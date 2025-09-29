Tecno

Así puedes recuperar la velocidad de tu celular en segundos con estos dos simples trucos

Muchos teléfonos experimentan demoras, congelamientos y lentitud en la respuesta por la saturación de memoria, archivos innecesarios o problemas del sistema operativo

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
La corrección de errores debe
La corrección de errores debe complementarse con ajustes que protejan el hardware y software del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un celular suele acompañar cada actividad diaria y es una herramienta clave para el trabajo y la comunicación instantánea. Pero a medida que pasa el tiempo, muchos usuarios descubren que su dispositivo disminuye su rendimiento o presenta lentitud, afectando la experiencia al ejecutar aplicaciones o al navegar.

Las fallas como demoras al abrir apps, una respuesta tardía al tocar la pantalla o el hecho de que el celular se quede congelado pueden ser señales de que algo no funciona como debería.

Estos problemas suelen tener explicaciones sencillas, que incluyen desde falta de mantenimiento del sistema hasta una sobrecarga de archivos innecesarios. La buena noticia es que existen métodos rápidos y accesibles para recuperar la velocidad de un celular en pocos segundos, sin la necesidad de acudir al servicio técnico.

Cuál es el primer truco para que el celular recupere su velocidad

Se debe mantener presionado el
Se debe mantener presionado el botón de encendido durante varios segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reinicio del dispositivo figura como uno de los recursos inmediatos más eficaces. De acuerdo con la guía del centro de ayuda de Android, al mantener presionado el botón de encendido durante 30 segundos, la mayoría de los smartphones se apagan y arrancan de nuevo.

Esta acción forzada cierra procesos en segundo plano, libera la memoria RAM ocupada y elimina pequeñas fallas del sistema operativo que pueden acumularse tras días de uso continuo.

El procedimiento suele requerir intervención mínima y está disponible en casi todos los teléfonos Android del mercado. En algunos modelos, tras presionar el botón de encendido aparece en pantalla la opción de “Reiniciar”, la cual debe seleccionarse para completar el ciclo.

El centro de ayuda de Android explica que este sistema soluciona lentitud, demoras y congelamientos, permitiendo que el celular vuelva a operar como en sus primeros días de uso.

Por qué actualizar el sistema puede marcar la diferencia en el rendimiento

Muchas fallas son consecuencia de
Muchas fallas son consecuencia de un sistema operativo o apps desactualizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprobar e instalar las actualizaciones del sistema operativo representa el segundo truco destacado por el grupo técnico de Android. Estas actualizaciones reparan errores, optimizar el rendimiento general y brindar mayor seguridad al usuario.

Para revisar la disponibilidad de nuevas versiones, se debe acceder a la app de Configuración, dirigirse al menú “Sistema” y seleccionar “Actualización de software”. En algunos modelos, el acceso está bajo la opción “Acerca del teléfono”.

Al seguir las instrucciones en pantalla, el dispositivo verifica si existen actualizaciones pendientes y permite descargarlas con el consentimiento del usuario. Las actualizaciones mantienen la compatibilidad con nuevas aplicaciones y resuelven conflictos internos, claves en celulares con varios años de antigüedad.

Cómo el almacenamiento interno impacta en el rendimiento del celular

La saturación de información puede
La saturación de información puede poner lento el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La saturación de archivos y aplicaciones dentro del dispositivo puede afectarlo tan gravemente como un virus o un problema de hardware. Según reporta el centro de ayuda de Android, es fundamental revisar cuánta memoria interna hay disponible y eliminar archivos, fotos, videos o aplicaciones que no se utilicen.

Una vez que el teléfono cae por debajo del 10% de espacio libre, el rendimiento puede verse comprometido, saliendo a la luz fallas de funcionamiento, bloqueos y reinicios inesperados.

Este chequeo preventivo ayuda a mantener el sistema ágil y permite instalar nuevas actualizaciones sin obstáculos. La revisión se realiza desde el menú de “Ajustes” accediendo a “Almacenamiento”, en donde se muestra la proporción de memoria ocupada y disponible.

Qué otras prácticas contribuyen al cuidado del celular a largo plazo

Se debe utilizar cargadores autorizados
Se debe utilizar cargadores autorizados por el fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso responsable del dispositivo representa una de las formas eficaces de asegurar su vida útil y correcto desempeño. Se debe evitar exponer el celular a temperaturas extremas, seleccionar cargadores originales y protegerlo ante golpes o caídas.

Especialistas de ciberseguridad sugieren reiniciarlo periódicamente y mantener las aplicaciones actualizadas, además de reducir el número de procesos abiertos simultáneamente para liberar recursos y energía.

El empleo de fundas y protectores de pantalla ayuda a prevenir daños físicos que pueden afectar el hardware. Además, no suele ser aconsejable instalar aplicaciones fuera de la tienda oficial, porque se incrementa el riesgo de software malicioso, lo cual repercute en la estabilidad y puede ralentizar el rendimiento de forma crítica.

Temas Relacionados

CelularVelocidadTeléfonoMemoriaColombia-Noticias

Últimas Noticias

Google Fotos mejora con Gemini: ahora es capaz de hacer vídeos, montajes y collages en segundos

La nueva función permite generar vídeos de mejores momentos a partir de indicaciones de texto

Google Fotos mejora con Gemini:

Apple prepara una solución para los problemas de iOS 26: una nueva actualización llegará a iPhone

Esta próxima actualización no agregará funciones, sino que se centrará en solucionar errores

Apple prepara una solución para

Bill Gates predice el impacto de la inteligencia artificial en la educación y la salud en la próxima década

El cofundador de Microsoft anticipa que la automatización y la personalización transformarán la enseñanza y el diagnóstico de enfermedades, abriendo nuevas oportunidades de acceso global a servicios esenciales

Bill Gates predice el impacto

Experto cree que en el futuro no estaremos llenos de robots humanoides: “es pura fantasía”

La falta de integración sensorial y tecnológica limita la capacidad de los robots para realizar tareas cotidianas con precisión

Experto cree que en el

Paso a paso para hacer una captura de pantalla en Android y iPhone

La forma puede variar según la marca y modelo, pero no requiere aplicaciones externas ni conocimientos técnicos. Las imágenes generadas se guardan automáticamente en el teléfono

Paso a paso para hacer
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo es la peregrinación a

Cuándo es la peregrinación a Luján 2025

Un caso grave de antisemitismo: cuando la educación falló

La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato, según el índice de la Universidad Di Tella

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Triple femicidio narco: el misterio del auto de apoyo y el bache temporal que incrimina a su dueño

INFOBAE AMÉRICA
Fiscalía investiga la muerte de

Fiscalía investiga la muerte de un manifestante tras difusión de video que muestra agresión militar

Tensión por el paro nacional en Ecuador: convoy militar llegó a zona de protestas

Bolivia: la Agencia de Hidrocarburos defiende la calidad de la gasolina pese a los cuestionamientos

Bolivia pedirá la extradición de un ex sacerdote pederasta aprehendido en Uruguay

El momento en que misiles ucranianos golpearon una planta de energía rusa causando apagones masivos

TELESHOW
Entre abrazos y recuerdos familiares:

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”