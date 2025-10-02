OpenAI se posiciona como la start-up más valiosa del mundo y logra desplazar a SpaceX de Elon Musk

FILE PHOTO: OpenAI logo is seen in this illustration taken May 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El reciente cierre de la operación de venta de acciones por parte de empleados de OpenAI ha impulsado a la start-up dirigida por Sam Altman a una valoración de 500.000 millones de dólares, estableciéndose así como la empresa emergente más valiosa del mundo. Este hito se da en un contexto de intensa competencia en la industria tecnológica y consolida a OpenAI al frente del desarrollo de inteligencia artificial en el mercado internacional.

En esta última operación, OpenAI ha permitido que empleados actuales y antiguos vendan parte de sus participaciones por un monto total de 6.600 millones de dólares. Entre los compradores aparecen inversores de gran peso, como SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, MGX de Abu Dabi y T. Rowe Price.

Aunque la cifra final quedó por debajo del techo máximo previsto, que ascendía a los 10.300 millones, la operación representa una de las mayores transacciones en el mercado secundario tecnológico. Además, la operación subraya la importancia de facilitar liquidez a los empleados como una forma de retener y atraer talento en un sector cada vez más competitivo. Esta estrategia responde al contexto de fuerte rivalidad entre empresas tecnológicas interesadas en consolidar equipos altamente cualificados.

La última transacción sitúa a OpenAI con una valoración de 500.000 millones de dólares, por delante de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, valorada en 400.000 millones de dólares. También supera a ByteDance, matriz de TikTok, con 220.000 millones, y a Anthropic, que recientemente cerró una ronda valorada en 183.000 millones.

Esta aceleración en su valoración es notoria frente a la ronda liderada por SoftBank a principios de este año, cuando OpenAI se valoró en 300.000 millones de dólares. Ni siquiera nuevos competidores, como la china DeepSeek, han logrado frenar esta tendencia de crecimiento.

Comparaciones con grandes empresas tecnológicas tradicionales

El posicionamiento de OpenAI también destaca en comparación con referentes históricos del sector tecnológico. Por capitalización bursátil, la start-up ya sobrepasa a empresas como IBM, que cuenta con un valor de 266.000 millones de dólares, AMD con 265.000 millones e Intel con 171.000 millones.

Este salto en valoración refleja el impacto transformador que la inteligencia artificial está teniendo tanto en la economía digital como en la percepción del potencial de futuro de estas nuevas empresas, marcando la pauta y elevando las expectativas sobre lo que puede alcanzar la IA en los próximos años.

Alianzas estratégicas recientes

En paralelo al ajuste organizativo, OpenAI ha profundizado en la construcción de alianzas con algunos de los mayores líderes de la industria tecnológica. Una de las más relevantes es la alianza estratégica con Nvidia, el fabricante de chips para inteligencia artificial con la mayor capitalización bursátil global, actualmente valorada en 4,5 billones de dólares.

En virtud de este acuerdo, Nvidia realizará una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, con el objetivo de acelerar la construcción de nuevos centros de datos y consolidar la infraestructura necesaria para impulsar los modelos y aplicaciones de IA de próxima generación.

OpenAI tiene acuerdos con Nvidia y Oracle. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

El crecimiento de OpenAI también se apoya en contratos de cooperación con empresas como Oracle. La compañía ha cerrado un acuerdo valorado en 300.000 millones de dólares para adquirir capacidad de computación avanzada en centros de datos de Oracle, asegurando así recursos técnicos claves para entrenar modelos de inteligencia artificial en los próximos cinco años.

La firma de este acuerdo, junto con otros similares alcanzados con grupos como Meta, ha tenido repercusiones en el mercado, impactando la cotización bursátil de las compañías implicadas y, en el caso particular de Oracle, llevando por unos días a su cofundador, Larry Ellison, a convertirse en el hombre más rico del mundo.