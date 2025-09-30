Tecno

Estos son los celulares que podrán conectarse a Starlink desde octubre de 2025

El servicio permitirá enviar mensajes, compartir ubicación y realizar llamadas de emergencia sin costo adicional

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Conoce la lista de celulares
Conoce la lista de celulares que podrán conectarse al internet satelital de Starlink. (Imagen ilustrativa)

La posibilidad de acceder a internet satelital desde un teléfono móvil está más cerca de convertirse en una realidad cotidiana. Starlink, el servicio de conectividad de SpaceX, avanza con su plan de extender la cobertura global y a partir de octubre de 2025 una lista creciente de smartphones podrá enlazarse de manera directa a sus satélites en órbita baja. El proyecto, impulsado en alianza con T-Mobile, busca cerrar la brecha digital y ofrecer alternativas en lugares donde las redes tradicionales no tienen alcance.

La integración de esta tecnología responde a un trabajo conjunto entre fabricantes y operadores. Empresas como Apple, Samsung, Google y Motorola ya incorporaron el hardware necesario para hacer posible la comunicación satelital en sus equipos más recientes.

De esta manera, los usuarios no necesitarán accesorios adicionales, antenas externas ni equipos específicos: bastará con un celular compatible y la versión más reciente del sistema operativo.

Starlink consiste en una red
Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra. (SpaceX)

La primera etapa del despliegue está pensada para cubrir situaciones básicas y de emergencia. El servicio se activará automáticamente cuando el teléfono detecte la ausencia de señal móvil convencional, mostrando la indicación en pantalla de conexión vía Starlink. En ese momento, el usuario podrá enviar mensajes de texto, compartir su ubicación mediante GPS y realizar llamadas de emergencia, con la promesa de que en el futuro se ampliarán las funciones hacia llamadas de voz regulares y acceso a internet.

Los teléfonos compatibles

De acuerdo con los anuncios oficiales, la compatibilidad inicial incluye varios de los modelos más populares del mercado. En el caso de Apple, estarán habilitados los iPhone 14, 15, 16 y 17 en todas sus variantes.

Samsung ofrecerá soporte en la serie Galaxy A desde el A14 hasta el A54, además de los modelos insignia de la familia Galaxy S entre el S21 y el S25. También entran en la lista los plegables Galaxy Z Flip, desde el Z Flip 3 hasta el Z Flip 7.

Los nuevos Samsung Galaxy.
Los nuevos Samsung Galaxy.

Google incorporará esta función en sus Pixel 9 y Pixel 10, mientras que Motorola lo hará en su línea más reciente: Razr y Razr Plus 2024, Moto Edge 2024 y Moto G Power 5G 2024. Esta selección inicial muestra que los fabricantes han comenzado a adaptar sus dispositivos de gama media y alta para aprovechar la red satelital.

Los especialistas señalan que la compatibilidad se expandirá a más equipos en los próximos lanzamientos, ya que el soporte de conectividad satelital empieza a verse como un estándar en los planes de la industria móvil.

Cómo funcionará el servicio

La conexión se apoya en la constelación de satélites de órbita baja que SpaceX despliega alrededor del planeta. A diferencia de generaciones anteriores de internet satelital, esta red ofrece menores tiempos de latencia y mayor estabilidad. El funcionamiento será automático: cuando no exista cobertura de red celular, el teléfono intentará conectarse a Starlink y notificará al usuario del cambio.

En la fase inicial, el servicio no tendrá costo adicional para funciones básicas. Esto incluye la mensajería de texto, el envío de la localización y las llamadas al número de emergencias 911. Para muchos usuarios en zonas remotas, esto supone un recurso valioso para mantenerse conectados en situaciones críticas o cuando se encuentran fuera del alcance de las redes terrestres.

Estos teléfonos móviles podrán conectarse
Estos teléfonos móviles podrán conectarse directamente a la red de Starlink. (NurPhoto)

Las limitaciones, por ahora, se centran en el acceso restringido a aplicaciones que requieren gran consumo de datos y en la ausencia de navegación convencional en internet. Sin embargo, tanto T-Mobile como SpaceX anticiparon que las actualizaciones futuras permitirán llamadas de voz normales y eventualmente el acceso completo a la red.

Un paso hacia la conectividad global

El objetivo central de este despliegue es reducir la desigualdad en el acceso a internet. Millones de personas en áreas rurales, islas, montañas o regiones en desarrollo tienen dificultades para contar con servicios móviles estables. Al ofrecer un sistema que no depende de antenas terrestres, Starlink busca garantizar una cobertura mucho más amplia y confiable.

Aunque en octubre de 2025 la cobertura y las funciones serán limitadas, el avance marca un hito en la integración de la telefonía móvil con la infraestructura satelital. Los fabricantes ya trabajan en integrar esta tecnología en futuras generaciones de dispositivos, lo que apunta a que la conexión satelital se convertirá en un componente esencial de la experiencia móvil en los próximos años.

