Tres formas de obtener actualizaciones de seguridad extendidas de Windows 10 si aún no tienes Windows 11

Cada una de estas tres vías brindan un plazo temporal para que los usuarios se preparen ante el cese de soporte formal. (Microsoft)

A partir del 14 de octubre, los usuarios de Windows 10 enfrentarán el final del soporte regular, según lo anunciado por Microsoft. Esta situación deja a millones sin nuevas actualizaciones de seguridad a menos que opten por una de las tres alternativas disponibles para extender la protección de sus equipos.

Aunque migrar a Windows 11 sería la recomendación principal de la compañía, la persistente resistencia a actualizar y las complicaciones de compatibilidad han conducido a que Windows 10 aún esté presente en más del 53% de los equipos con sistemas operativos Windows a mayo de 2025. Esta realidad deja un enorme grupo de usuarios en riesgo de quedar sin soporte formal.

Opciones para recibir actualizaciones extendidas

Pago del programa oficial

Entre las alternativas ofrecidas por Microsoft desde julio, la primera consiste en pagar USD30 para acceder a un año de valor agregado mediante el Extended Security Updates program (ESU). Esta suscripción garantiza el suministro de parches de seguridad hasta el 13 de octubre de 2026, ofreciendo cierto margen para quienes aún no están en condiciones de migrar. Las organizaciones empresariales, además, podrán elegir la ampliación de cobertura hasta por tres años.

Mujer usando una computadora con Windows 11. (Microsoft)

Respaldo en la nube

La segunda opción, que puede resultar especialmente atractiva para quienes necesitan una alternativa sin costo directo, es activar el sistema de Windows Backup para sincronizar configuraciones y respaldos mediante un enlace a la cuenta de OneDrive. A través de este método, se accede sin pagar a actualizaciones importantes, aunque existe un límite de 5 GB de almacenamiento gratuito para cada cuenta.

Si el volumen de los respaldos supera ese umbral, será necesario adquirir un plan pago, cuyo costo comienza en USD2 al mes por 100 GB, lo que representa una suma anual inferior a la del servicio completo de actualizaciones, pero aún puede ser motivo de incomodidad para quienes buscan soluciones completamente gratuitas.

Canje de puntos de recompensa

La tercera alternativa habilitada es el canje de 1.000 puntos Microsoft Rewards, intercambiables por un año de actualizaciones de seguridad. Para muchos usuarios, acumular esa cantidad de puntos puede ser sencillo a través del uso cotidiano de productos y servicios de la compañía, transformando acciones simples —como búsquedas, compras o tareas dentro del ecosistema— en protección adicional sin un desembolso económico directo.

Cada una de estas tres vías ya está disponible, lo que brinda un plazo temporal para que los usuarios se preparen ante el cese de soporte formal.

Windows 11. (Microsoft)

¿Qué pasará cuando finalice el soporte para Windows 10?

Microsoft dejará de ofrecer actualizaciones de seguridad , de características y soporte técnico para los equipos con Windows 10.

Los dispositivos con Windows 10 seguirán funcionando, pero ya no recibirán actualizaciones de seguridad periódicas, lo que aumentará el riesgo de exposición a amenazas cibernéticas como malware y virus .

Empresas y organizaciones podrían tener dificultades para cumplir con regulaciones al operar con software sin soporte.

Algunas aplicaciones que se ejecutan en Windows 10 podrían perder soporte, ya que la plataforma no recibirá más actualizaciones de características; esto puede provocar una reducción en la funcionalidad de ciertos programas.

Las aplicaciones de Microsoft 365 instaladas en computadoras personales y comerciales con Windows 10 recibirán actualizaciones de seguridad hasta el 10 de octubre de 2028 y actualizaciones de características hasta agosto de 2026. Estas actualizaciones no incluyen soporte técnico.

Microsoft continuará liberando actualizaciones de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus en Windows 10 hasta octubre de 2028.