Microsoft sube el precio de su suscripción a Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft renombró y reestructuró sus planes para alinearse con el nuevo enfoque de contenidos y servicios. REUTERS/Claudia Greco

Microsoft implementó un nuevo aumento en la tarifa de su suscripción Xbox Game Pass Ultimate. El servicio, que costaba USD 19,99, pasará a costar USD 29,99 mensuales, lo que marca un incremento del 50%. Junto con este ajuste, la compañía renovó la identidad de sus planes y sumó mejoras en sus catálogos de juegos, integrando nuevas experiencias para los usuarios de las plataformas Xbox y PC.

Cambios en precios y beneficios de Xbox Game Pass Ultimate

El ajuste de precio de Xbox Game Pass Ultimate representa uno de los movimientos más destacados anunciados por Microsoft en el mercado de los videojuegos por suscripción. La nueva tarifa, vigente para los suscriptores de Ultimate, llega acompañada de una expansión en los contenidos ofrecidos.

“Ahora incluirá acceso a más de 400 títulos a nivel mundial, incluyendo a la mayoría de nuestros socios que desean seguir trayendo sus futuros juegos a Xbox Game Pass”, informó Dustin Blackwell, director de comunicaciones de juegos y plataformas de Microsoft, en una sesión informativa compartida con The Verge.

Xbox Game Pass Core pasará a denominarse Xbox Game Pass Essential. (Microsoft)

Entre las novedades, se incorpora un catálogo con 45 juegos adicionales, donde destacan títulos como Hogwarts Legacy y varios de las sagas Assassin’s Creed y Ubisoft. Además, los suscriptores dispondrán de más lanzamientos de primer día: “Ahora también damos acceso a más de 75 lanzamientos de primer día cada año. Eso supone un aumento del 50% con respecto a los títulos de primer día que ofrecimos el año pasado”, detalló Blackwell.

Otra novedad importante consiste en la integración de Ubisoft Plus Classics dentro de los beneficios Ultimate. Esta actualización habilita acceso a una selección de juegos de Ubisoft tanto en consola como en PC y la nube. Además, el 18 de noviembre, Fortnite Crew formará parte del paquete, ofreciendo el Pase de Batalla de Fortnite, 1.000 paVos mensuales y otros extras relacionados con el universo del popular juego.

Renovación de planes: nombres y características de Xbox Game Pass

Como parte del relanzamiento, Microsoft renombró y reestructuró sus planes para alinearse con el nuevo enfoque de contenidos y servicios. Xbox Game Pass Core pasará a denominarse Xbox Game Pass Essential. El plan Estándar, por su parte, adopta el nombre Xbox Game Pass Premium, que incorpora beneficios ampliados para sus usuarios.

Otra novedad importante consiste en la integración de Ubisoft Plus Classics dentro de los beneficios Ultimate. (Foto: Xbox)

Uno de los cambios más notables es que todos los planes ahora dispondrán de un catálogo más amplio y el acceso a juegos de PC. A su vez, tanto Essential como Premium permitirán aprovechar juegos ilimitados en la nube, una opción que hasta el momento estaba restringida a Ultimate.

Adicionalmente, Xbox Cloud Gaming dejará de estar en fase beta y ofrecerá compatibilidad con resolución 1440p y mejoras en la tasa de bits para títulos seleccionados.

Los planes de puntos y recompensas también reciben una actualización. Los suscriptores Ultimate tendrán la posibilidad de acumular hasta USD 100 al año (100.000 puntos) simplemente jugando y utilizando la tienda.

Game Pass Premium: acceso ampliado y ventajas en la nube

Xbox Game Pass Premium, que sustituye al antiguo plan Estándar, mantendrá su precio de USD 14,99 mensuales. Se destaca la ampliación de la biblioteca de juegos, poniendo a disposición más de 200 títulos tanto en Xbox como en PC. Entre estos juegos se incluyen franquicias como Diablo IV y Hogwarts Legacy.

Xbox Cloud Gaming dejará de estar en fase beta. XBOX

Por primera vez, los suscriptores de Premium podrán acceder a la nube sin la necesidad de contar con Game Pass Ultimate, permitiendo el streaming directo tanto de juegos de Game Pass como de títulos propios.

El nivel Premium también ofrece ventajas adicionales en títulos populares como League of Legends, Call of Duty: Warzone y Rainbow Six Siege X, beneficios antes reservados solo para la suscripción Ultimate.

Con estos cambios, Microsoft intenta justificar el aumento del costo de Xbox Game Pass Ultimate y el rediseño de su oferta de servicios, en busca de satisfacer la demanda de acceso ampliado, integración multiplataforma y nuevas ventajas para la comunidad de jugadores.