Tecno

Apple evalúa una producción de prueba de iPhones plegables en Taiwán

Apple inicia conversaciones con proveedores para establecer una línea piloto en Asia, mientras proyecta trasladar la fabricación masiva a India y fortalecer su presencia en el mercado internacional

Guardar
La recién lanzada serie iPhone
La recién lanzada serie iPhone 17 se exhibe en una tienda de Apple en Nueva Delhi, India, el 19 de septiembre de 2025. Apple estaría planificando lanzar una línea de producción de su próximo iPhone plegable en Taiwán para luego mudar la producción masiva a India (Reuters)

El desarrollo de un iPhone plegable podría marcar un punto de inflexión en la estrategia de producción global de Apple, según información obtenida por Nikkei Asia. La compañía estadounidense ha iniciado conversaciones con sus proveedores para establecer una línea piloto de fabricación en Taiwán, con el objetivo de trasladar posteriormente la producción en masa a India y lanzar el dispositivo el próximo año. Este movimiento responde tanto a la ambición de incrementar sus envíos globales como a la necesidad de diversificar su cadena de suministro ante las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China.

Fuentes consultadas por Nikkei Asia indicaron que Apple aspira a lograr un aumento del 10% en el total de teléfonos enviados en 2026, y considera que la introducción de un modelo plegable, largamente esperado, sería clave para alcanzar esa meta. La compañía prevé que este nuevo formato no solo impulse la demanda del propio dispositivo, sino que también beneficie las ventas de los modelos tradicionales.

El plan contempla aprovechar los recursos de ingeniería y el ecosistema de proveedores en Taiwán para montar una línea piloto que permita verificar el equipamiento y ajustar los parámetros y procesos de fabricación del iPhone plegable. Tres personas familiarizadas con las negociaciones explicaron a Nikkei Asia que, una vez perfeccionados estos procedimientos, se replicarían en India para la producción a gran escala. Esta estrategia busca acortar la curva de aprendizaje y garantizar una transición fluida hacia la fabricación masiva en el país asiático.

Dos de las fuentes señalaron que los proveedores de Apple han identificado un terreno en una ciudad del norte de Taiwán para instalar la línea piloto, aunque advirtieron que el proyecto aún no está cerrado y podría sufrir modificaciones. Entre los desafíos identificados figuran la escasez de terreno y de mano de obra en la isla, incluso para una línea piloto que requeriría aproximadamente mil operarios.

Personas esperan en una fila
Personas esperan en una fila fuera de una tienda minorista de Apple, mientras la serie iPhone 17 sale a la venta, en Nueva Delhi, India, el 19 de septiembre de 2025 (Reuters)

La compañía ha comunicado a varios de sus proveedores que espera que la llegada del modelo plegable estimule la demanda general de iPhones, según relataron dos personas a Nikkei Asia. La correcta ejecución de la producción de este nuevo formato se perfila como un factor decisivo para que Apple logre sus objetivos el próximo año.

En términos de proyecciones, las fuentes detallaron que Apple planea fabricar cerca de 95 millones de iPhones en su próxima línea de productos para 2026, lo que representaría el volumen más alto en años y un crecimiento superior al 10 % respecto a 2025. De concretarse, la producción total de todos los modelos superaría los 240 millones de unidades el año próximo, un incremento del 10 % frente a este año. Para la serie iPhone 17, recientemente presentada, la previsión inicial es de 85 millones de unidades para este año y un total de 220 millones de todos los modelos en 2025. No obstante, la cifra final de producción para la nueva línea de este año podría ajustarse en función de la respuesta del mercado.

Uno de los informantes con conocimiento de los planes de producción explicó a Nikkei Asia que, en ocasiones, Apple eleva sus proyecciones para anticipar posibles dificultades en el suministro de componentes electrónicos o eventuales problemas de calidad al introducir una nueva categoría de producto. Añadió que “esperamos que al menos un crecimiento general del 5 % respecto a este año sea alcanzable”.

La estrategia de producción que contempla la transición de Taiwán a India responde, según las fuentes, a la necesidad de mitigar riesgos y superar obstáculos logísticos derivados de las tensiones entre Estados Unidos y China, así como entre China e India. Apple está impulsando el fortalecimiento de la capacidad manufacturera y tecnológica de la India, aunque algunos de sus proveedores enfrentan dificultades persistentes para importar equipos de producción desde China o para trasladar técnicos e ingenieros chinos, según relataron las fuentes.

