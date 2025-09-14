Paga más de 1.200 dólares por una computadora gaming y recibe un PC con piezas de más de 10 años

La experiencia evidencia los peligros de las plataformas de compraventa y la importancia de tomar medidas de prevención para evitar contratiempos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adquisición de un ordenador supuestamente de última generación por parte de un usuario británico ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan los consumidores poco familiarizados con la tecnología en el creciente mercado de las computadoras para videojuegos.

Un padre gastó más de 1.200 dólares en un PC para su hijo, convencido de que se trataba de un ordenador de alto rendimiento, pero descubrió que el dispositivo contenía componentes con más de una década de antigüedad.

Por qué el usuario cayó en esta estafa digital

El ordenador, adquirido por 1.000 libras (más de 1.200 dólares), fue presentado por el vendedor como un montaje personalizado, argumento que utilizó para justificar el elevado precio. Sin embargo, el análisis de los componentes reveló que el procesador era un Intel i5 2500 de 2011 y la tarjeta gráfica una GTX 1660 Ti.

El caso fue expuesto en reddit y tuvo varios comentarios. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La CPU, en particular, solo admite memoria RAM DDR3 y placas base que ya no se fabrican, lo que imposibilita cualquier actualización futura y limita el rendimiento del dispositivo frente a los estándares actuales.

La situación salió a la luz tras la publicación del caso en Reddit, donde el comprador relató su experiencia. La reacción en los foros especializados fue inmediata: varios usuarios criticaron al vendedor por aprovecharse del desconocimiento del comprador y recordaron que el procesador en cuestión dejó de recibir actualizaciones de seguridad en 2019.

Algunos participantes sugirieron denunciar al vendedor para evitar que vuelva a pagar un sobreprecio en futuras compras de hardware, mientras que otros subrayaron la importancia de informarse antes de realizar una inversión significativa.

Cómo evitar caer en este tipo de trampas a través de internet

La comunidad tecnológica aconseja comparar precios y especificaciones técnicas antes de concretar una compra de hardware. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las pautas repetidas en la comunidad tecnológica destaca la necesidad de consultar fuentes fiables antes de adquirir un ordenador. Varios señalaron que una simple búsqueda en Google o el uso de herramientas de inteligencia artificial eran suficientes para identificar la antigüedad de los componentes y evitar la estafa.

El consejo generalizado es recurrir siempre a tiendas de confianza o a la asesoría de personas con experiencia en el montaje de ordenadores, sobre todo cuando se trata de montajes personalizados.

Qué revisar antes de realizar una transacción para adquirir un PC gaming

El interés por las computadoras para gaming atrajo a nuevos consumidores, lo que incrementó el riesgo de encontrarse con prácticas fraudulentas. Por eso, se debe invertir tiempo en investigar y consultar fuentes reconocidas antes de gastar cifras elevadas, manteniendo en todo momento un enfoque crítico y cauteloso durante el proceso de compra.

La atención a cada detalle es clave sobre todo cuando la suma de dinero es grande. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, antes de concretar la compra de un ordenador personalizado, conviene solicitar al vendedor un listado detallado de todos los componentes, con sus respectivas marcas y modelos.

Este paso permite comparar cada pieza con la información disponible en sitios especializados y verificar si los procesadores o tarjetas gráficas siguen recibiendo soporte oficial.

Otro método útil consiste en revisar la reputación del vendedor, tanto en foros como en plataformas de compraventa. Las tiendas o particulares con comentarios negativos, denuncias de otros clientes o históricos de ventas poco transparentes suelen ser una señal de alerta.

Cómo estos casos revelan un problema que necesita más atención de los usuarios

Estas situaciones se suelen repetirse por descuidos de los compradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ha servido como advertencia sobre los peligros asociados al auge de las plataformas de compraventa, y la el aumento de dispositivos ensamblados a medida.

Un ordenador con más de diez años de antigüedad difícilmente puede satisfacer las exigencias de los videojuegos actuales, pese a que en ocasiones se ofrezca como si fuera un producto moderno.

Por este motivo, la experiencia del usuario británico se interpreta como una llamada de atención sobre la importancia de comparar precios y especificaciones técnicas antes de concretar una compra.