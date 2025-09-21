Tecno

Criptomonedas: el valor de bitcoin para este día

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Por Armando Montes

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin, la primera moneda virtual lanzada al mercado, fue creado por Satoshi Nakamoto (pseudónimo) en 2008 tras la crisis financiera mundial; esta divisa digital tenía como base un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

Conocido en el mundo de los mercados bajo las siglas BTC, el bitcoin utiliza la criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ninguna institución u organismo bancario, lo que a su vez hace que las criptomonedas sean volátiles.

A pesar del avance y alcance que ha tenido el Bitcoin y otros activos digitales de gran talla como Ethereum, organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aún se muestran dudosos sobre los beneficios de este tipo de criptomonedas.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Valor de la criptomoneda bitcoin

La cotización de bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 115728.54 dólares, lo que significa que la criptomoneda registró un cambio de -0.14% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de 0.02% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #1.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su valor.

Pantalla de un cajero para
Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de tether

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Mercado de criptomonedas: cuál es

Así puedes configurar tu iPhone en escala de grises para reducir las distracciones en casa

Con esta función le resta atractivo visual a los iconos y notificaciones, por lo que se reduce la tentación de agarrar el teléfono

Así puedes configurar tu iPhone

Lista de los 10 videos en tendencia hoy en YouTube Argentina

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Lista de los 10 videos

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Top 10 videos más vistos

Las ‘big tech’ ahora quieren construir centros de datos en el espacio para no agotar los recursos en la Tierra

Magnates como Sam Altman, Jeff Bezos y Eric Schmidt respaldan esta idea, la cual conlleva serios desafíos logísticos

Las ‘big tech’ ahora quieren
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desbarataron a una banda que

Desbarataron a una banda que robaba a choferes de aplicación en Mar del Plata: eran cuatro menores armados

Secuestraron casi 900 pastillas de éxtasis en la previa de una fiesta electrónica en Rosario

Calles inundadas y techos volados: así quedó el AMBA luego de la fuerte tormenta

Siguen las alertas por tormenta: cuáles son las provincias que se verán afectadas este domingo

Intentaron robarle a un repartidor en La Plata, se defendió y le dispararon con una pistola de aire comprimido

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky denunció que en la

Zelensky denunció que en la última semana el Ejército ruso lanzó más de 2.780 drones y bombas guiadas contra Ucrania

Cómo se celebraba el Día del Estudiante y la Primavera en el siglo XX

“No me quiero ir de aquí: una más”, así fue el último show de Bad Bunny en Puerto Rico previo a su gira mundial

Heraldo Muñoz, ex canciller chileno: “América Latina es la región que más ha retrocedido en calidad democrática”

Montaje y teatralidad: la manipulación del régimen de Ortega al presentar pruebas de vida de presos desaparecidos en Nicaragua

TELESHOW
La utopía de crear un

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”

Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que atravesaron: “Tuvimos una crisis”