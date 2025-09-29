Tecno

Cómo usar ChatGPT con voz: guía para hablarle y recibir respuestas habladas

Esta función permite interactuar de manera oral con el chatbot de OpenAI, desde teléfonos y navegadores compatibles. Se explica cómo habilitar la opción así como medidas para evitar errores en el reconocimiento de audio

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Esta herramienta es muy utilizada en casi todos los espacios sociales y laborales por usuarios jóvenes y adultos. (Foto: Reuters)

Pocos usuarios de chatbots conocen que es posible interactuar con ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial de OpenAI, de forma completamente oral, tanto para realizar preguntas como para escuchar respuestas habladas desde el propio dispositivo.

Esta función, que aprovecha la síntesis de voz y el reconocimiento automático del habla, representa un avance sustancial frente a la experiencia tradicional de texto, y se encuentra disponible en varios espacios tecnológicos populares.

Periodistas, estudiantes y profesionales han comenzado a adoptar la función de voz por su capacidad para agilizar la interacción, aumentar la productividad y facilitar el trabajo, sobre todo mediante aplicaciones y plataformas compatibles con la tecnología de OpenAI.

Activar la función de voz paso a paso

Con el paso del tiempo se ha perfeccionado esta función del asistente. (Foto: Europa Press)

El primer paso para utilizar la voz con ChatGPT radica en acceder a la aplicación oficial en un teléfono inteligente (disponible en iOS para iPhone y en Android) o mediante un navegador web compatible.

Al ingresar con una cuenta asociada, se observa un icono de micrófono junto al cuadro de diálogo, función que suele estar deshabilitada por defecto. Para activarla, es necesario conceder permisos de micrófono al sistema y revisar los ajustes de privacidad del dispositivo.

Una vez activada la función, sólo se debe pulsar el icono del micrófono cuando se desee formular una consulta. La aplicación graba la solicitud, la procesa mediante su motor de reconocimiento de voz y elabora una respuesta en cuestión de segundos.

El usuario puede optar por leer la respuesta en pantalla o recibirla en formato de voz, seleccionando la opción de audio integrada. Esta función permite conversar en tiempo real con la inteligencia artificial y así integrar la herramienta a rutinas de consulta o trabajo.

Dispositivos y apps compatibles

Es clave descargar la plataforma de tiendas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de voz de ChatGPT está disponible en dispositivos iOS actualizados, como iPhone, y desde mediados de 2024 se ha extendido oficialmente a Android. No todos los modelos de teléfonos o tabletas reciben de inmediato la actualización, así que es importante mantener el sistema operativo y la app al día.

Además de los celulares, algunos navegadores de escritorio, como Google Chrome o Microsoft Edge recientes, admiten el uso de la función de voz al acceder a la web oficial de ChatGPT, siempre que el usuario esté logueado con su cuenta.

Para estas versiones de escritorio, el acceso al micrófono puede variar dependiendo de los permisos de cada navegador, un punto que algunos usuarios pasan por alto y que ocasiona problemas de acceso a la función.

Usos prácticos: entrevistas, notas y estudios

Al llevarse en el celular su usabilidad se extiende a varios momentos del día. (Imagen ilustrativa Infobae)

La síntesis de voz de ChatGPT facilita tareas de reportería y gestión de información en tiempo real. Periodistas han comenzado a utilizar la función de audio para obtener resúmenes instantáneos, verificar datos o repasar preguntas durante entrevistas grabadas, sin necesidad de usar teclado ni pantalla.

Esta prestación elimina pasos intermedios, acelera la obtención de información y posibilita tomar notas orales que el chatbot traduce en texto o en nuevas respuestas habladas.

En el ámbito educativo y de investigación, estudiantes y docentes utilizan la función de voz para obtener explicaciones personalizadas, practicar idiomas con acento nativo automatizado y repasar conceptos de forma auditiva.

Errores comunes y cómo solucionarlos

La claridad del mensaje es clave para prevenir información poco coherente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los problemas frecuentes descritos por los usuarios es la falta de reconocimiento vocal adecuado, lo que produce transcripciones incorrectas o incompletas. Este error suele deberse a ruidos de ambiente excesivos, micrófonos defectuosos o configuraciones de idioma que no coinciden con la pronunciación utilizada.

La mejor manera de prevenirlo consiste en realizar pruebas del sistema en ambientes silenciosos y verificar la selección del idioma español en las opciones avanzadas de la aplicación.

En ocasiones, la función de voz no aparece disponible o desaparece tras actualizar la aplicación. Este error se relaciona con la falta de permisos de micrófono, dispositivos desactualizados o políticas internas de la cuenta de OpenAI.

Para solucionarlo, es clave reinstalar la app, otorgar permisos específicos desde la configuración del sistema y comprobar la compatibilidad del dispositivo.