Una de las personas con acceso directo a la información señaló a Nikkei Asia que “la importación de equipos desde China ha sido un problema en India desde hace tiempo. Apple debe fomentar más proveedores locales indios y atraer nuevos proveedores de herramientas desde Taiwán, y está trabajando en ambas direcciones”.

El contexto geopolítico añade complejidad a la operación. India mantiene una posición delicada entre Estados Unidos y China. El gobierno de Narendra Modi se encuentra inmerso en una guerra arancelaria con la administración de Donald Trump, mientras que las tensiones con Pekín han persistido durante años y solo han mostrado señales de distensión tras un reciente encuentro entre Modi y el líder chino Xi Jinping. Al mismo tiempo, la economía india depende en gran medida de la inversión de Apple y del crecimiento de su ecosistema de proveedores para consolidar su capacidad tecnológica. El país se ha convertido en un centro de producción cada vez más relevante para la empresa estadounidense en el contexto de la disputa arancelaria con Estados Unidos.

Nikkei Asia solicitó comentarios a Apple, pero la compañía no respondió.

Temas Relacionados

iPhone plegableAppleNikkei AsiaNarendra ModiIndiaTaiwánDonald TrumpXi Jinping

Últimas Noticias

El iPhone 17 ya está disponible en México: precios y mucho mas del Apple Watch y los nuevos AirPods

Apple inició este 19 de septiembre la venta oficial de su nueva generación de smartphones, con modelos que van desde los $19,999 MXN

El iPhone 17 ya está

Inició la venta global del iPhone 17: Tim Cook dio la bienvenida a los fanáticos de Apple

Apple inició la venta del iPhone 17 en más de 60 países de forma simultánea, marcando uno de los lanzamientos más amplios en la historia de la compañía

Inició la venta global del

Precio del iPhone 17, iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro y Pro Max en el Perú: novedades del nuevo modelo de Apple

El nuevo iPhone 17 fue presentado el pasado 9 de setiembre; sin embargo, desde este viernes 19 de setiembre se puede adquirir de manera física

Precio del iPhone 17, iPhone

La montaña rusa de las criptomonedas: así cotizan este 19 de septiembre

Las monedas virtuales han tenido un éxito en los últimos meses y el bitcoin ha logrado su legalidad en El Salvador

La montaña rusa de las

Cómo activar el modo estudiante aplicado en WhatsApp para concentrarse más

Los usuarios pueden silenciar las notificaciones para concentrarse mejor durante sus horas de estudio

Cómo activar el modo estudiante
ÚLTIMAS NOTICIAS
El SAME incorpora una base

El SAME incorpora una base operativa inteligente en Once para emergencias

Volvió a caer la confianza del consumidor en septiembre: cómo impacta en las expectativas y el consumo

Dólar arriba de $1.500: ¿hora de comprar o de vender?

El INCUCAI recibió una certificación internacional por la calidad de su registro de donantes de médula ósea

Descubrieron una variante americana del mosquito del dengue gracias a la decodificación de 1.200 genomas

INFOBAE AMÉRICA
Disidentes cubanos instaron a la

Disidentes cubanos instaron a la Unión Europea a cambiar su “ineficaz” política hacia La Habana

Cómo es la superfábrica de mosquitos que busca proteger a 140 millones de personas del dengue

Donald Trump y Xi Jinping dialogan por teléfono para cerrar un acuerdo sobre el futuro de TikTok

La historia detrás del amor prohibido de Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux: la reacción de sus padres y una promesa inquebrantable

5G en el Perú: ¿Cómo se podrían potenciar las empresas del país con esta tecnología?

TELESHOW
La frase de Sabrina Rojas

La frase de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani que paralizó el estudio de América: “Pensé que era grabado“

Operan a Thiago Medina a seis días de su grave accidente

Una joven sorprendió a Darío Barassi al contarle por qué está de novia con un hombre mayor: “Me parece bien”

La increíble fobia que Marina Calabró superó gracias a la ayuda de Rolando Barbano: “La voy llevando bien”

El amor en la ruta de la fe: Pampita recordó cómo una peregrinación a Luján fue el inicio de su nueva relación