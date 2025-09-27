Cómo hacer mejores prompts en ChatGPT: técnicas para obtener respuestas útiles

ChatGPT se ha posicionado como una de las IA más usadas a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

ChatGPT se ha consolidado como una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas en el mundo.

Su verdadero potencial depende de cómo se le den las instrucciones, conocidas como prompts.

Cuanto más claros, específicos y estructurados sean estos prompts, mejores y más útiles serán las respuestas que genere la herramienta.

Qué es un prompt y por qué es clave

Un prompt es la instrucción que se le da a una inteligencia artificial, como ChatGPT, para orientar la forma en que responde. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un prompt es la instrucción o mensaje que se le da a una inteligencia artificial, como ChatGPT, para guiar su respuesta. Funciona como la forma en que el usuario le comunica qué necesita: una explicación, un resumen, una traducción, un consejo o incluso la creación de un texto creativo.

La calidad de la respuesta depende en gran medida de la claridad y precisión del prompt. Por ejemplo, no es lo mismo pedir “háblame de historia” que solicitar “resume en 100 palabras la importancia de la Revolución Francesa”.

Un prompt bien diseñado evita respuestas vagas y potencia la utilidad de la IA, convirtiéndola en una herramienta más eficaz para el estudio, el trabajo y la generación de ideas.

La claridad y precisión del prompt son determinantes para la calidad de la respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos de prompts efectivos y poco efectivos

Prompts poco efectivos:

“Háblame de tecnología.” Respuesta demasiado amplia y general.

“Escríbeme un texto.” No especifica tema, extensión ni tono.

Prompts efectivos:

“Resume en 150 palabras las principales ventajas del 5G en la vida cotidiana, con un tono claro y divulgativo.”

“Crea una lista con 5 consejos prácticos para mejorar la concentración al estudiar, explicados en un párrafo cada uno.”

“Escribe un artículo breve (200 palabras) en tercera persona sobre los beneficios ambientales de la energía solar, con ejemplos concretos.”

La clave está en ser claro, específico y contextual: indicar tema, extensión, formato, tono y propósito.

Para sacar el máximo provecho de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, es clave saber dirigir tanto el estilo como la extensión de las respuestas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estrategias para guiar el estilo y la extensión de la respuesta

Para aprovechar al máximo herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, es fundamental aprender a guiar tanto el estilo como la extensión de las respuestas.

Una estrategia básica es definir con precisión la longitud deseada: por ejemplo, pedir un texto de 100, 200 o 500 palabras ayuda a obtener resultados más ajustados a la necesidad, evitando respuestas demasiado breves o excesivamente extensas.

En cuanto al estilo, conviene especificar el tono y el enfoque. Se puede solicitar un texto formal, divulgativo, persuasivo o creativo, dependiendo del contexto.

También es útil indicar la persona gramatical (primera, segunda o tercera persona) y el nivel de profundidad esperado: un resumen básico, una explicación técnica o un análisis detallado.

Respecto al estilo, es útil indicar el tono y el enfoque deseados, ya sea formal, divulgativo, persuasivo o creativo, según el contexto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra estrategia eficaz es definir el formato de la salida. Pedir que la información se presente en párrafos, listas, tablas comparativas o pasos numerados orienta al modelo hacia una estructura clara y práctica.

Además, conviene añadir palabras clave que orienten el eje temático y evitar la ambigüedad.

Herramientas que ayudan a mejorar tus prompts

Existen diversas herramientas diseñadas para ayudar a los usuarios a mejorar sus prompts y sacar el máximo provecho de modelos de inteligencia artificial como ChatGPT.

Estas plataformas no solo optimizan la redacción de las instrucciones, sino que también enseñan a estructurarlas para obtener resultados más claros, útiles y personalizados.

Una de las más conocidas son los generadores de prompts, que ofrecen plantillas predefinidas para diferentes usos: redacción de textos académicos, generación de ideas creativas, optimización de código o creación de estrategias de marketing.

El usuario introduce un prompt básico y la plataforma lo optimiza automáticamente, mejorando su claridad, detalle y contexto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas plantillas funcionan como guías que facilitan la formulación de solicitudes más específicas.

También existen herramientas que permiten refinar instrucciones en cuestión de segundos.

El usuario ingresa un prompt básico y la plataforma lo mejora automáticamente, ajustando la claridad, el detalle y el contexto. De esta manera, se logra un mayor control sobre la extensión, el tono y el formato de la respuesta.

Por otro lado, comunidades en línea como reúnen ejemplos de prompts efectivos creados por otros usuarios, lo que sirve de inspiración para quienes están aprendiendo a diseñar mejores indicaciones. Estas bibliotecas permiten explorar casos de uso reales y adaptar las ideas a necesidades particulares.