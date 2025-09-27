Tecno

8 posibles soluciones para los teléfonos que no cargan a pesar de estar conectados

La revisión de cargadores, cables y puertos, junto con el monitoreo del sistema, permite detectar fallos y evita visitas innecesarias al servicio técnico

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Consulta estas recomendaciones antes de
Consulta estas recomendaciones antes de gastar dinero y tiempo en el servicio técnico. (Unsplash)

Aunque se trata de un problema frecuente, los teléfonos que no cargan pese a estar conectados pueden solucionarse siguiendo una secuencia de pasos sencillos. Aquí se presentan ocho posibles soluciones para abordar esta situación de manera ordenada, ya sea que se trate de un celular básico o un teléfono inteligente de gama alta.

Descarta problemas con el cargador y el enchufe

La primera acción ante un teléfono que no carga correctamente debe ser revisar el cargador. No todos los cargadores son iguales, incluso si se parecen físicamente. Usar un cargador oficial o, en su defecto, uno con la misma potencia y características es fundamental.

Asimismo, es importante conectar el cargador en distintos enchufes—preferentemente en al menos dos o tres tomas diferentes—para descartar fallos en la instalación eléctrica del ambiente. Una inspección visual del cable y del cargador podría revelar daños como cortes o golpes. Si detectas algún desperfecto, reemplaza y recicla ese accesorio de inmediato, ya que un cargador roto puede dañar el dispositivo.

Cargador de celular. (Unsplash)
Cargador de celular. (Unsplash)

Prueba con otro cable o cargador

Casi siempre, los cables y los cargadores pueden separarse y reemplazarse individualmente. Si tienes a mano otros cables o adaptadores compatibles, prueba intercambiándolos para determinar si uno de ellos es el causante del problema. Este paso rápido y sencillo ayuda a aislar el origen del fallo y evita reemplazos innecesarios del dispositivo.

Conecta el teléfono al USB del ordenador

Otra forma de comprobar si el cable o cargador de pared es el problema, consiste en utilizar el mismo cable para conectar el teléfono a un ordenador portátil o de escritorio. Si el dispositivo comienza a cargar de esta forma, probablemente el origen del inconveniente se encuentra en el adaptador de corriente o el enchufe y no en el móvil.

Libera la entrada de carga del celular

La acumulación de polvo, pelusa u otros residuos en el puerto de carga es un problema frecuente. Antes de manipular el teléfono, apágalo completamente. Con ayuda de una linterna, verifica si hay suciedad visible en el conector. Sopla suavemente para tratar de desprender los restos. Si el puerto sigue obstruido, lo más recomendable es acudir a un profesional en vez de introducir objetos, lo que podría dañar el hardware interno.

Revisa la entrada de carga
Revisa la entrada de carga del dispositivo. (Unsplash)

Reinicia el dispositivo

Un simple reinicio puede resolver muchos problemas relacionados con bloqueos o errores asociados al software. Si el teléfono aún tiene energía, apágalo y vuelve a encenderlo. De este modo, el sistema operativo y la memoria interna se actualizan y reinician, ayudando a descartar que la causa de la carga fallida sea un error de software temporal.

Actualiza el sistema operativo

Las actualizaciones del sistema son importantes no solo para obtener funciones nuevas, sino también para resolver conflictos de software que pueden afectar la carga. Si hay una actualización pendiente, instálala solo si cuentas con más del 50% de batería, ya que si el dispositivo se apaga durante el proceso el daño puede ser mayor. Una vez actualizado, prueba si la recarga funciona correctamente.

Comprueba si tu dispositivo presenta daños físicos

Después de una caída o golpe, rastrea signos visibles de daño en la carcasa, la pantalla y, especialmente, en el puerto de carga. Estos desperfectos pueden afectar tanto el rendimiento general como la capacidad de cargar. Para asegurarte, compara el puerto de tu móvil con el de otro dispositivo similar y verifica que el cable encaje perfectamente, sin holguras ni movimientos anómalos.

Cuando se agoten las posibles
Cuando se agoten las posibles soluciones, se recomienda llevar el dispositivo al servicio técnico. (Unsplash)

Revisa el rendimiento de la batería

Ante comportamientos extraños relacionados con la batería, como recargas muy rápidas, drenaje significativo o apagones repentinos, recurre a aplicaciones de diagnóstico. En Android, herramientas como Ampere permiten valorar el estado real de la batería y del sistema de carga. Para usuarios de iPhone, la ruta Ajustes > General > Información > Batería ofrece información técnica sobre la salud de la batería, ayudando a confirmar si la fuente del problema es un fallo interno.

Temas Relacionados

Celularteléfono móvilDispositivosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo convertir nuestra PC con Windows en un punto de acceso Wi-Fi para compartir internet

La herramienta integrada en los sistemas operativos de Microsoft ofrece una alternativa práctica para quienes buscan compartir la red en diferentes entornos

Cómo convertir nuestra PC con

A cuál banda Wi-Fi del router debes conectarte, 2.4, 5 o 6 GHz

¿Necesitas más velocidad o más alcance? Esta información te ayudará a decidir qué opción te conviene más

A cuál banda Wi-Fi del

Si tienes un celular Android, así puedes saber el estado de salud de la batería

Conocer el estado de este componente ayuda a optimizar su rendimiento y a prolongar la vida útil del teléfono

Si tienes un celular Android,

10 teléfonos ideales para adultos mayores: desde modelos sin cámara hasta smartphones

Características como accesibilidad, seguridad y equilibrio precio-calidad son esenciales para este sector de la población

10 teléfonos ideales para adultos

Cada cuánto hay que limpiar el filtro de la lavadora

Este componente ayuda a conservar el electrodoméstico en buen estado, alargar su vida útil, mantener la ropa limpia y fresca, y disminuir el ruido durante el lavado

Cada cuánto hay que limpiar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los detalles de la notificación

Los detalles de la notificación roja de Interpol en la búsqueda internacional de “Pequeño J” por el triple femicidio narco

Semana de locos: cómo se movieron los precios y el mercado local de granos los días en que no hubo retenciones

Cuáles son las claves de un histórico tratado internacional para la protección de la biodiversidad marina

Francos apuntó al gobierno de Kicillof por el triple femicidio narco: “¿Qué dirá la gente que votó a Magario?"

Festival de San Sebastián: Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto por “Belén”

INFOBAE AMÉRICA
Festival de San Sebastián: Camila

Festival de San Sebastián: Camila Plaate ganó el premio a la mejor interpretación de reparto por “Belén”

La ciencia revela qué ocurre en el cerebro durante las experiencias cercanas a la muerte

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Interpol detuvo a 260 personas por estafas románticas y extorsión digital en África

Los miembros de la Flotilla a Gaza advirtieron que entrarán en la “zona de alto riesgo” en dos días

TELESHOW
La reacción de Furia al

La reacción de Furia al ver el jugado look de Lisandro Navarro para una marca de lencería: “Hay que salir de los moldes”

Carca reveló el destino que tuvo el corazón que le extirparon en el trasplante: “Supera a Keith Richards esnifándose al viejo”

Camila Plaate ganó la Concha de Plata en el festival de San Sebastián y el galardón se lo entregó Lali Espósito

La reacción de Chechu Bonelli al blanqueo de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras

Marta Fort mostró la cena íntima que preparó para celebrar su mudanza: sushi, chocolates y vino