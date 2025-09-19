Cómo activar el modo estudiante aplicado en WhatsApp para concentrarse más

Entre las opciones disponibles, puedes silenciar grupos y archivar chats de forma temporal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El modo estudiante aplicado en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones que puedes personalizar para reducir las notificaciones y mejorar tu concentración y productividad durante las horas de estudio.

Entre las opciones disponibles, puedes silenciar grupos, archivar chats temporales y desactivar las notificaciones emergentes, lo que te permite mantener el foco en tus tareas sin interrupciones.

Es importante aclarar que no existe una función oficial llamada “modo estudiante” dentro de WhatsApp. Se trata de ajustes que cada usuario puede activar manualmente según sus necesidades, adaptando la aplicación para crear un entorno más propicio para el aprendizaje y el estudio.

Cabe destacar que WhatsApp no cuenta con una función oficial llamada “modo estudiante”. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cómo silenciar las notificaciones de WhatsApp

Para silenciar las notificaciones de WhatsApp, sigue estos pasos sencillos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo. Selecciona el chat individual o grupo que deseas silenciar. Toca el nombre del contacto o del grupo en la parte superior de la pantalla. Busca y selecciona la opción ‘Silenciar notificaciones‘. Escoge el período de tiempo que prefieras (8 horas, 1 semana o Siempre). Confirma tu elección.

Así, dejarás de recibir avisos sonoros o vibraciones de ese chat, pero podrás seguir viendo los mensajes cuando entres a la aplicación. Esta herramienta es práctica para concentrarte en tus tareas o descansar sin interrupciones.

Archivar chats es clave para aumentar la concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo archivar chats en WhatsApp

Para archivar chats en WhatsApp, solo tienes que seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu teléfono. En la pantalla principal de chats, busca el chat que deseas archivar (puede ser individual o grupo). Mantén presionado el chat durante unos segundos. En la parte superior de la pantalla, toca el icono de archivar (una caja con una flecha hacia abajo).

El chat se moverá a la sección de Archivados, donde quedará oculto de la vista principal.

Podrás acceder a los chats archivados cuando quieras y recibirás mensajes nuevos sin que aparezcan en la pantalla principal, a menos que lo desarchives manualmente. Archivar chats es una forma eficaz de mantener tu WhatsApp más organizado y libre de distracciones.

El modo estudiante en WhatsApp es perfecto para quienes desean enfocarse y ser más productivos al realizar tareas académicas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambiar la información de WhatsApp

La información de WhatsApp hace referencia al mensaje que aparece debajo de tu nombre, para cambiarlo solo debes ir a ‘Ajustes’, pulsar donde dice tu nombre y luego en ‘Info’. Puede añadir un mensaje como “En exámenes” o “No molestar”.

Para quiénes es el modo estudiante aplicado de WhatsApp

El modo estudiante aplicado de WhatsApp es ideal para quienes buscan mayor concentración y productividad durante sus tareas académicas. Está especialmente recomendado para alumnos de secundaria y universidad que necesitan minimizar distracciones mientras estudian, hacen proyectos o preparan exámenes.

Por ejemplo, un estudiante universitario puede silenciar los grupos de amigos y archivar chats familiares durante sus horas de clase virtual para enfocarse solo en las notificaciones de equipos de trabajo o profesores.

El modo estudiante es útil tanto para alumnos como para docentes y tutores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta útil para quienes toman cursos en línea y requieren un entorno digital ordenado. Un ejemplo claro es el de una persona que realiza diplomados a distancia; al activar las configuraciones de este modo, evita interrupciones constantes y puede dedicar toda su atención a la plataforma educativa.

Incluso estudiantes de preparatoria, que suelen estar en numerosos grupos sociales en WhatsApp, pueden beneficiarse silenciando notificaciones y personalizando sus alertas para recibir únicamente mensajes importantes.

Además, el modo estudiante no solo sirve para los alumnos, también para docentes y tutores. Un profesor puede archivar chats personales durante el horario escolar para centrarse en las comunicaciones relevantes con alumnos y padres.

Utilizar Meta AI para tareas escolares es fácil: solo pulsa el círculo azul en la app y escribe tu pregunta. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo usar Meta AI para deberes escolares

Usar Meta AI para realizar deberes escolares es muy sencillo: basta con pulsar el círculo azul en la parte inferior de la aplicación e ingresar tu consulta.

Sin embargo, es fundamental verificar siempre las respuestas y compararlas con fuentes académicas confiables para asegurar la precisión y calidad de la información obtenida.