Así se pueden leer los mensajes WhatsApp sin activar el doble check azul

Existen varios métodos dentro de WhatsApp para leer mensajes sin activar el doble check azul, sin necesidad de aplicaciones externas.

La doble verificación azul en WhatsApp puede ser molesta para algunos, porque no quieren que los demás vean que leyeron el mensaje. Pero para solucionarlo existen varios trucos dentro de la misma aplicación.

Esta es una configuración que se puede hacer sin instalar ninguna otra aplicación, y solo usaremos lo que ofrece Meta, aunque algunas tendrás ciertas restricciones.

Opciones para esquivar el doble check azul en WhatsApp

Lectura desde el centro de notificaciones

Una de las formas más sencillas para mantener la discreción consiste en leer el mensaje directamente desde el centro de notificaciones del teléfono. Tanto en Android como en iOS, los teléfonos permiten visualizar los mensajes entrantes de WhatsApp sin acceder a la aplicación ni cambiar el estado del mensaje a “leído”.

Esta alternativa tiene una limitación evidente: solo resulta funcional para mensajes cortos, ya que la previsualización puede recortar contenido extenso o destruir el contexto de una conversación larga.

Leer mensajes desde el centro de notificaciones permite mantener la discreción, aunque solo funciona con textos cortos.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Si la notificación se elimina por accidente antes de revisarla, el contenido ya no estará disponible por esta vía y el usuario deberá recurrir a otras técnicas para leer el mensaje sin activar la confirmación azul.

Uso del widget de WhatsApp en Android

Los usuarios de dispositivos Android cuentan con un widget propio de WhatsApp. Este widget se puede colocar en la pantalla de inicio y muestra los chats recibidos organizados de manera cronológica. Desde allí, es posible visualizar el contenido de los mensajes directamente y sin necesidad de abrir la aplicación, con lo cual el doble check azul no se activa.

La configuración consiste en mantener pulsada una zona vacía de la pantalla principal, acceder a la opción “Widgets” y seleccionar el de WhatsApp, ubicándolo al tamaño deseado para desplegar el máximo de mensajes posible. Un detalle a considerar es que, en caso de pulsar sobre alguno de los chats, automáticamente se abrirá la aplicación principal y, en ese instante, aparecerá la confirmación azul para el remitente.

Lectura con mensajes emergentes y burbujas flotantes

La funcionalidad de mensajes emergentes representa otra alternativa para evitar la confirmación azul. En el ecosistema Android, puede habilitarse desde Ajustes > Notificaciones > Notificación emergente. Algunas capas personalizadas de Android llaman a esto “burbuja flotante” y deben activarse tanto desde los ajustes del sistema como desde dentro de WhatsApp.

Las burbujas flotantes y mensajes emergentes ofrecen otra alternativa para leer mensajes sin activar el doble check azul. (ZACHARIE SCHEURER/DPA - ARCHIVO)

Así, los mensajes entran en forma de ventanas emergentes, permitiendo la lectura externa. En iOS, el procedimiento consiste en activar las alertas dentro de la aplicación para recibir notificaciones en forma de ventana.

Estos mensajes pueden leerse completos, siempre y cuando se trate de textos cortos o medianos. Al eliminar la notificación emergente tras leer el contenido, el mensaje no queda marcado como leído, pero si se accede a la aplicación desde la alerta, el doble check azul aparecerá de inmediato.

Uso del modo avión o la desconexión de internet

Un método comentado con frecuencia es el de activar el modo avión o simplemente desconectar la red WiFi o los datos móviles antes de abrir WhatsApp. Si al recibir el mensaje se corta la conexión del dispositivo y se abre la aplicación, se pueden leer los mensajes sin enviar la señal de lectura al servidor.

Sin embargo, apenas se reanuda la conexión a internet, WhatsApp transmite la información de que el mensaje ha sido leído y el doble check azul aparecerá para el remitente.

Desactivar las confirmaciones de lectura en WhatsApp es la solución definitiva para quienes buscan privacidad total. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Este método se considera poco eficiente, ya que exige abrir la app únicamente estando desconectado y cerrarla por completo antes de restaurar la conexión. Cualquier descuido puede invalidar el truco y exponer la lectura al remitente.

La solución definitiva en WhatsApp: desactivación de confirmaciones de lectura

Para quienes desean una privacidad absoluta y no quieren estar atentos a notificaciones o configuraciones improvisadas, WhatsApp ofrece la posibilidad de desactivar completamente las confirmaciones de lectura desde la sección de Privacidad en Ajustes.

Accediendo a la opción “Confirmaciones de lectura” y dejando desmarcada la casilla, es posible entrar en cualquier chat sin que el doble check azul quede registrado. La desactivación tiene un efecto recíproco: el usuario tampoco podrá saber quién ha leído sus propios mensajes, salvo en chats grupales, donde el sistema continúa reportando los vistos individualmente.

En este sentido, el usuario debe valorar si prioriza la confidencialidad de sus acciones sobre la información que puede obtener de sus interlocutores, ya que ambas funciones no pueden mantenerse por separado.