitales y discos duros externos. Está diseñado para permitir una transferencia rápida de datos entre el dispositivo y la computadora.

Para explicar mejor para qué sirve el USB tipo A, aquí hay algunas cosas que puedes hacer con él.

Cargar tu teléfono inteligente u otros dispositivos portátiles . El cable USB tipo A está diseñado para proporcionar energía a tu teléfono, tablet u otros dispositivos móviles que lo requieran. Transferir archivos entre computadoras o entre una computadora y otros dispositivos . No sólo se pueden transferir archivos desde una computadora a otra mediante el cable USB tipo A, sino también desde la computadora hacia otros dispositivos como cámaras digitales y discos duros externos. Conectar periféricos externos . Además de transferir archivos entre dos computadoras o entre una computadora y otros dispositivos electrónicos, también se puede usar el USB tipo A para conectar periféricos externoso extensiones como teclados, ratones inalámbricose impresoras.

Características del USB tipo A

Estos conectores son muy versátiles y se pueden encontrar en una variedad de dispositivos como ratones, impresoras, cámaras digitales y otros. Están diseñados para proporcionar una conexión estable entre los dispositivos.

Aquí hay algunas de sus principales características:

Tamaño . El tamaño del conector USB tipo A es relativamente pequeño. Tiene una longitud de aproximadamente 2,5 cm y un ancho de 1 cm. Forma . El USB tipo A tiene forma rectangular con 4 patillas planas que se encuentran en la parte inferior. Voltaje . El voltaje recomendado para el USB tipo A es de 5V. Esto significa que pueden soportar hasta 5V antes de sobrecargarse o dañarse. Velocidad . La velocidad del USB tipo A es de hasta 480 Mbps (megabits por segundo), lo que significa que es capaz de transferir grandes cantidades de datos a altas velocidades. Compatibilidad . El puerto USB tipo A es compatible con la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos como computadoras, teléfonos inteligentes y tabletas.

El USB tipo A ofrece muchas ventajas para los usuarios, comenzando por su facilidad de uso y su amplia compatibilidad con la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos. Además, son bastante baratos por lo que pueden ser utilizados por casi cualquier persona sin preocupaciones económicas.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La tecnología en la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Google informa que los hackers están extorsionando por correo electrónico a ejecutivos de varias empresas

El reciente caso pone en evidencia la presión creciente sobre los equipos tecnológicos y la necesidad de estrategias más robustas para proteger datos corporativos frente a grupos criminales organizados

Google informa que los hackers

NBA y AWS anuncian acuerdo para potenciar estadísticas deportivas con inteligencia artificial

‘NBA Inside the Game’ es una plataforma digital que se apoyará en las capacidades de AWS para recopilar, procesar y transformar información sobre los partidos

NBA y AWS anuncian acuerdo

Supresor de picos y estabilizador, para qué sirven y cuándo elegir uno de ellos

La variedad de opciones para resguardar equipos frente a fluctuaciones eléctricas puede resultar abrumadora si no se conocen las diferencias entre los dispositivos

Supresor de picos y estabilizador,

Apple y OpenAI piden desestimar la demanda antimonopolio de Elon Musk

La disputa tuvo origen tras la decisión de Apple de incorporar ChatGPT directamente en el sistema operativo de iPhone, iPad y Mac

Apple y OpenAI piden desestimar

Por qué los monitores UltraWide y de gran formato están cambiando la forma de jugar en casa

Las características técnicas y el diseño de los nuevos modelos permiten transformar cualquier espacio en un entorno de entretenimiento avanzado

Por qué los monitores UltraWide
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sería inminente un video de

Sería inminente un video de José Luis Espert para explicar la transferencia por USD 200 mil que recibió de una empresa vinculada a Fred Machado

Incautaron 280 kilos de cocaína en el conurbano y apuntan a un nuevo narco peruano

Juan Grabois: “Lo mejor para Argentina sería que La Libertad Avanza lo haga renunciar a Espert”

Máximas de verano y otra vez lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Un vuelo de Ezeiza a Salta fue demorado por una amenaza de bomba

INFOBAE AMÉRICA
El aeropuerto de Múnich suspendió

El aeropuerto de Múnich suspendió sus operaciones tras el sobrevuelo de drones no autorizados: 3.000 pasajeros afectados

Vladimir Putin cuestionó la militarización creciente de Europa y advirtió que Rusia responderá con “rapidez” a cualquier amenaza

Un sospechoso del asesinato de Fernando Villavicencio negó haber sido arrestado tras un operativo del FBI en su residencia en Miami

Protestas en Europa por la interceptación israelí de la Flotilla Sumud con ayuda para Gaza

China y Nicaragua profundizan su alianza: Beijing financiará la construcción de una planta de energía eólica

TELESHOW
El error viral de Stefi

El error viral de Stefi Roitman durante una entrevista con Sebastián Yatra cuando confundió a Mau con Ricky

Marixa Balli acusó a Matilda Blanco de pegarle un “colazo” en el Martín Fierro: “Fue para que la tome la cámara”

El descargo de Lali Espósito tras sus declaraciones sobre la ostentación: “Otros hubieran priorizado comprar un Rolls Royce”

El pedido de Oriana Sabatini a Paulo Dybala de cara a su próximo partido: “Lo estoy esperando”

Flavio Mendoza recordó su pelea con Ricardo Fort: “Era un alma atormentada”