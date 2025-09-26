Tecno

Cómo funciona el bloqueo de spam y estafas que Apple integró en iOS 26

La función solo interviene con contactos no guardados y busca frenar estafas, telemarketing y llamadas automáticas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
(applesfera.com)
(applesfera.com)

Las llamadas no deseadas se han convertido en una de las principales molestias para los usuarios de teléfonos móviles. Desde campañas publicitarias insistentes hasta intentos de fraude, cada vez son más frecuentes las comunicaciones que buscan engañar o incomodar. Para responder a este problema, Apple lanzó con iOS 26 una función que promete actuar como barrera de seguridad frente a números desconocidos.

La herramienta se denomina “Revisión de llamadas” y está integrada en Siri. Su objetivo es simple: detectar quién está detrás de una llamada antes de que el usuario decida responder. En lugar de que el teléfono suene de inmediato, el asistente virtual atiende por el propietario y pide a la persona que llama que se identifique y explique el motivo del contacto. Esa respuesta no se escucha, sino que aparece transcrita en la pantalla en tiempo real.

Con esta dinámica, los usuarios pueden ver de un vistazo si se trata de un banco, un servicio legítimo o un intento de fraude, y decidir con un solo toque si atienden, rechazan o ignoran la llamada. De acuerdo con Apple, este sistema está diseñado para reducir tanto los fraudes como las interrupciones por llamadas automáticas o de telemarketing.

iOS 26.
iOS 26.

Cómo funciona el filtro de iOS 26

El sistema solo se activa cuando el número que llama no está guardado en la agenda del iPhone. En el caso de amigos, familiares o contactos habituales, la experiencia de recibir llamadas no cambia. Sin embargo, si la llamada proviene de un número nuevo, Siri interviene y solicita la identificación del interlocutor.

Si la persona responde de forma vaga o se niega a dar información, la recomendación es no contestar. En cambio, si se trata de un contacto legítimo, el usuario puede optar por aceptar y conversar de manera normal. Apple explica que esta función no almacena ni comparte las transcripciones en servidores externos, reforzando así la promesa de privacidad de la compañía.

Modelos compatibles

La actualización a iOS 26 puede instalarse en toda la familia de iPhone 17, así como en los modelos de las series anteriores. Entre ellos se incluyen los iPhone 16 (en todas sus variantes), los iPhone 15 y 14, además de la línea iPhone 13 y 12, en sus ediciones estándar y Pro. También están cubiertos los iPhone 11 y el iPhone SE a partir de la segunda generación.

Desde el pasado 15 de
Desde el pasado 15 de setiembre, iOS 26 se encuentra disponible. (Foto: ZDNET)

El proceso para activar la herramienta consiste en instalar la versión más reciente del sistema operativo desde el menú Ajustes > General > Actualización de software. Una vez completada la descarga, el nuevo filtro se activa automáticamente, aunque el usuario puede configurarlo a su gusto dentro del apartado de Siri y Búsqueda.

Otras novedades de iOS 26

Además del filtro de llamadas, la actualización incorpora varias mejoras que amplían las posibilidades del dispositivo. Entre ellas destacan:

  • Diseño “Liquid Glass”, que introduce efectos visuales dinámicos en la interfaz.
  • Traducción en tiempo real en llamadas y mensajes, impulsada por inteligencia artificial.
  • Fotos rediseñada, con una galería más organizada y la opción de aplicar efectos tridimensionales.
  • Asistente de espera telefónica, que avisa cuando finaliza una llamada en espera para evitar perder tiempo.
  • Nuevas opciones de personalización, tanto en iconos como en la pantalla de bloqueo.
  • Modo de batería adaptativo, que ajusta el consumo de energía en función de los hábitos del usuario.

Con estas incorporaciones, Apple busca reforzar la utilidad del iPhone en el día a día, ofreciendo al mismo tiempo mayor seguridad y un nivel de personalización más avanzado.

iOS 26 llegó para varios
iOS 26 llegó para varios modelos de Apple. (Manzana)

Un paso contra el spam telefónico

El lanzamiento de “Revisión de llamadas” se enmarca en un contexto donde los intentos de fraude telefónico crecen a nivel global. Con esta novedad, los usuarios de iPhone cuentan con una herramienta adicional para proteger su información y reducir interrupciones innecesarias.

En definitiva, iOS 26 no solo trae un rediseño estético y mejoras de rendimiento, sino también una capa extra de seguridad para quienes buscan mayor control sobre las llamadas que reciben.

Temas Relacionados

iPhoneAppleiOS 26Lo último en tecnología

Últimas Noticias

Descargar Magis TV desde el smartphone expone el dispositivo a amenazas de seguridad y robo de datos

Descargar la aplicación implica aceptar permisos invasivos y posibles ataques de virus, así como la inestabilidad técnica y bloqueos por parte de proveedores de internet, advierten expertos en ciberseguridad

Descargar Magis TV desde el

Adiós a la confusión: Gemini explica fórmulas en las hojas de cálculo de Google

Esta nueva función es útil para aquellos usuarios que buscan comprender las fórmulas propuestas por la inteligencia artificial y así, aprender su lógica

Adiós a la confusión: Gemini

OpenAI lanza ChatGPT Pulse, una IA diseñada para ejecutar trabajos mientras duermes

La nueva función de OpenAI genera cada mañana tarjetas visuales con recordatorios y recomendaciones personalizadas

OpenAI lanza ChatGPT Pulse, una

iPhone permitirá agregar el pasaporte de EE.UU. en formato digital

El documento digital permitirá validar la identidad directamente desde el iPhone en vuelos nacionales, con datos encriptados y acceso exclusivo mediante Face ID o Touch ID según la nueva actualización del sistema operativo

iPhone permitirá agregar el pasaporte

Alerta de nueva estafa para pagar comparendos con el 50% de descuento: así es el engaño

El fraude inicia con un mensaje de texto que incluye un enlace falso que dirige a una página web que simula ser un portales oficial, donde aparecen los datos reales de multas de tránsito

Alerta de nueva estafa para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nuevo tratamiento para el

Un nuevo tratamiento para el cáncer de colon metastásico está disponible en Argentina

Los vaivenes del dólar reanimaron la venta de autos 0 km en septiembre: cuánto crecen los patentamientos este mes

El cerebro ajusta su atención como un zoom, según un estudio

Para qué sirve mezclar cáscara de banana con vinagre

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Elecciones 2025: cómo pueden votar

Elecciones 2025: cómo pueden votar los argentinos en el exterior en los comicios del 26 de octubre

Cómo afectan los nuevos aranceles de Estados Unidos a la India, la “farmacia del mundo”: USD 10.500 millones anuales

Por qué Netanyahu llevaba un código QR en un pin durante su intervención en la ONU

Brecha salarial: los hombres cobran un 27% más que las mujeres en Uruguay

“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

TELESHOW
La explicación de Cecilia Milone

La explicación de Cecilia Milone luego de su noche de furia con la prensa: “El alma también merece un respeto”

Un abrazo que tendrá que esperar: postergaron la vigilia por Thiago Medina en el hospital de Moreno

La reflexión de Juana Viale después de competir en el Ironman de San Pablo: “Miedo, adrenalina y una certeza”

Juli Poggio invitó a sus seguidores a pedir por la salud de Thiago Medina: “No estás solo”

Pampita sorprendió al describir la personalidad de Anita, su hija con Roberto García Moritán