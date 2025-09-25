Tecno

Tres formas de obtener actualizaciones de seguridad extendidas de Windows 10 si aún no tienes Windows 11

Aunque migrar a Windows 11 es la recomendación principal de la compañía, la realidad es que muchos dispositivos no cuentan con los requisitos mínimos

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Cada una de estas tres
Cada una de estas tres vías brindan un plazo temporal para que los usuarios se preparen ante el cese de soporte formal. (Microsoft)

A partir del 14 de octubre, los usuarios de Windows 10 enfrentarán el final del soporte regular, según lo anunciado por Microsoft. Esta situación deja a millones sin nuevas actualizaciones de seguridad a menos que opten por una de las tres alternativas disponibles para extender la protección de sus equipos.

Aunque migrar a Windows 11 sería la recomendación principal de la compañía, la persistente resistencia a actualizar y las complicaciones de compatibilidad han conducido a que Windows 10 aún esté presente en más del 53% de los equipos con sistemas operativos Windows a mayo de 2025. Esta realidad deja un enorme grupo de usuarios en riesgo de quedar sin soporte formal.

Opciones para recibir actualizaciones extendidas

Pago del programa oficial

Entre las alternativas ofrecidas por Microsoft desde julio, la primera consiste en pagar USD30 para acceder a un año de valor agregado mediante el Extended Security Updates program (ESU). Esta suscripción garantiza el suministro de parches de seguridad hasta el 13 de octubre de 2026, ofreciendo cierto margen para quienes aún no están en condiciones de migrar. Las organizaciones empresariales, además, podrán elegir la ampliación de cobertura hasta por tres años.

Mujer usando una computadora con
Mujer usando una computadora con Windows 11. (Microsoft)

Respaldo en la nube

La segunda opción, que puede resultar especialmente atractiva para quienes necesitan una alternativa sin costo directo, es activar el sistema de Windows Backup para sincronizar configuraciones y respaldos mediante un enlace a la cuenta de OneDrive. A través de este método, se accede sin pagar a actualizaciones importantes, aunque existe un límite de 5 GB de almacenamiento gratuito para cada cuenta.

Si el volumen de los respaldos supera ese umbral, será necesario adquirir un plan pago, cuyo costo comienza en USD2 al mes por 100 GB, lo que representa una suma anual inferior a la del servicio completo de actualizaciones, pero aún puede ser motivo de incomodidad para quienes buscan soluciones completamente gratuitas.

Canje de puntos de recompensa

La tercera alternativa habilitada es el canje de 1.000 puntos Microsoft Rewards, intercambiables por un año de actualizaciones de seguridad. Para muchos usuarios, acumular esa cantidad de puntos puede ser sencillo a través del uso cotidiano de productos y servicios de la compañía, transformando acciones simples —como búsquedas, compras o tareas dentro del ecosistema— en protección adicional sin un desembolso económico directo.

Cada una de estas tres vías ya está disponible, lo que brinda un plazo temporal para que los usuarios se preparen ante el cese de soporte formal.

Windows 11. (Microsoft)
Windows 11. (Microsoft)

¿Qué pasará cuando finalice el soporte para Windows 10?

  • Microsoft dejará de ofrecer actualizaciones de seguridad, de características y soporte técnico para los equipos con Windows 10.
  • Los dispositivos con Windows 10 seguirán funcionando, pero ya no recibirán actualizaciones de seguridad periódicas, lo que aumentará el riesgo de exposición a amenazas cibernéticas como malware y virus.
  • Empresas y organizaciones podrían tener dificultades para cumplir con regulaciones al operar con software sin soporte.
  • Algunas aplicaciones que se ejecutan en Windows 10 podrían perder soporte, ya que la plataforma no recibirá más actualizaciones de características; esto puede provocar una reducción en la funcionalidad de ciertos programas.
  • Las aplicaciones de Microsoft 365 instaladas en computadoras personales y comerciales con Windows 10 recibirán actualizaciones de seguridad hasta el 10 de octubre de 2028 y actualizaciones de características hasta agosto de 2026. Estas actualizaciones no incluyen soporte técnico.
  • Microsoft continuará liberando actualizaciones de inteligencia de seguridad para Microsoft Defender Antivirus en Windows 10 hasta octubre de 2028.

Temas Relacionados

Windows 11Windows 10MicrosoftSoftwareLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cuáles son los videojuegos imprescindibles del momento en PlayStation Plus

Esta modalidad de juegos en la nube permite a los usuarios jugar varios títulos al mismo tiempo sin tener que comprarlos en físico

Cuáles son los videojuegos imprescindibles

Una abuela de Virginia ganó USD 150.000 en la lotería con números de ChatGPT

La ganadora transformó un golpe de azar en un acto ejemplar: apoyar causas relacionadas con salud y alimentación

Una abuela de Virginia ganó

Cuáles son los beneficios de cargar el teléfono móvil en modo avión

Cuando se activa esta función, el dispositivo desactiva automáticamente conexiones como WiFi, datos móviles, Bluetooth y, en algunos casos, GPS, lo que reduce el consumo de energía y permite que la batería se recargue más rápido

Cuáles son los beneficios de

Spotify se integra con software profesional de DJ en 51 mercados

La integración permite enlazar la cuenta de Spotify Premium con apps como djay, lo que facilita acceder a las listas de reproducción y al repertorio completo de canciones

Spotify se integra con software

Cómo saber si mi celular es compatible con 5G

La forma más fácil de verificarlo es consultando las especificaciones del equipo, disponibles en el manual, en el empaque o en la página oficial del fabricante

Cómo saber si mi celular
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó una banda acusada por

Cayó una banda acusada por 12 entraderas en La Plata: el arsenal hallado en el aguantadero donde planeaban los robos

Una pareja discutía, se prendió fuego su casa y ambos están internados en grave estado: investigan las causas del incendio

Triple crimen narco en Florencio Varela: la cronología del caso y cómo avanza la investigación

Osvaldo Jaldo se tomará licencia de sus funciones como Gobernador en Tucumán para liderar la campaña electoral

Tras la polémica por el video en una estación de servicio en Entre Ríos, una jueza abrió una causa por violencia simbólica

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Bolivia ordenó

La Justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas del gobierno de Evo Morales

Colin Farrell deslumbra en San Sebastián con su personaje de un ludópata perdido en Macao

China y Cuba profundizan su acercamiento: Beijing donó grupos electrógenos para paliar la crisis energética de la isla

La Casa Blanca adelantó que habrá despidos masivos si no hay acuerdo en el Congreso y cierra el Gobierno

Cuáles son los 10 barrios que lideran la tendencia urbana mundial por su cultura, vida nocturna y creatividad

TELESHOW
Con Maxi López en Argentina,

Con Maxi López en Argentina, su esposa embarazada dio a entender desde Suiza que la hija de ambos sufrió una caída: “Mi princesita”

Marcelo Tinelli habló tras la ruptura con Milett Figueroa: “Estoy triste porque fueron dos años hermosos”

La emoción de Lizy Tagliani al ser elegida madrina en la boda de Coco Sily: “Me encanta festejar el amor”

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “No presentó fiebre”

María Vázquez se refirió a su pelea con Pampita: “Fue una pena”