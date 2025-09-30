Tecno

Cómo reparar un teléfono Android que se apaga o reinicia solo

Los celulares que presentan este tipo de problemas suelen tener soluciones accesibles, como actualizar el sistema operativo, liberar espacio de almacenamiento, entre otras

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Si esto pasa de forma constante se vuelve un estrés para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En determinados momentos, los teléfonos Android pueden presentar fallas inesperadas, como apagados repentinos o reinicios que interrumpen su funcionamiento habitual. Este tipo de incidentes genera inquietudes entre los usuarios y puede afectar el almacenamiento de datos, el acceso a aplicaciones y la comunicación diaria.

El centro de ayuda de Android ha identificado varias causas posibles para estos problemas: desde actualizaciones faltantes, insuficiencia en el espacio de almacenamiento, errores derivados de aplicaciones incompatibles o mal instaladas, hasta la interferencia de accesorios externos.

Las medidas para solucionar el error abarcan desde comprobaciones sencillas, hasta procedimientos más avanzados respaldados por la propia plataforma.

Por qué actualizar el sistema operativo puede resolver el problema

Este proceso se debe hacer en todos los sistemas operativos para evitar errores. (Foto: Europa Press)

Verificar la existencia de nuevas actualizaciones de Android es una de las primeras acciones sugeridas por el centro oficial de soporte. Normalmente, los parches y mejoras recientes incluyen soluciones para errores detectados en versiones anteriores, incrementan la estabilidad y refuerzan la seguridad del terminal.

Para llevar a cabo la actualización, el usuario debe abrir la app de Configuración, seleccionar la opción Sistema y posteriormente ingresar en Actualización de software. En algunos modelos será necesario acceder previamente a “Acerca del teléfono”.

La finalización de la actualización puede corregir fallas recurrentes de apagados o reinicios automáticos. Se debe realizar este proceso con la batería suficientemente cargada y conectada a una red confiable para evitar interrupciones.

Cómo influye el espacio de almacenamiento insuficiente en provocar fallas

El agotamiento del almacenamiento disponible es una causa frecuente de problemas operativos en teléfonos Android. La documentación oficial indica que el sistema necesita al menos un 10% de espacio libre para funcionar de manera óptima.

Esta deficiencia puede traer otros riesgos como la imposibilidad de descargar archivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para revisar el almacenamiento, debe accederse a la sección correspondiente en la app de Configuración, en donde se encuentra el desglose de espacio utilizado y libre.

Asimismo, eliminar aplicaciones no utilizadas, archivos duplicados o trasladar contenidos a servicios en la nube o tarjetas SD ayuda a recuperar espacio y restablecer el funcionamiento correcto del dispositivo.

Mantener suficiente espacio libre previene apagados inesperados, bloqueos de apps y otros comportamientos anómalos asociados a la saturación de memoria.

Qué pasa si no se actualizan las aplicaciones del teléfono Android

Las aplicaciones instaladas en un dispositivo Android deben estar actualizadas para asegurarse de que sean compatibles tanto con el sistema operativo como con el resto de las apps.

El procedimiento es sencillo y se realiza desde la tienda de aplicaciones. (Foto: Europa Press)

El centro de ayuda de Android sugiere abrir la Google Play Store, acceder al perfil de usuario y seleccionar “Administrar dispositivo y apps”. Allí se pueden instalar las actualizaciones disponibles.

Algunos conflictos entre versiones antiguas de aplicaciones y versiones actualizadas del sistema operativo pueden derivar en reinicios aleatorios o apagados automáticos. Mantener todas las apps al día es clave para preservar la estabilidad general del teléfono y reducir las probabilidades de incidentes.

De qué forma los accesorios externos pueden interferir en el funcionamiento

El uso de fundas, baterías externas y otros accesorios no oficiales o mal adaptados tiene potencial de interferir con el funcionamiento de los dispositivos Android.

El centro de ayuda de Android sugiere retirar temporalmente estos accesorios durante la resolución de fallas para descartar que estén cubriendo sensores, activando botones o imposibilitando la disipación de calor correctamente.

Es necesario revisar si hay algún defecto físico en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de retirar los accesorios, si el problema se resuelve, puede identificarse a estos elementos como responsables directos del mal funcionamiento. Volver a instalar uno por vez, verificando la operación normal tras cada colocación, permite detectar el accesorio conflictivo.

Cómo ayuda el modo seguro a detectar aplicaciones problemáticas en el celular

La activación del modo seguro en Android posibilita el funcionamiento del teléfono únicamente con las aplicaciones predeterminadas del sistema, desactivando las instaladas por el usuario.

El procedimiento depende del fabricante, pero suele iniciarse presionando el botón de encendido y seleccionando la opción de modo seguro.

Una vez en este modo, si el teléfono deja de apagarse o reiniciarse solo, la causa probablemente reside en una app instalada. Para identificarla, se debe eliminar de una en una las aplicaciones descargadas recientemente y, después de borrar cada una, reiniciar el teléfono.

