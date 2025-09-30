WhatsApp suma nuevas funciones con IA, Live Photos, stickers y más

WhatsApp permite ahora compartir Live Photos capturadas en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android. REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp ha incorporado una serie de funciones para mejorar la experiencia de personalización en la aplicación. Entre las actualizaciones más destacadas se encuentran el envío de Live Photos y fotos en movimiento, nuevas opciones creativas con inteligencia artificial gracias a Meta AI, paquetes renovados de stickers, mejoras en la búsqueda dentro de los chats grupales y la posibilidad de escanear documentos directamente desde dispositivos Android.

Estas novedades amplían el abanico de herramientas disponibles para más de tres mil millones de usuarios en todo el mundo, optimizando la experiencia diaria en la aplicación de mensajería instantánea.

Novedades WhatsApp: Live Photos, IA en chats, stickers y más

WhatsApp permite ahora compartir Live Photos capturadas en dispositivos iOS y fotos en movimiento en Android. Estas imágenes animadas, que incluyen sonido y movimiento, ofrecen la posibilidad de revivir y transmitir momentos de manera más auténtica e inmersiva. El intercambio de este tipo de archivos se habilita para que cualquier usuario, sin importar la plataforma, pueda disfrutar de recuerdos más vivos y enriquecedores con amigos y familiares.

Una de las implementaciones más novedosas es la integración de Meta AI en los temas de chat. Aprovechando la inteligencia artificial, los usuarios pueden crear y personalizar sus propios temas, dándole un estilo único a la apariencia de cada conversación. Aunque la función está en fase de despliegue y puede no estar disponible para todos, representa un salto frente a las opciones tradicionales de diseño en apps de mensajería.

Otra característica que destaca es la generación de fondos para videollamadas y fotos dentro de los chats, también asistida por inteligencia artificial. Esto permite ubicar visualmente al usuario en entornos nuevos o favoritos, personalizando la estética de cada momento compartido en WhatsApp. Además, se pueden añadir estos fondos cuando se toman fotos o se graban videos, multiplicando las opciones creativas sin salir de la aplicación.

En el terreno de la expresión gráfica, WhatsApp suma nuevos paquetes de stickers que amplían el repertorio visual para los chats. Destacan colecciones como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones, cuyos personajes sirven para comunicar emociones y situaciones de manera divertida y directa, sin necesidad de escribir mensajes.

La gestión de chats grupales también se ha facilitado. Ahora, para encontrar un grupo, basta con buscar el nombre de un integrante en la pestaña Chats. Automáticamente, la aplicación desplegará todos los grupos que ambas personas tienen en común, agilizando el acceso a los espacios colectivos de conversación, sobre todo cuando los nombres de los grupos no son fácilmente recordables.

Por último, en dispositivos Android, WhatsApp suma una nueva opción para el manejo de documentos. Los usuarios pueden escanear, recortar, guardar y enviar archivos directamente desde la app, sin depender de herramientas externas. Esta funcionalidad, ya presente anteriormente en iPhone, mejora la eficiencia al compartir información relevante de forma rápida y segura dentro de la misma plataforma.

Cómo puedes sacarle el máximo provecho a WhatsApp

Para aprovechar al máximo WhatsApp, es recomendable explorar sus funciones más allá de la mensajería básica. Utiliza las listas de difusión para enviar información a varios contactos a la vez sin crear un grupo. Emplea la opción de fijar chats importantes para acceder rápidamente a las conversaciones más frecuentes.

Las herramientas de privacidad permiten controlar quién puede ver tu foto de perfil, última conexión y estados, mejorando la seguridad de tus datos personales. Aprovecha las funciones de mensajes temporales y archivos multimedia que desaparecen para proteger la confidencialidad de las conversaciones.

WhatsApp también ofrece la opción de realizar videollamadas grupales y compartir documentos de manera sencilla. Al conocer y aplicar estas características, es posible optimizar la comunicación y sacar mayor partido a la aplicación en el entorno personal o profesional.