Paso a paso para realizar una sesión de fotos profesional con la IA de Google Gemini gratis

En redes sociales se populariza una tendencia de imágenes generadas con IA que imitan sesiones fotográficas de estudio. (Google / imagen generada por Gemini)

En redes sociales circula una nueva tendencia de imágenes creadas con inteligencia artificial, que busca replicar el estilo de sesiones fotográficas profesionales en estudio.

Para lograr que tus fotos luzcan con este acabado, solo necesitas ingresar a Gemini, la IA de Google, subir tu imagen y usar un prompt como el siguiente:

“Crea un retrato de mí, impresionantemente hermosa, con un blazer blanco satinado prístino. Añade iluminación suave y elegante, estilo foto de estudio, alta moda, maquillaje profesional, cabello negro largo, pendientes de perlas y fondo beige neutro. Enfocado en el rostro, piel perfecta, sombras suaves, iluminación cinematográfica, golden hour, 8K, realista, altamente detallado, sin alterar mis facciones”.

Puedes personalizar el prompt según tu estilo y preferencias. Lo ideal es utilizar fotografías de cuerpo completo y en buena calidad, para que la IA genere resultados más precisos y profesionales.

Es posible que la IA altere las facciones. (Google / imagen generada por Gemini)

Qué consejos seguir para que la generación de la imagen sea precisa

Usa fotos de alta calidad. Sube imágenes claras, bien iluminadas y en buena resolución. Así, la IA podrá captar mejor los detalles del rostro, la postura y las texturas.

Incluye al sujeto completo. Procura que la foto muestre todo el cuerpo de la persona, mascota u objeto, ya que esto ayuda a replicar con mayor exactitud la proporción y la postura.

Define el estilo y el entorno. Especifica en el prompt el estilo que buscas, junto con colores y detalles concretos del sujeto o la escena, para obtener un resultado más fiel.

Gemini está disponible tanto en app como en sitio web. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sé claro con acciones o elementos. Si quieres que aparezca un gesto, un objeto o un fondo particular, inclúyelo explícitamente en la instrucción.

Haz pruebas y ajustes. No siempre el primer intento es perfecto. Modificar detalles del prompt, la iluminación o el ángulo puede marcar la diferencia en la calidad final.

Qué más se puede hacer con Gemini

Gemini, la inteligencia artificial de Google, no solo sirve para crear retratos realistas o imágenes con estilo profesional. Su versatilidad la convierte en una herramienta práctica para múltiples tareas, tanto creativas como productivas.

En el campo visual, Gemini puede generar ilustraciones, logos o gráficos que ayuden en proyectos escolares, de trabajo o emprendimientos.

Con Gemini también se puede realizar la tendencia de las figuras de acción. (Gemini)

Por ejemplo, un diseñador que busca inspiración puede pedirle a la IA que cree bocetos de un logotipo minimalista en tonos azules, o un profesor puede solicitar ilustraciones educativas sobre el ciclo del agua para sus clases.

Más allá de lo visual, Gemini funciona como un asistente de consulta. Los usuarios pueden pedirle resúmenes de artículos, explicaciones sobre temas complejos o recomendaciones prácticas.

Imagina que quieres entender cómo funciona la energía solar: Gemini puede entregarte una explicación, acompañada de ejemplos cotidianos. Si planeas un viaje, basta con solicitarle un itinerario con vuelos, hoteles y actividades turísticas organizadas en un esquema fácil de seguir.

En el ámbito académico y laboral, Gemini también ofrece apoyo. Puede ayudar a programar, escribiendo fragmentos de código en distintos lenguajes como Python, Java o HTML.

La compañía anunció que Gemini estará disponible de manera nativa en el navegador Chrome. (Google)

Por ejemplo, si un estudiante necesita un script para ordenar datos en una hoja de cálculo, la IA puede generarlo y explicar paso a paso cómo funciona. Asimismo, quienes trabajan en marketing pueden pedirle que redacte borradores de publicaciones para redes sociales o que proponga títulos atractivos para un blog.

Incluso en la vida diaria, Gemini puede optimizar tareas rutinarias. Desde elaborar listas de compras semanales, hasta redactar un correo formal o recomendar recetas según los ingredientes disponibles en casa.

Gemini llega a Google Chrome

Google confirmó que su inteligencia artificial Gemini se integrará directamente en Chrome, funcionando como una extensión dentro del navegador. Gracias a esta incorporación, los usuarios podrán consultar a la IA sin abrir nuevas pestañas.

De momento, la función está disponible en Mac y Windows para quienes usen el navegador en Estados Unidos con el idioma en inglés. Con ella será posible solicitar a Gemini que resuma o explique información compleja presente en cualquier página web.