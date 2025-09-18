Una idea que Steve Jobs consideraba un “terrible”, sería la próxima novedad de los MacBook Pro de Apple

Apple prepara el lanzamiento de un MacBook Pro con pantalla táctil, desafiando la visión de Steve Jobs. (EPA/JOHN G. MABANGLO)

Apple estaría alistando el lanzamiento un MacBook Pro con pantalla táctil. Una idea que para Steve Jobs no era adecuada y la consideraba “ergonómicamente terribles” por la forma de usarla.

Filtraciones por parte del analista Ming-Chi Kuo apuntan a que la empresa apostará por esta función como una de las principales novedades en diseño junto a la integración de un panel OLED.

Qué pensaba Steve Jobs de las pantallas táctiles en portátiles

En octubre de 2010, Steve Jobs asumió el escenario de la conferencia Back to the Mac y fijó su postura frente a este tema. “Hicimos montones de pruebas de usuario, y es terminantemente cierto que una superficie táctil vertical no funciona”, expuso el entonces CEO de Apple.

Añadió que emplear una pantalla táctil en un ordenador portátil cansaba el brazo del usuario y no ofrecía una experiencia ergonómica adecuada. Durante años, esa frase se utilizó como principio de la estrategia de Apple respecto a la separación de roles entre el iPad y el Mac: el primero, como dispositivo táctil; el segundo, como portátil tradicional enfocado al uso de teclado y trackpad.

Steve Jobs consideraba las pantallas táctiles en portátiles como una mala idea por razones ergonómicas. (REUTERS/Beck Diefenbach)

Jobs defendió la pureza de la experiencia de usuario basada en la simplicidad y la comodidad, siempre receloso de incorporar funciones que pudieran entorpecer el diseño o la usabilidad por razones de moda o presión del mercado.

Ni siquiera la Touch Bar, una pequeña pantalla táctil secundaria incorporada a algunos modelos de MacBook Pro, logró satisfacer las expectativas de Apple ni de sus usuarios profesionales, lo que acabó precipitando su desaparición.

Cómo Apple planearía la integración de la pantalla táctil en MacBook Pro

Las señales recientes indican que la postura de Apple ha evolucionado. Según las revelaciones de analista Ming-Chi Kuo, la empresa ya estaría trabajando en la producción en masa de un MacBook Pro con pantalla OLED táctil, con fecha estimada de lanzamiento entre finales de 2026 y principios de 2027.

El nuevo portátil utilizaría tecnología on-cell touch, que integra los sensores de tacto en el propio panel, permitiendo una estructura más delgada y eficiente.

El MacBook Pro con pantalla táctil podría llegar entre finales de 2026 y principios de 2027. (Apple)

Los motivos detrás de esta transformación apuntan al comportamiento de los usuarios de iPad, dispositivo en el que Apple ha constatado que los controles táctiles pueden incrementar la productividad en determinados escenarios.

Aunque la empresa mantuvo durante mucho tiempo una estricta división de roles, con el Mac reservado para productividad avanzada y el iPad para creatividad y portabilidad, las líneas divisorias han ido diluyéndose.

El propio Kuo destaca que Apple ha aprendido a partir de los hábitos observados en su comunidad de usuarios. La diferencia, en su visión, es que ahora la interacción táctil ya no se limita a reemplazar el teclado, sino que se convierte en una opción adicional que puede utilizarse cuando resulta más eficiente o natural.

Cuándo serían los próximos lanzamientos de MacBook

La hoja de ruta revelada por Ming-Chi Kuo contempla dos grandes hitos para la familia MacBook Pro. El primero llegaría a principios de 2026 con una actualización de los portátiles Pro que incorporarían los chips M5.

Apple planea llevar la pantalla táctil a modelos más asequibles de MacBook en futuras generaciones. (REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

Este lanzamiento serviría como anticipo de la gran revolución: el MacBook Pro rediseñado con pantalla táctil, que llegaría a finales de 2026 o principios de 2027 con procesadores M6, pantalla OLED táctil, chasis más fino y un notch más discreto para la cámara.

El movimiento no se limitaría a la gama alta. Aunque el primer MacBook con panel táctil será el modelo Pro, Apple estaría desarrollando una estrategia escalonada. El MacBook más asequible, previsto para finales de 2025, llegaría inicialmente solo con procesador derivado del iPhone, pero su segunda generación, ya en 2027, podría incorporar la capacidad táctil.

Samsung se menciona como uno de los proveedores clave de los nuevos paneles OLED, lo que refuerza la expectativa de una mejora significativa en calidad de imagen, eficiencia energética y diseño delgado.