Glosario de tecnología: qué significa Tipos de innovación tecnológica

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.
Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.
Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.
Qué es Tipos de innovación tecnológica
La innovación tecnológica se refiere a la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y competitividad. Estas innovaciones pueden ser de varios tipos, como el desarrollo de nuevos productos y servicios, mejoras en procesos y/o productos existentes, así como el uso de nuevas herramientas digitales para optimizar la producción. Algunos ejemplos incluyen la creación de robots industriales, el uso de soluciones basadas en software para automatizar procesos empresariales o la implementación de aplicaciones móviles para mejorar el servicio al cliente.
En la actualidad estamos rodeados de innovación tecnológica y nos encontramos en un mundo cada vez más digitalizado. Las nuevas tecnologías se han convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. Por ello que resulta tan interesante conocer los distintos tipos de innovación tecnológica. Y es que estos han revolucionado el mundo moderno y que se han convertido en herramientas fundamentales para el avance científico, social y económico.
Principales tipos de innovación tecnológica
La innovación tecnológica es la clave para que la sociedad avance en su desarrollo. Existen principalmente cuatro tipos de innovación tecnológica: incremental, sustitutiva, radical o disruptiva y de proceso.
Innovación incremental . Esta forma de innovación se refiere a mejoras pequeñas y graduales en un producto o servicio existente. Estas mejoras permiten aumentar la eficiencia y el rendimiento del producto. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes cada vez tienen mejores características como cámaras más avanzadas, baterías más duraderas y pantallas más grandes. Innovación sustitutiva . Esta forma de innovación implica reemplazar un producto o servicio existente con un nuevo producto o servicio. Se trata de un cambio significativo que permite a los usuarios experimentar beneficios significativos. Por ejemplo, la llegada de computadoras portátiles ha reemplazado algunos usos del escritorio tradicional. Innovación radical o disruptiva . Esta es la forma más drástica y transformadora de innovar tecnológicamente. Implica el desarrollo de nuevos productos o servicios que pueden ser mucho mejores que los ya existentes en el mercado. La computadora personal fue un gran ejemplo de esta innovación radical ya que cambió por completo el mundo informático al permitir a las personas tener acceso a la informática en casa u oficina sin necesidad de un gran equipamiento costoso para hacerlo. Innovación en procesos . Esta forma se refiere al uso creativo y renovado de los mismos recursos para crear nuevos procesos o metodologías que permitan realizar las mismas tareas con menor coste, mayor rapidez y mayor calidad. Los robots industriales son un buen ejemplo ya que pueden realizar determinadas tareas laborales con rapidez y precisión sin necesidad del factor humano.
Todos estos tipos contribuyen enormemente al avance tecnológico actual mediante el desarrollo constante e imaginativo del entorno en el que vivimos hoy día.
Ejemplos de innovación tecnológica
La innovación tecnológica es el motor del avance de la humanidad. Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, la tecnología ha estado presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Esto se ha traducido en mejoras significativas de calidad de vida y productividad para muchas personas, gracias a la creación y desarrollo de nuevas tecnologías que han cambiado totalmente el mundo.
Los ejemplos de innovación tecnológica son numerosos y variados. Algunos ejemplos destacados son:
Automatización . La automatización es un proceso por el cual se controlan o realizan tareas repetitivas utilizando dispositivos electrónicos, como robots o computadoras. Esta innovación ha permitido mejorar la productividad y eliminar tareas tediosas. Inteligencia artificial . La inteligencia artificial es un campo que busca crear máquinas capaces de simular tareas intelectuales complejas que normalmente requieren algún grado de pensamiento humano. Esta innovación ha desempeñado un papel fundamental en el avance tecnológico moderno al permitir que los ordenadores realicen actividades complicadas sin necesidad de ser programadas explícitamente para ello. Realidad virtual/aumentada . La realidad virtual (VR) y aumentada (AR) son dos campos que han estado experimentando un fuerte impulso en los últimos años. La realidad virtual permite a los usuarios sumergirse en entornos simulados mientras que la realidad aumentada permite sobreponer contenido digital sobre el entorno físico existente para ofrecer experiencias interactivas inmersivas diferentes a las tradicionales. Impresión 3D . La impresión 3D es un proceso mediante el cual se pueden fabricar objetos tridimensionales con ayuda de una impresora 3D. Esta innovación ha revolucionado los procesos industriales permitiendo fabricar piezas personalizadas a bajo coste con gran precisión y rapidez, lo cual ha abierto nuevas puertas para fabricantes, diseñadores y artistas. IoT ( Internet of Things) . El Internet of Things (IoT) es un concepto relativamente reciente. El también conocido como Internet de las Cosas, consiste en conectar dispositivos electrónicos comunes entre sí utilizando redes para intercambiar datos entre ellos sin necesidad de intervención humana directa. Esta innovación ha permitido optimizar muchísimas tareas diarias comunes gracias al uso masivo del IoT en hogares inteligentes, vehículos autoguiados, etc., abriendo nuevas formas creativas para llevar a cabo actividades cotidianas.
La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos
La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.
Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.