ChatGPT para estudiantes: cómo usarlo para estudiar y organizar tareas

Esta herramienta ya hace parte de la rutina de millones de personas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La popularización de ChatGPT ha transformado las dinámicas en el ámbito educativo. Cada vez más estudiantes recurren a esta herramienta de inteligencia artificial para optimizar sus rutinas, gestionar tareas escolares y potenciar habilidades de estudio.

El uso de asistentes virtuales en la educación creció desde 2022, marcando una tendencia creciente en escuelas y universidades. Instituciones educativas han notado que la consulta a sistemas de IA se ha vuelto común en actividades como la elaboración de resúmenes, organización de tareas y preparación de exámenes.

La capacidad de ChatGPT para comprender instrucciones y procesar información en segundos lo posiciona como un recurso clave para la comunidad estudiantil. Por esta razón, se explica cómo usar esta herramienta para tareas escolares.

Resumir textos y apuntes de manera rápida

Con una sola orden se puede tener los puntos claves de un informe de forma digital e instantánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las formas más prácticas de utilizar ChatGPT consiste en pedirle que resuma textos y apuntes extensos. El estudiante puede copiar el contenido de libros, artículos o notas de clase en la plataforma y solicitar un resumen con los conceptos principales.

Esta función permite adaptar el tipo de resumen según las necesidades: se puede pedir una lista de ideas clave, una explicación breve o una síntesis punto por punto. Muchos estudiantes ahorran tiempo valioso al recibir de manera instantánea ese resumen personalizado.

Además, con resúmenes estructurados, es posible identificar rápidamente cuáles temas requieren mayor atención y repaso. A partir de un texto extenso, se pueden solicitar esquemas, cuadros comparativos o mapas conceptuales, lo que mejora la comprensión general del contenido y ayuda en la elaboración de material propio.

Generar ideas para ensayos y trabajos prácticos

Se puede complementar los apuntes personales con sugerencias de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción útil es emplear ChatGPT para obtener ideas, enfoques y argumentos que sirvan como punto de partida en la elaboración de ensayos y trabajos prácticos. Es posible escribir una consigna y pedir sugerencias de temas, hipótesis iniciales o diferentes ángulos para abordar un problema.

El sistema puede ayudar a superar los bloqueos habituales durante el inicio del proceso de escritura. Proporciona preguntas para explorar un tema, sugerencias bibliográficas, conexiones con otras disciplinas y hasta listados de posibles títulos para el trabajo.

A su vez, ChatGPT permite estructurar el bosquejo de un ensayo, es decir, dividirlo en introducción, desarrollo y conclusión, y sugerir la inclusión de ejemplos, citas o referencias. Incluso puede aportar soluciones alternativas cuando se trata de trabajos de investigación con componentes prácticos.

Preparar esquemas de estudio y repasos

Sirve para organizar tareas si existe un bloqueo mental o mucha información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de ChatGPT para transformar información en esquemas y guías de repaso resulta muy útil durante períodos de exámenes. Al introducir la temática de una materia o disciplina, la IA puede generar cuadros sinópticos, diagramas de flujo, listas ordenadas por importancia o resúmenes temáticos.

Esta aproximación permite organizar los contenidos de manera visual y mejorar la memorización. El estudiante puede personalizar estos esquemas según el tipo de examen, solicitando mayor o menor nivel de detalle, o agrupando los contenidos según cronología, relevancia o relación entre conceptos.

A petición, el sistema puede simular posibles preguntas de examen o diseñar cuestionarios interactivos para autoevaluación. Esto le otorga al estudiante la posibilidad de reforzar su aprendizaje y repasar de manera más eficiente antes de una prueba escrita u oral.

Precauciones: cómo evitar el plagio

Todo contenido emitido por esta máquina debe ser verificado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pese a que ChatGPT ofrece herramientas valiosas, es fundamental utilizar la inteligencia artificial de forma ética. Para evitar el plagio académico, se debe revisar siempre las respuestas, reescribir los contenidos con palabras propias y citar correctamente cualquier idea que provenga del sistema.

El estudiante debe utilizar ChatGPT como guía y nunca como único autor del trabajo final. La revisión personal y la interpretación propia agregan valor a cualquier tarea, además de adaptarla al estilo y nivel requerido por el curso o la institución.

Conviene complementar el uso de esta tecnología verificando los datos obtenidos y analizando la originalidad del contenido antes de entregar cualquier tarea. Así se garantiza que el recurso sirva para aprender, desarrollar autonomía y construir conocimiento propio.