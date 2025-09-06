Tecno

Así puedes detectar el problema oculto que está ralentizando tu PC con Windows

Puede que no sea necesario instalar una aplicación de terceros para mejorar el rendimiento de tu computadora

Por Renzo Gonzales

Guardar
El propio sistema operativo incorpora
El propio sistema operativo incorpora una serie de herramientas que ayudan a detectar y resolver estos inconvenientes. (Microsoft)

Cuando tu ordenador con Windows 11 comienza a operar de forma lenta o aparecen errores que complican su uso, es común pensar en instalar aplicaciones de terceros para optimizar el rendimiento.

Sin embargo, según explica Computer Hoy, Microsoft ha incorporado una serie de herramientas que ayudan a detectar y resolver estos inconvenientes sin necesidad de recurrir a software adicional.

Diagnóstico del rendimiento general

Una función integrada y poco utilizada por los usuarios es Rendimiento y estado del dispositivo, accesible desde el Menú de inicio. Esta herramienta escanea diversos recursos del sistema y ofrece un resumen visual de su estado mediante iconos de colores.

Cuando el indicador aparece en verde, el sistema señala que todo está funcionando correctamente, pero si se muestra en amarillo, es señal de que debes revisar posibles problemas relacionados con la batería, el disco duro, las aplicaciones o los servicios activos.

Rendimiento y estado del dispositivo
Rendimiento y estado del dispositivo en Windows. (Infobae)

Para abordar estos avisos, basta con seleccionar el componente señalado y seguir las instrucciones que el propio sistema proporciona, lo que facilita el proceso de solución incluso para los menos experimentados. El sistema suele dirigir de manera automática hacia las configuraciones o cambios necesarios para resolver el inconveniente detectado.

Análisis detallado con el Monitor de recursos

Aparte del conocido Administrador de Tareas, Windows incluye el Monitor de recursos, que ofrece un desglose mucho más detallado sobre el comportamiento de la CPU, la memoria RAM, el disco y la red. Desde esta ventana es posible identificar con precisión qué proceso o servicio está consumiendo más recursos y provocando lentitud.

La interfaz muestra gráficas laterales y listados claros, lo que permite ver en tiempo real la carga de cada componente. Así, si un programa o proceso anómalo está afectando el rendimiento, puedes identificarlo y detenerlo de inmediato para recuperar la fluidez del equipo.

Verificación de errores en la memoria RAM

Uno de los fallos menos evidentes, pero que suelen afectar seriamente el funcionamiento del ordenador, son los provoca-dos por la memoria RAM. Para comprobar este componente sin instalar utilidades externas, la función adecuada es el Diagnóstico de memoria de Windows. Puedes lanzarla escribiendo “mdsched.exe” en el cuadro de ejecutar (Windows + R) o desde el menú de inicio.

Diagnóstico de memoria de Windows.
Diagnóstico de memoria de Windows. (Infobae)

Al iniciar el diagnóstico, el ordenador se reiniciará y ejecutará un análisis que puede ampliarse a través de las Opciones avanzadas si pulsas F1 durante el proceso.

Una vez completado el test, los resultados están disponibles en el Visor de eventos, dentro de la ruta Registros de Windows > Sistema, buscando la sección MemoryDiagnostics-Results con el atajo Ctrl+F. De este modo, se puede identificar si la memoria está operando con fallos que ralentizan o provocan inestabilidad en el equipo.

Opciones avanzadas: HWiNFO para monitoreo completo

Si buscas un diagnóstico más exhaustivo de cada componente, aunque saliendo del repertorio exclusivo de Microsoft, HWiNFO es una excelente alternativa gratuita. Este programa detecta y muestra en tiempo real información sobre el rendimiento, temperaturas y estado de todos los componentes de hardware, con un sistema de alertas similar al integrado en Windows: el color amarillo sugiere precaución y el verde indica normalidad.

Para los usuarios que desean un monitoreo más preciso o buscan controlar parámetros detallados, HWiNFO añade funcionalidades que permiten actuar de forma preventiva antes de que cualquier componente crítico llegue a causar una ralentización significativa.

HWiNFO. (Computer Hoy)
HWiNFO. (Computer Hoy)

Cómo interpretar y actuar frente a los resultados

No es necesario tener conocimientos avanzados para emplear estas herramientas. Gracias a sus interfaces visuales y las indicaciones integradas, cualquier usuario puede identificar la causa principal de una ralentización, ya sea un exceso de procesos, un disco duro saturado, servicios problemáticos o fallos físicos en la memoria.

En todos los casos, la clave está en utilizar las utilidades incorporadas en Windows 11 antes de instalar software externo. Solo si el problema persiste o se requiere un nivel de detalle profesional, resulta recomendable recurrir a soluciones como HWiNFO para obtener análisis adicionales y controlar con mayor profundidad el estado del equipo.

Temas Relacionados

Windows 11MicrosoftComputadoraTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Modo Deadpool en WhatsApp: cómo activarlo fácil y rápido

Los usuarios pueden usar Meta AI para crear imágenes, así como personalizar notificaciones con sonidos de este personaje de Marvel

Modo Deadpool en WhatsApp: cómo

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Los 10 animes más populares

Bill Gates revela cuál es el peor consejo que una persona puede recibir

Gates recordó cómo abandonar Harvard para crear Microsoft fue un riesgo calculado que cambió el rumbo de su futuro

Bill Gates revela cuál es

Traductor de Google: cómo usarlo para aprender inglés, portugués, italiano y más idiomas

Esta nueva función de la plataforma permite a los usuarios crear sesiones personalizadas tanto de comprensión auditiva como de expresión oral

Traductor de Google: cómo usarlo

Círculo azul de WhatsApp: paso a paso para desactivar Meta AI

De acuerdo con Joshua Breckman, director de Comunicaciones Internacionales de WhatsApp, la herramienta opera “como cualquier otra función” de la plataforma, lo que implica que no puede desactivarse por completo

Círculo azul de WhatsApp: paso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jim Jarmusch conquista Venecia con

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Beneficios para jubilados: cómo ahorrar en el supermercado y hacer crecer los haberes

El cine latinoamericano triunfa en Venecia con premios para películas de México y Ecuador

Naomi Watts: 7 lecciones sobre bienestar sexual después de los 50 años

El titular de una ONG que acompaña a familiares de víctimas de delitos mató a uno de los ladrones que intentó robarle en La Matanza

INFOBAE AMÉRICA
Jim Jarmusch conquista Venecia con

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Un hombre se desmayó al volante y atropelló a varios peatones en el norte de Francia: al menos un muerto y tres heridos graves

El cine latinoamericano triunfa en Venecia con premios para películas de México y Ecuador

Católicos de la comunidad LGTBIQ+ realizaron el primer gran peregrinaje al Vaticano en el marco del Jubileo

El Reino Unido denunció el adoctrinamiento de 50.000 niños ucranianos en territorios ocupados por Rusia

TELESHOW
Giorgio Armani: quiénes heredarán los

Giorgio Armani: quiénes heredarán los cerca de 13 mil millones de euros de su fortuna

El divertido cumpleaños de Brenda Gandini: noche de música, baile y amigos

En video: así quedó el auto de Mauro Icardi, involucrado en un accidente en Turquía

Silvia Pérez relató un duro episodio de su adolescencia, cuando era novia de un famoso modelo: “Mi vieja me echó de casa”

El desopilante diálogo íntimo entre Wanda Nara y Maxi López: “Nunca imaginé leer esto de vos”