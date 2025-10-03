Tecno

Cómo ver la pantalla de tu móvil Android en un Smart TV paso a paso

Entre las opciones más habituales figuran la duplicación inalámbrica a través de aplicaciones integradas, la conexión mediante Chromecast y el uso de cables HDMI

Rafael Montoro

Algunas marcas, como Samsung, ofrecen la tecnología Smart View, tanto en sus televisores como en sus móviles compatibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Disfrutar del contenido de tu móvil en la pantalla grande del televisor es una de las funcionalidades más apreciadas en la actualidad, tanto para compartir recuerdos familiares como para disfrutar de videos y aplicaciones en grupo. Existen diferentes métodos que permiten proyectar de forma sencilla lo que ocurre en la pantalla de un dispositivo Android sobre un Smart TV, haciendo más cómodo y eficiente el proceso de compartir fotografías, videos e incluso aplicaciones favoritas con todos los presentes, sin necesidad de enviar archivos individualmente ni prestar el teléfono.

Métodos para duplicar la pantalla de Android en un Smart TV

Conectar un dispositivo Android a un Smart TV y ver su pantalla reflejada puede realizarse mediante varias alternativas, dependiendo de las características del televisor y las preferencias del usuario. Entre las opciones más habituales figuran la duplicación inalámbrica a través de aplicaciones integradas, la conexión mediante Chromecast y el uso de cables HDMI, cada una adaptada a distintos escenarios.

El primer método consiste en aprovechar las funciones de duplicado de pantalla integradas en muchos televisores inteligentes. Algunas marcas, como Samsung, ofrecen la tecnología Smart View, tanto en sus televisores como en sus móviles compatibles. Basta con activar la opción de duplicación desde los ajustes del televisor y el smartphone, con ambos dispositivos conectados por bluetooth o la misma red inalámbrica, para comenzar a mostrar fotos, videos y contenido multimedia.

El primer método consiste en aprovechar las funciones de duplicado de pantalla integradas en muchos televisores inteligentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

También existen aplicaciones de terceros, como Screen Mirroring TV & Miracast o la app oficial de Smart View en la Google Play Store, que permiten ampliar la compatibilidad a diversos modelos de TV y teléfonos.

Otra alternativa es explorar las opciones nativas del sistema Android. Al acceder al apartado “Conexión y compartir” en los ajustes del móvil, se puede encontrar la función de “Proyección de pantalla”. Una vez seleccionada, el teléfono buscará automáticamente dispositivos de visualización compatibles y bastará con aceptar la conexión en el televisor para iniciar la transmisión.

Uso de Chromecast y cables HDMI para conectar Android al televisor

Si el Smart TV dispone de Chromecast integrado, o si se dispone de un dispositivo Chromecast externo conectado al puerto HDMI, el proceso de duplicación de pantalla se simplifica notablemente. En televisores con sistema Google TV, esta integración está presente de fábrica, haciendo la experiencia completamente fluida y compatible con prácticamente cualquier móvil Android.

Otra alternativa es explorar las opciones nativas del sistema Android. (Imagen ilustrativa Infobae)

El usuario solo necesita acceder al mismo menú de “Proyección de pantalla” desde los ajustes y seleccionar el dispositivo Chromecast disponible, logrando así un reflejo instantáneo y sin cables de todo el contenido del móvil.

Sin embargo, no todos los televisores cuentan con las funcionalidades inalámbricas más recientes. Para estos casos, la conexión por cable HDMI resulta un recurso seguro y eficaz. En este escenario, se requiere un cable HDMI y un adaptador USB-C a HDMI compatible con el smartphone Android.

Una vez conectados ambos extremos —el móvil y el televisor— la pantalla se reflejará automáticamente sin necesidad de configuraciones adicionales. Esta alternativa es especialmente valorada por su estabilidad, ya que no depende de la calidad de la conexión Wi-Fi y es ideal para reproducir videos o presentar documentos sin interrupciones.

No todos los televisores cuentan con las funcionalidades inalámbricas más recientes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Duplicar la pantalla de dispositivos Apple mediante AirPlay en Smart TV

Para aquellos usuarios que utilicen productos de Apple, como iPhone, iPad o Mac, y deseen reflejar sus pantallas en un televisor, existe una opción específica: AirPlay. Esta tecnología permite la transmisión inalámbrica de contenido en tiempo real si el televisor es compatible con Apple TV. Basta con conectar ambos dispositivos a la misma red Wi-Fi y acceder al Centro de Control en el iPhone, donde se encuentra la opción de duplicar pantalla.

Tras seleccionar el Apple TV deseado, el sistema puede solicitar un código de verificación, con el que se completa la vinculación y se accede a la duplicación de pantalla sin cables, lista para presentaciones, juegos o visualización de fotos.

