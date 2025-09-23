Mark Zuckerberg compara su laboratorio de IA con un barco: las puertas están abiertas para navegar con Meta

La empresa inició contrataciones para su laboratorio de superinteligencia luego de que Zuckerberg reconociera que el modelo Llama-4 “no iba por buen camino”. REUTERS/Carlos Barria

Mark Zuckerberg destacó la exclusividad de los puestos en su laboratorio de superinteligencia artificial al afirmar que “los asientos en el barco son valiosos”. Explicó que no se requiere un gran número de empleados, sino de 50 a 100 personas capaces de comprender el proyecto en su totalidad.

“Si alguien no aporta lo suficiente, el impacto negativo es mucho mayor que en otras áreas de la compañía”, señaló el CEO de Meta durante un episodio del podcast de Rowan Cheung.

La empresa lanzó su campaña de contrataciones para el laboratorio de superinteligencia tras considerar que el modelo de IA Llama-4 “no iba por buen camino”, según explicó Zuckerberg.

Meta invirtió 15.000 millones de dólares para adquirir cerca del 50% de Scale AI. REUTERS/Carlos Barria

Para potenciar el avance, Meta realizó una inversión de USD 15.000 millones y adquirió casi el 50% de Scale AI, lo que incluyó la incorporación de su director ejecutivo, Alexandr Wang, para liderar el laboratorio de superinteligencia.

Además, la compañía destinó varios millones adicionales para reforzar el equipo de apoyo, fichando a talentos provenientes de OpenAI y Google DeepMind.

Sobre la estrategia, el CEO de Meta dijo: “¿Por qué salgo a reunirme con los mejores investigadores en IA? Porque quiero saber quiénes son, establecer una relación personal y reunir el equipo más fuerte posible”.

Mark Zuckerberg señaló que el equipo de Meta se guía por principios claros en su investigación a largo plazo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo trabaja este equipo de Meta

Mark Zuckerberg explicó que el equipo de Meta sigue principios definidos en su enfoque de investigación a largo plazo. Señaló: “En nuestro laboratorio no imponemos plazos desde la dirección. Esto es investigación: nunca se sabe cuánto tiempo llevará encontrar una solución”.

Destacó que los investigadores “son competitivos, quieren estar en la frontera”, y que fijarles una fecha límite “no ayuda en absoluto”, ya que “trabajan tan rápido como pueden para entender qué necesitamos para resolver los problemas”.

Añadió que el laboratorio cuenta con una estructura muy horizontal, sin capas de gestión que no sean técnicas. “El problema es que la gente comienza siendo técnica y luego pasa a gestión. Seis meses o un año después, creen que aún mantienen ese perfil, pero han dejado de hacer el trabajo directo. En un entorno tan rápido, ese conocimiento se pierde enseguida”, afirmó.

Añadió que el laboratorio mantiene una estructura horizontal, sin niveles de gestión ajenos al ámbito técnico. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Subrayó que estos son los principios básicos que rigen el equipo de Meta. Considera que la inteligencia artificial será la tecnología más influyente de nuestras vidas y que desarrollar la capacidad de crear modelos líderes será fundamental para “abrir la puerta a la creatividad y a la creación de cosas increíbles”.

“Voy a enfocarme y haré lo necesario para asegurar que podamos avanzar en esa dirección”, agregó.

Cuál fue el último lanzamiento de Meta

Estas declaraciones de Mark Zuckerberg sobre el laboratorio de superinteligencia artificial se producen después de que el CEO presentara una serie de innovaciones durante Meta Connect 2025.

Entre los lanzamientos destacados se encuentra la nueva Meta Ray-Ban Display, unas gafas equipadas con pantalla a color de alta definición impulsada por inteligencia artificial, además de micrófonos, altavoces y cámaras integradas.

La compañía presentó la nueva generación de Ray-Ban Meta, que retoma el diseño clásico original e incorpora el doble de autonomía en la batería. (Meta)

También se presentó la Meta Neural Band, una pulsera que permite controlar las gafas mediante movimientos sutiles de la mano, sin necesidad de tocarlas o utilizar el teléfono.

Destacan además las Oakley Meta Vanguard, unas gafas que mantienen la estética característica de Oakley y han sido diseñadas para un rendimiento superior.

La organización lanzó la siguiente generación de Ray-Ban Meta, que recupera el diseño original y clásico, pero ahora cuenta con el doble de duración de batería. “Las uso todo el día y nunca se quedan sin energía”, aseguró Zuckerberg.

Estas declaraciones de Mark Zuckerberg sobre el laboratorio de superinteligencia artificial llegan tras la presentación de una serie de innovaciones en Meta Connect 2025. REUTERS/Carlos Barria

En el ámbito del software, se presentó Meta Horizon Studio, una plataforma que, en el último año, incorporó herramientas de inteligencia artificial para generar mallas, texturas, tipos de código, audio, fondos dinámicos y más, lo que permite a los creadores desarrollar mundos de alta calidad en mucho menos tiempo.

Además, se desarrolló una nueva experiencia de hogar inmersivo, creada íntegramente con Horizon Engine. Esta función permite personalizar la vivienda virtual, fijar aplicaciones en diferentes áreas y visualizar, por ejemplo, publicaciones de Instagram en 3D directamente en el entorno.