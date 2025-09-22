Papelera de WhatsApp: qué contiene y cómo acceder a conversaciones borradas

Conoce encontrar la papelera de WhatsApp. (Foto: Captura de WhatsApp)

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos. Sin embargo, uno de los temas que genera más dudas es cómo recuperar conversaciones o archivos eliminados y si existe una especie de “papelera de reciclaje” en la plataforma. Aunque la aplicación no cuenta con esta función de manera oficial, sí ofrece mecanismos que permiten restaurar mensajes y liberar espacio en los dispositivos móviles.

En primer lugar, es importante aclarar que WhatsApp no guarda un historial de mensajes en sus propios servidores. Esto significa que, a diferencia de otros servicios digitales, no hay una carpeta central donde los usuarios puedan consultar chats borrados.

Lo más cercano a una “papelera” son las copias de seguridad que se generan automáticamente en la nube o en el almacenamiento del dispositivo. En teléfonos Android, estas copias se almacenan en Google Drive, mientras que en dispositivos iPhone, se guardan en iCloud.

Cómo encontrar la papelera de WhastApp. (Imagen ilustrativa)

Gracias a este sistema, es posible restaurar mensajes y archivos, siempre y cuando el usuario tenga habilitada la copia de seguridad. Sin ella, los chats eliminados no podrán recuperarse.

Cómo recuperar conversaciones y archivos borrados

El procedimiento oficial para acceder nuevamente a las conversaciones eliminadas consiste en reinstalar la aplicación y activar la restauración de la copia de seguridad más reciente. Los pasos son los siguientes:

Desinstalar WhatsApp del dispositivo. Volver a instalar la aplicación desde la tienda oficial (Google Play Store o App Store). Verificar el número de teléfono y, en el caso de iPhone, también el Apple ID asociado. Al iniciar la aplicación, aparecerá la opción “Restaurar historial de chats”. Para mayor seguridad, WhatsApp puede solicitar la verificación de identidad mediante un código enviado por SMS o llamada.

Con este proceso, las conversaciones, fotos, videos y otros archivos que hayan sido respaldados podrán ser recuperados. No obstante, solo se restaurará el contenido incluido en la última copia de seguridad disponible.

Seguir unos sencillos pasos permite restaurar archivos multimedia que parecían perdidos en WhatsApp. (Unsplash)

Es importante destacar que, para recuperar videos, el usuario debe haber activado la opción “Incluir videos” en la configuración de copias de seguridad. De lo contrario, este tipo de archivos no se restaurará.

Cómo eliminar contenido para liberar espacio

Además de la posibilidad de restaurar chats, WhatsApp también ofrece herramientas para liberar espacio en el dispositivo. La función “Vaciar chat” permite eliminar mensajes de manera individual o grupal sin necesidad de borrar toda la conversación.

Los pasos son sencillos:

Abrir la pestaña Chats y seleccionar el chat individual o grupal que se desea vaciar.

Presionar el ícono de tres puntos o la opción “Más” , y luego seleccionar “Vaciar chat” .

Marcar o desmarcar la casilla que permite eliminar archivos multimedia de la galería del dispositivo.

Confirmar la acción en “Vaciar chat”.

En caso de querer borrar todos los chats de una sola vez, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Ajustes > Chats > Historial de chats. Seleccionar la opción “Vaciar todos los chats”. Elegir si se desea eliminar también los archivos multimedia y los mensajes destacados. Confirmar en “Vaciar chats”.

Es importante subrayar que este proceso no elimina los grupos ni los contactos, únicamente los mensajes y archivos almacenados. Si se cuenta con una copia de seguridad reciente, los datos eliminados podrán ser restaurados.

Así encuentras el historial de WhastApp.

Una función clave para la gestión de datos

El manejo de la información en WhatsApp se ha convertido en una necesidad para millones de usuarios. Recuperar conversaciones eliminadas puede ser fundamental en casos de trabajo, estudios o asuntos personales, mientras que liberar espacio es esencial para optimizar el funcionamiento del dispositivo.

Aunque no existe una papelera de reciclaje como tal, las funciones de copia de seguridad y restauración cumplen ese rol, siempre que se configuren de manera adecuada. Por ello, expertos en ciberseguridad recomiendan revisar periódicamente la configuración de la aplicación y activar las copias automáticas para evitar la pérdida de información valiosa.

En definitiva, la “papelera” de WhatsApp no es un acceso directo dentro de la aplicación, sino un conjunto de herramientas de respaldo que permiten recuperar datos y administrar mejor el espacio en el teléfono. Con unos pocos pasos, cualquier usuario puede volver a tener sus mensajes y archivos importantes a salvo.