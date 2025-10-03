Cómo limpiar una plancha de ropa quemada para que no deje manchas negras

El problema principal es que las quemaduras dejan manchas negras en las prendas. (Universal)

La base de la plancha puede quemarse por el uso constante, acumulación de residuos o temperaturas excesivas. El principal inconveniente surge cuando estas quemaduras dejan manchas negras en la ropa.

Para evitar este problema, es recomendable limpiar este electrodoméstico periódicamente sin necesidad de productos especializados. Una opción es hacerlo con sal gruesa.

Coloca un paño seco sobre una superficie y vierte varias cucharadas de sal. Calienta la plancha y deslízala suavemente sobre la sal hacia adelante y atrás hasta que desaparezcan las quemaduras.

Para prevenirlo, limpia la plancha con regularidad; una alternativa sencilla es emplear sal gruesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espera a que enfríe y limpia con un paño húmedo. Este método solo requiere un ingrediente y resulta muy práctico.

Cómo limpiar las quemaduras de la plancha

Otras formas de limpiar las quemaduras en la base de la plancha son:

Vinagre blanco.

Calienta un poco de vinagre blanco (sin hervir). Humedece un paño limpio con el vinagre y frota la superficie quemada con la plancha apagada. Para terminar, pasa un paño limpio y seco. Si las marcas persisten, puedes combinar este método con el de la sal.

Vinagre y sal.

Mezcla cantidades iguales de vinagre y sal (medio vaso de cada uno). Calienta la mezcla a fuego bajo, apaga antes de que hierva y deja enfriar un poco. Humedece un paño en la mezcla y, con la plancha apagada, frótalo sobre la base. Aunque el olor es intenso, este procedimiento resulta muy eficaz y desinfectante.

Mezcla partes iguales de vinagre y sal, calienta sin hervir y deja entibiar antes de usar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detergente de ropa.

Para planchas con base antiadherente, disuelve unas gotas de detergente en agua tibia. Humedece un paño o algodón en la mezcla y, con la plancha fría, frota hasta remover las manchas.

Velas.

Enciende la plancha a temperatura moderada. Pasa la base de una vela sobre las áreas quemadas, dejando que la cera se derrita. Luego, con una esponja o paño, retira la cera junto con la suciedad. Al usar este método, extrema las precauciones para evitar accidentes.

Por qué se ensucia la base de la plancha

La base de la plancha puede ensuciarse por diversas razones relacionadas con el uso cotidiano y el mantenimiento. Una de las causas más frecuentes es el uso de una temperatura inadecuada para ciertos tejidos, lo que provoca que las fibras se quemen y queden adheridas a la superficie.

Con el uso, la suciedad en la base genera manchas oscuras que pueden pasar a la ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, planchar ropa con residuos de almidón, suavizantes o productos químicos puede dejar una capa pegajosa en la base. El polvo, el pelo y pequeñas partículas presentes en la ropa también contribuyen a la acumulación de suciedad.

Con el tiempo, esta mezcla da lugar a manchas oscuras o quemaduras, que pueden transferirse a las prendas durante el planchado.

En algunos casos, almacenar la plancha mientras aún está caliente o dejarla en contacto con superficies sucias empeora el problema. Por ello, la limpieza regular es fundamental para evitar que la base se deteriore y para mantener la ropa libre de marcas y residuos.

Cómo ahorrar energía al planchar ropa

Ahorrar energía al planchar ropa es posible con algunos hábitos sencillos. Lo ideal es planchar solo cuando haya suficiente ropa acumulada, evitando encender la plancha para pocas prendas.

Para ahorrar energía al planchar, conviene hacerlo solo cuando se acumule suficiente ropa y evitar usar la plancha para pocas piezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clasificar las prendas por tipo de tejido y comenzar por las que requieren menos temperatura permite aprovechar el calor residual. Es recomendable revisar las etiquetas y ajustar la temperatura necesaria para no sobrecalentar la plancha.

Planchar la ropa ligeramente húmeda facilita el proceso, reduce el tiempo y disminuye así el consumo eléctrico. Desenchufar la plancha un poco antes de terminar permite utilizar el calor que aún retiene la base sin consumir más energía. Evitar distracciones y planchar en un solo bloque ahorra tiempo y electricidad.

Por último, mantener la base limpia mejora la eficiencia, ya que una superficie en buen estado distribuye mejor el calor.