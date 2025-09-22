Tecno

Guía rápida para solucionar errores de Face ID tras actualizar tu iPhone a iOS 26

Los foros de soporte de la compañía se han llenado de quejas por la imposibilidad de utilizar Face ID en iOS 26

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Usuarios reportan fallas en el Face ID del iPhone tras actualizar a iOS 26. (Apple)

La llegada de iOS 26, la nueva versión del sistema operativo de Apple, ha despertado gran expectativa entre los usuarios de iPhone. La actualización llegó cargada de novedades, como los fondos espaciales en 3D, mejoras en seguridad y cambios en la interfaz.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto: tras su despliegue, múltiples reportes han señalado fallas en Face ID, la función de reconocimiento facial que se ha convertido en una pieza clave del ecosistema Apple.

De acuerdo con los testimonios recogidos en foros y comunidades de Apple, Face ID dejó de funcionar en distintos modelos de iPhone después de instalar iOS 26. El fallo obliga a los usuarios a recurrir constantemente al código de desbloqueo, lo que resulta incómodo al momento de acceder al dispositivo, realizar pagos o iniciar sesión en aplicaciones protegidas.

Face ID (Apple)

El error no es del todo nuevo, algunos desarrolladores ya habían advertido su aparición durante las fases beta de iOS 26. Ahora, con la versión estable en circulación, las quejas se han multiplicado. Aunque Apple no ha emitido todavía un comunicado oficial, se estima que el problema podría estar vinculado con la función de protección contra robo, una de las novedades de la actualización. Esta característica exige autenticación biométrica adicional en acciones sensibles, lo que podría generar un conflicto en el sistema de reconocimiento facial.

El silencio de Apple y lo que se sabe hasta ahora

El hecho de que la compañía no haya emitido una declaración no significa que no esté al tanto. Apple suele mantener discreción mientras trabaja en parches correctivos, y es probable que ya se encuentre preparando una actualización menor —como iOS 26.0.1— que aborde este problema.

Por ahora, la situación genera molestia entre los usuarios, dado que Face ID es uno de los métodos más prácticos y seguros para acceder al dispositivo. Su mal funcionamiento implica no solo una pérdida de comodidad, sino también retrasos en procesos que dependen de la autenticación biométrica.

Face ID no funciona en algunos iPhone.

La solución temporal para recuperar Face ID

Mientras llega la corrección oficial, algunos usuarios han compartido en los foros un método que puede ayudar a restablecer Face ID en los iPhone afectados por iOS 26. Se trata de una solución temporal que no garantiza resultados en todos los casos, pero que puede ser útil para quienes deseen probarla.

El procedimiento consiste en reiniciar el iPhone de manera forzada y volver a configurar Face ID desde cero. Antes de hacerlo, es importante desactivar la función de protección contra robo, que podría estar generando el conflicto.

Pasos a seguir

  1. Entra en Ajustes > Privacidad y seguridad > Protección del dispositivo robado y desactiva la opción.
  2. Realiza un reinicio forzado del iPhone:
    1. Pulsa el botón de subir volumen y suéltalo de inmediato.
    2. Pulsa el botón de bajar volumen y suéltalo enseguida.
    3. Mantén presionado el botón lateral derecho hasta que aparezca el deslizador en pantalla.
    4. Desliza para apagar el dispositivo y espera unos segundos antes de encenderlo nuevamente.
  3. Una vez reiniciado, dirígete a Ajustes > Face ID y código para restablecer la función desde cero.
  4. Cuando Face ID esté operativo, vuelve a activar la protección contra robo para no comprometer la seguridad del dispositivo.
iOS 26 de Apple. (applesfera.com)

¿Qué esperar en las próximas semanas?

Los usuarios afectados deben tener en cuenta que esta es solo una medida provisional. La solución definitiva llegará con la próxima actualización menor de iOS 26, que probablemente incluirá mejoras de estabilidad y corrección de errores.

En este tipo de casos, Apple suele desplegar parches en un plazo breve, especialmente cuando se trata de funciones críticas como Face ID, cuyo correcto funcionamiento afecta directamente la experiencia de millones de usuarios en todo el mundo.

