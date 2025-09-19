Tecno

Cómo activar el modo estudiante aplicado en WhatsApp para concentrarse más

Los usuarios pueden silenciar las notificaciones para concentrarse mejor durante sus horas de estudio

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Entre las opciones disponibles, puedes
Entre las opciones disponibles, puedes silenciar grupos y archivar chats de forma temporal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El modo estudiante aplicado en WhatsApp consiste en una serie de configuraciones que puedes personalizar para reducir las notificaciones y mejorar tu concentración y productividad durante las horas de estudio.

Entre las opciones disponibles, puedes silenciar grupos, archivar chats temporales y desactivar las notificaciones emergentes, lo que te permite mantener el foco en tus tareas sin interrupciones.

Es importante aclarar que no existe una función oficial llamada “modo estudiante” dentro de WhatsApp. Se trata de ajustes que cada usuario puede activar manualmente según sus necesidades, adaptando la aplicación para crear un entorno más propicio para el aprendizaje y el estudio.

Cabe destacar que WhatsApp no
Cabe destacar que WhatsApp no cuenta con una función oficial llamada “modo estudiante”. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cómo silenciar las notificaciones de WhatsApp

Para silenciar las notificaciones de WhatsApp, sigue estos pasos sencillos:

  1. Abre WhatsApp en tu dispositivo.
  2. Selecciona el chat individual o grupo que deseas silenciar.
  3. Toca el nombre del contacto o del grupo en la parte superior de la pantalla.
  4. Busca y selecciona la opción ‘Silenciar notificaciones‘.
  5. Escoge el período de tiempo que prefieras (8 horas, 1 semana o Siempre).
  6. Confirma tu elección.

Así, dejarás de recibir avisos sonoros o vibraciones de ese chat, pero podrás seguir viendo los mensajes cuando entres a la aplicación. Esta herramienta es práctica para concentrarte en tus tareas o descansar sin interrupciones.

Archivar chats es clave para
Archivar chats es clave para aumentar la concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo archivar chats en WhatsApp

Para archivar chats en WhatsApp, solo tienes que seguir estos pasos:

  1. Abre WhatsApp en tu teléfono.
  2. En la pantalla principal de chats, busca el chat que deseas archivar (puede ser individual o grupo).
  3. Mantén presionado el chat durante unos segundos.
  4. En la parte superior de la pantalla, toca el icono de archivar (una caja con una flecha hacia abajo).

El chat se moverá a la sección de Archivados, donde quedará oculto de la vista principal.

Podrás acceder a los chats archivados cuando quieras y recibirás mensajes nuevos sin que aparezcan en la pantalla principal, a menos que lo desarchives manualmente. Archivar chats es una forma eficaz de mantener tu WhatsApp más organizado y libre de distracciones.

El modo estudiante en WhatsApp
El modo estudiante en WhatsApp es perfecto para quienes desean enfocarse y ser más productivos al realizar tareas académicas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambiar la información de WhatsApp

La información de WhatsApp hace referencia al mensaje que aparece debajo de tu nombre, para cambiarlo solo debes ir a ‘Ajustes’, pulsar donde dice tu nombre y luego en ‘Info’. Puede añadir un mensaje como “En exámenes” o “No molestar”.

Para quiénes es el modo estudiante aplicado de WhatsApp

El modo estudiante aplicado de WhatsApp es ideal para quienes buscan mayor concentración y productividad durante sus tareas académicas. Está especialmente recomendado para alumnos de secundaria y universidad que necesitan minimizar distracciones mientras estudian, hacen proyectos o preparan exámenes.

Por ejemplo, un estudiante universitario puede silenciar los grupos de amigos y archivar chats familiares durante sus horas de clase virtual para enfocarse solo en las notificaciones de equipos de trabajo o profesores.

El modo estudiante es útil
El modo estudiante es útil tanto para alumnos como para docentes y tutores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta útil para quienes toman cursos en línea y requieren un entorno digital ordenado. Un ejemplo claro es el de una persona que realiza diplomados a distancia; al activar las configuraciones de este modo, evita interrupciones constantes y puede dedicar toda su atención a la plataforma educativa.

Incluso estudiantes de preparatoria, que suelen estar en numerosos grupos sociales en WhatsApp, pueden beneficiarse silenciando notificaciones y personalizando sus alertas para recibir únicamente mensajes importantes.

Además, el modo estudiante no solo sirve para los alumnos, también para docentes y tutores. Un profesor puede archivar chats personales durante el horario escolar para centrarse en las comunicaciones relevantes con alumnos y padres.

Utilizar Meta AI para tareas
Utilizar Meta AI para tareas escolares es fácil: solo pulsa el círculo azul en la app y escribe tu pregunta. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo usar Meta AI para deberes escolares

Usar Meta AI para realizar deberes escolares es muy sencillo: basta con pulsar el círculo azul en la parte inferior de la aplicación e ingresar tu consulta.

Sin embargo, es fundamental verificar siempre las respuestas y compararlas con fuentes académicas confiables para asegurar la precisión y calidad de la información obtenida.

Temas Relacionados

WhatsAppEstudianteAplicación móvilEducaciónTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo se deben preparar las empresas contra el ‘ransomware’, la forma más común de secuestrar datos

La clave está en que las compañías refuercen su resiliencia de datos, es decir, la capacidad de recuperarse y mantener sus operaciones incluso tras un incidente

Cómo se deben preparar las

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de ethereum

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es

El precio de bitcoin para este día

El bitcoin fue la primera moneda virtual lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

El precio de bitcoin para

El precio de tether para este 19 de septiembre

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

El precio de tether para

Cómo hacer un gráfico en Excel, paso a paso

Un gráfico en Excel es la llave para descifrar datos complejos, identificar lo importante y transformar cualquier informe en una herramienta clara y persuasiva

Cómo hacer un gráfico en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una provincia anunció el pago

Una provincia anunció el pago de un bono para sus empleados estatales: cuál será el monto y cuándo lo pagarán

Las prepagas definieron sus aumentos para octubre: cuánto subirán sus cuotas las principales empresas

“No entendía”: la áspera frase de Hugo Moyano para criticar a su hijo Pablo durante el comité confederal de la CGT

Entre ruinas y dolor: así amaneció CDMX el 19 de septiembre de 1985

Murió un motociclista en Recoleta tras chocar contra una parada de colectivo

INFOBAE AMÉRICA
Israel cerró dos pasos fronterizos

Israel cerró dos pasos fronterizos con Jordania tras el ataque terrorista que mató a dos militares

La carrera por fabricar imanes de tierras raras fuera de China

El jefe de la inteligencia británica dijo que Vladimir Putin no quiere negociar la paz en Ucrania: “Nos está engañando”

Estados Unidos le exigió a Nicaragua una prueba de vida del periodista Leo Cárcamo

El elemento natural perfecto para terminar con las malas hierbas: “Los jardineros lo aplican para devolverle los nutrientes”

TELESHOW
Noche de tensiones en el

Noche de tensiones en el Team Lali de La Voz Argentina: quiénes siguen en el equipo y quién fue eliminado

Murió a los 80 años Yaco Monti, figura de la canción melódica y leyenda de San Luis

Los Pericos adelantan la primavera con un concierto íntimo en el Sheraton Pilar: “Será un show hitero”

Gastón Pauls y su infierno detrás del éxito: “Iba a rodar Nueve Reinas sin dormir por mi consumo”

Unidos en el amor y el trabajo: las famosas argentinas que eligieron a sus maridos como socios de vida