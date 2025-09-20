Tecno

Cómo saber cuándo debes renovar tu computadora: estos cinco ‘síntomas’ te lo dirán

Detectar las señales a tiempo ayuda a planificar la transición tecnológica y proteger la información personal y profesional

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Desde sobrecalentamiento hasta lentitud progresiva.
Desde sobrecalentamiento hasta lentitud progresiva. Estos son los principales signos de que necesitas renovar tu ordenador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de computadoras se ha vuelto indispensable para millones de personas que dependen de estos equipos para actividades profesionales, académicas y de ocio. Detectar a tiempo los síntomas de obsolescencia resulta fundamental para evitar pérdidas de datos, interrupciones en el trabajo o gastos innecesarios en reparaciones poco efectivas.

Existen cinco señales clave que cualquier usuario puede identificar en su equipo, y conocerlas permite anticipar la necesidad de renovar la computadora antes de que los problemas se agraven.

El avance constante del hardware y las crecientes exigencias del software moderno hacen que incluso los equipos mejor mantenidos queden rezagados con el paso de los años. Aunque el mantenimiento preventivo y las actualizaciones pueden prolongar la vida útil de una computadora, llega un momento en que el rendimiento ya no responde a las necesidades actuales. Reconocer los signos de desgaste y obsolescencia es esencial para tomar decisiones informadas y proteger tanto la inversión como la información personal y profesional.

Ya sea una PC o
Ya sea una PC o una laptop, hay falencias en hardware y software que se torna irreparables. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cinco señales de que es tiempo de renovar tu computadora

Ruidos persistentes

Uno de los primeros síntomas proviene de los ruidos extraños que emite la computadora. Un funcionamiento normal debería ser silencioso, por lo que la aparición de zumbidos inusuales, ventiladores a máxima velocidad o crujidos provenientes del disco duro son motivo de preocupación.

Estos sonidos suelen ser consecuencia del desgaste de los componentes internos, especialmente en equipos con varios años de uso intensivo. Aunque en algunos casos una limpieza o un mantenimiento pueden solucionar el problema, la presencia de estos ruidos suele anticipar fallos graves que pueden requerir reparaciones costosas o incluso la sustitución definitiva del equipo.

Sistema cada vez más lento

Otra advertencia que suele alertar sobre la necesidad de renovar la computadora es una lentitud persistente y progresiva. Lo que antes era un encendido ágil se transforma en largas esperas, los programas demoran en abrir y la navegación por internet se vuelve frustrante.

Si bien en ocasiones estos problemas pueden deberse a un disco duro saturado o a la presencia de software malicioso, cuando la lentitud persiste tras realizar un mantenimiento básico, indica que el hardware ya no puede seguir el ritmo de las aplicaciones actuales. Esta degradación del rendimiento es una de las señales más evidentes de que el equipo se ha quedado atrás.

Las fallas en la computadora
Las fallas en la computadora pueden ser muy frustrantes si se está realizando tareas importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se puede actualizar

La imposibilidad de instalar o actualizar software reciente constituye un tercer síntoma de obsolescencia. Los principales desarrolladores, como Microsoft y Apple, diseñan sus sistemas operativos y aplicaciones para funcionar en hardware con requisitos cada vez más exigentes, lo que deja fuera a los modelos antiguos.

Cuando el equipo ya no permite acceder a nuevas versiones de programas o sistemas, el usuario queda atrapado en versiones obsoletas, lo que limita el acceso a funciones modernas y, sobre todo, expone a riesgos de seguridad. Operar con software desactualizado puede poner en peligro tanto la productividad como la integridad de los datos.

Sin repuestos

La dificultad o imposibilidad de encontrar repuestos es otro factor determinante. Aunque reemplazar componentes como la memoria RAM o el disco duro puede extender la vida útil de una computadora, en equipos con más de una década de antigüedad la disponibilidad de piezas se reduce drásticamente.

Los repuestos que se encuentran suelen ser usados y no siempre garantizan un funcionamiento adecuado. Cuando reparar una falla menor se convierte en una tarea costosa o inviable, la adquisición de un equipo nuevo se presenta como la opción más sensata.

A veces, cambiar de equipo
A veces, cambiar de equipo puede salir más barato que insistir en mejoras contantes del dispositivo antiguo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperatura siempre alta

Por último, el sobrecalentamiento y la sobrecarga constante del hardware son señales inequívocas de que la computadora ha llegado al final de su ciclo útil. Si el equipo opera cerca de su límite incluso durante tareas sencillas, el riesgo de bloqueos, fallos y pérdida de datos aumenta considerablemente. Un funcionamiento forzado y temperaturas elevadas indican que el sistema ya no es fiable para el uso diario.

Prestar atención a estas cinco señales permite planificar la transición a un equipo nuevo de manera oportuna, asegurando la continuidad de las actividades y la protección de la información personal y profesional.

Temas Relacionados

ComputadorasPCHardwareSoftwareLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los 10 animes más populares del momento para disfrutar este fin de semana en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Cómo limpiar la pantalla del televisor: esta es la forma más fácil

Antes de limpiar el televisor, desconecta el cable del tomacorriente y recuerda que nunca debes usar líquidos

Cómo limpiar la pantalla del

Qué tecnologías se han desarrollado gracias a la criobiología y qué nuevos avances nos depara

Los orígenes de la criobiología se sitúan en el siglo XX, cuando investigadores comenzaron a explorar la capacidad de sobrevivencia de organismos ante el frío severo

Qué tecnologías se han desarrollado

Qué hace la canela en las orquídeas

Lo esencial es usar dosis mínimas en áreas concretas, aprovechando su efecto antimicrobiano sin dañar la planta en general.

Qué hace la canela en

Cómo la inteligencia artificial transforma el rol docente sin reemplazar la interacción humana, según un experto de Amazon

La incorporación de IA en la educación permite personalizar el aprendizaje, automatizar tareas y liberar a los profesores para potenciar el pensamiento crítico y la creatividad en las aulas

Cómo la inteligencia artificial transforma
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo se forma el granizo

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

Dólar, bandas y aguante cambiario: con qué arsenal cuenta el Gobierno y cuál es el dilema que afronta la política económica

La familia del hombre que murió en un operativo policial en Vicente López convocó a una marcha para pedir Justicia

Murió a los 87 años Enrique Molina Pico, ex jefe de la Armada y veterano de la Guerra de Malvinas

Ushuaia entre los 5 puertos de cruceros más atractivos del mundo

INFOBAE AMÉRICA
Cómo se forma el granizo

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

Robert De Niro invirtió 250 millones de dólares en un hotel de lujo en la playa favorita de Lady Di

Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso lideran una histórica protesta popular en Río de Janeiro

Cómo la inteligencia artificial transforma el rol docente sin reemplazar la interacción humana, según un experto de Amazon

TELESHOW
El video del rechazo de

El video del rechazo de Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla

Sergio Goycochea celebró el casamiento de su hijo menor: “Continuar apostando por este camino”

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios junto a sus nuevos músicos: “Esta es la banda que los va a divertir”

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”

Coty Romero se sinceró acerca del momento más duro que tuvo que atravesar: “No quería vivir”