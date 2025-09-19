Tecno

Precio del iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro y Pro Max en el Perú: novedades del nuevo modelo de Apple

El nuevo iPhone 17 fue presentado el pasado 9 de setiembre; sin embargo, desde este viernes 19 de setiembre se puede adquirir de manera física

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

En las tiendas oficiales de Apple, el iPhone 17 ya se encuentra a la venta. (Foto: Apple)

Apple presentó oficialmente el iPhone 17 durante el Keynote 2025, realizado el 9 de septiembre, y la expectativa en el mercado peruano no se hizo esperar. La compañía confirmó la llegada de varios modelos, incluido el iPhone 17 Air, una versión que busca combinar ligereza, inteligencia artificial y un sistema fotográfico más avanzado. Con el inicio de las reservas en el país, muchos usuarios ya evalúan los costos y características antes de decidirse por uno de los nuevos equipos.

La preventa del iPhone 17 comenzó el 12 de septiembre, directamente desde la página oficial de Apple. Quienes aseguren un dispositivo en esta etapa podrán recibirlo a partir del 19 de septiembre, fecha en que la compañía iniciará las entregas. La disponibilidad en tiendas físicas se espera que se extienda de manera progresiva en las siguientes semanas.

Con esta llegada, Apple busca consolidar su presencia en un mercado cada vez más competitivo, donde los consumidores valoran tanto la innovación tecnológica como la relación entre calidad y precio.

La venta del iPhone 17 empezó a nivel global. REUTERS/Ann Wang

Precios del iPhone 17 en Perú

El cálculo de los precios en moneda nacional se realizó considerando el tipo de cambio oficial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de S/ 3,4980 por dólar (al 18 de septiembre). De este modo, los valores estimados para cada modelo quedan establecidos en las siguientes cifras:

  • iPhone 17: USD 799 → S/ 2.796,30
  • iPhone 17 Air: USD 999 → S/ 3.494,50
  • iPhone 17 Pro: USD 1.099 → S/ 3.847,30
  • iPhone 17 Pro Max: USD 1.199 → S/ 4.200,10

Estos valores sirven como una referencia clara para los consumidores peruanos, quienes podrán planificar la compra del dispositivo que mejor se ajuste a sus necesidades. Si bien los precios definitivos pueden variar según el distribuidor o promociones específicas, la conversión oficial permite proyectar el costo real de cada modelo en el país.

iPhone 17 Pro Max. (Apple)

Innovaciones destacadas en el Keynote 2025

El iPhone 17 Air fue uno de los protagonistas del evento, al incorporar un diseño más ligero y delgado que las versiones Pro, sin renunciar a un rendimiento de alto nivel gracias al chip A19 Pro. Este modelo incluye además una cámara principal de 48 megapíxeles, pensada para quienes buscan equilibrio entre portabilidad y prestaciones avanzadas.

Por otro lado, las versiones Pro y Pro Max continúan apostando por el segmento de usuarios que demandan mayor potencia, más capacidad de almacenamiento y sistemas fotográficos con sensores adicionales. La gama completa refuerza la apuesta de Apple por integrar funciones de inteligencia artificial, tanto en fotografía como en la gestión del sistema operativo, lo que permite optimizar recursos y mejorar la experiencia de uso diario.

iPhone 17 Pro. (Apple)

Características principales del iPhone 17

Entre las especificaciones que llaman la atención se encuentran los sensores de 48 megapíxeles en la cámara principal y la ultra gran angular, con capacidad para grabar en 4K a 60 cuadros por segundo y compatibilidad con Dolby Vision. En la parte frontal, el dispositivo equipa una cámara de 24 megapíxeles con la función Center Stage, que ajusta automáticamente el encuadre durante selfies y videollamadas.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial hace posible que la cámara detecte varios sujetos en simultáneo y adapte la composición. Además, se añaden utilidades como búsqueda visual, traducción en tiempo real y una captura horizontal automática, sin necesidad de girar el equipo.

iPhone 17 Air. (Apple)

El dispositivo incluye también un botón exclusivo para la cámara, un sensor LiDAR para experiencias en realidad aumentada, certificación IP68 para resistencia al agua y polvo, y el sistema de seguridad Face ID. La estructura, fabricada con materiales de alta durabilidad, busca prolongar la vida útil del dispositivo, un aspecto clave para los consumidores que priorizan la inversión a largo plazo.

