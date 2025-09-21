Tecno

10 funciones clave de iOS 26: así cambia el uso diario del iPhone 17 Pro Max

Desde la traducción instantánea en llamadas hasta la gestión inteligente del spam, se optimizan la productividad y la seguridad, haciendo que este modelo destaque en el mercado actual

Opy Morales

Por Opy Morales

iOS 26 incorpora funciones de
iOS 26 incorpora funciones de inteligencia artificial y personalización que redefinen la experiencia diaria en el ecosistema Apple

Con el despliegue del esperado iOS 26 y la llegada de los flamantes iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max (desde USD 1.099 y USD 1.199 en Estados Unidos respectivamente), las novedades de Apple volvieron a sacudir el mercado. Llevo varios días con este último modelo en mano y, como periodista que depende del teléfono todos los días, puedo decir que estos cambios realmente se sienten, tanto para bien como para mal.

La apuesta estética es fuerte: el efecto “Liquid Glass” salta a la vista y convierte al teléfono en un objeto de diseño casi de colección, aunque no siempre resulta cómodo para quienes valoramos el uso práctico o la claridad de siempre.

El rendimiento, la cámara y la autonomía son de lo mejor que probé en un dispositivo móvil, mientras que algunos cambios en la nueva interfaz todavía me generan dudas. Si te interesa una mirada más a fondo sobre lo bueno y lo mejorable del iPhone 17 Pro Max, podés ver mi review anterior, donde detallo mi experiencia diaria.

El iPhone 17 Pro Max
El iPhone 17 Pro Max sorprende con el diseño “Liquid Glass”, que divide opiniones entre el impacto visual y la comodidad de uso (Reuters)

Volviendo a iOS 26, la experiencia está pensada para ser más consistente y fluida en todos los dispositivos, con una identidad visual renovada, controles dinámicos, integración de IA y funciones potentes que realmente aprovechan el hardware nuevo. Acá van mis 10 funciones preferidas y algunos tips personales para sacarle el jugo —siempre probadas en situaciones reales de uso—.

1. Dominar Liquid Glass según tu estilo

La nueva interfaz Liquid Glass es visualmente impactante, pero para muchos (me incluyo), puede recargar la vista. Recomiendo invertir tiempo en los ajustes de Accesibilidad, jugando entre transparencia y contraste, hasta encontrar el balance ideal: ni demasiado llamativo ni tan opaco que pierda el encanto de la novedad.

Desde Configuración > Pantalla y
Desde Configuración > Pantalla y tamaño de texto, activá “Reducir transparencia” para que los fondos y menús sean más legibles y menos difusos con el nuevo diseño Liquid Glass.

2. Dale tu toque a la pantalla de inicio y los iconos

Ahora podés personalizar aún más: los iconos se integran con el fondo, el reloj adopta efectos animados y la experiencia permite elegir entre aspectos claros, oscuros o “vidriosos”. Es cuestión de probar combinaciones para mantener tu impronta, sin sacrificar orden ni claridad.

La nueva personalización de iOS
La nueva personalización de iOS 26 reinventa iconos y pantalla de inicio con efectos animados y estilo vidrioso (Crédito: Opy Morales)

3. Volvé al teléfono clásico (si sos fanático de lo simple)

No a todos les convence el nuevo diseño de la app Teléfono ni los cambios en la ubicación de la barra de búsqueda. Por suerte, Apple permite regresar a la “vista clásica” con un par de toques, evitando la curva de aprendizaje innecesaria si venís de modelos previos.

4. Filtros inteligentes para llamadas de desconocidos

El teléfono ahora filtra automáticamente números que no figuran en tu agenda, contesta por vos, y transcribe quién llama y el motivo antes de interrumpirte. Fantástico para cortar el spam telefónico y priorizar tus contactos reales.

5. Llamadas en espera, gestionadas en segundo plano

Con solo presionar “Asistente de
Con solo presionar “Asistente de Espera” en el menú de opciones, Hold Assist mantiene la llamada en espera por vos y te avisa justo cuando llega tu turno, para que no pierdas tiempo pendiente del teléfono. (Crédito: Opy Morales)

Con Hold Assist, podés dejar al teléfono en línea cuando entra una llamada que te pone en espera. La función te avisa solo cuando realmente llegó tu turno, liberando tu tiempo para otras tareas. Simple, pero adictivo.

6. Traducción instantánea en llamadas y mensajes

Una de las funciones estelares de iOS 26 es la traducción instantánea directamente en las llamadas telefónicas, FaceTime y mensajes. Ahora, si hablás con alguien en otro idioma, podés activar la opción de Live Translation y el teléfono traduce al instante lo que dice la otra persona, mostrando además la transcripción del diálogo.

Funciona con los idiomas más populares —como inglés, español, portugués, francés y alemán— y no necesita conexión a la nube, ya que todo se procesa en el dispositivo.

La traducción en vivo durante
La traducción en vivo durante llamadas y mensajes se convierte en una de las herramientas más innovadoras de la actualización (Crédito: Opy Morales)

Si usás AirPods Pro recientes, hasta podés escuchar la traducción directamente en tus auriculares, ideal para reuniones, viajes o simplemente mantener una charla sin barreras. Una herramienta que sentí realmente útil y que cambia la forma de comunicarse, encendiendo el potencial del iPhone para la vida global.

7. Mensajes y spam, todo mejor organizado

Ahora los mensajes de desconocidos y el spam quedan perfectamente separados del resto. En la práctica, esto significa inbox más limpios y menos chances de caer en estafas o perder datos útiles entre el ruido digital.

8. Cámara y fotos: gestos, atajos y sugerencias inteligentes

La app de cámara cambió bastante: los modos se alternan con gestos, hay menús ocultos con un simple deslizamiento, y el sistema avisa cuando deberías limpiar la lente para sacar mejores fotos. Todo pensado para reaccionar rápido y bien en cualquier situación —especialmente útil para quienes vivimos con la cámara abierta.

La cámara y la galería
La cámara y la galería de fotos mejoran con gestos, atajos y búsquedas más precisas, pensadas para usuarios que viven capturando momentos (Foto: Opy Morales)

9. Inteligencia artificial en cada rincón

La nueva Apple Intelligence, integrada
La nueva Apple Intelligence, integrada a Siri y todas las apps, convierte al iPhone en un asistente personal que entiende contexto y ejecuta acciones inteligentes en cualquier momento.

La nueva camada de Apple Intelligence permea todo: desde transcribir llamadas, sugerir acciones con un solo toque, hasta buscar y seleccionar elementos en la pantalla para resolver tareas al instante. No hace falta ser geek para notarlo: en el día a día, ahorra tiempo y da ese toque de “magia” tan buscado en un dispositivo premium.

10. Galería de fotos más inteligente y ordenada

Localizar imágenes específicas en la app Fotos nunca fue tan sencillo. Filtrás por capturas, retratos, documentos, viajes o eventos, y el sistema aprende de tus usos, proponiéndote búsquedas mucho más afinadas. Ideal para quienes acumulamos miles de imágenes y necesitamos orden sin esfuerzo.

iOS 26 no solo está disponible en los nuevos iPhone 17, Pro y Pro Max, sino también en una generosa lista de modelos anteriores —desde el iPhone SE de segunda generación en adelante—, lo que abre la experiencia a una gran comunidad de usuarios. Apple sigue apostando a que la tecnología se note tanto por dentro como por fuera, y esta versión lo confirma.

Para quienes buscan rendimiento, personalidad visual y funciones de inteligencia verdaderamente útiles, la actualización vale la pena ¿Se puede mejorar? Siempre, pero el salto se siente.

