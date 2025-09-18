Tecno

Superman regresa a HBO Max junto a estos estrenos de todos los géneros

Habrá historias que exploran el drama, el suspenso y el romance, incluso desde la app

Sindy Valbuena Larrota

Por Sindy Valbuena Larrota

La llegada de la nueva película de Superman a HBO Max encabeza una semana de estrenos que destacan por la variedad de géneros y temáticas, pensados para atraer a públicos diversos. Entre el 18 y el 20 de septiembre de 2025, los suscriptores podrán acceder a títulos que van desde el esperado regreso del superhéroe de DC hasta docuseries de alto impacto social, pasando por comedias reconocidas y el cierre de sagas románticas.

El principal atractivo es el estreno exclusivo de Superman, la más reciente producción de DC Studios y Warner Bros. Pictures, disponible en HBO Max desde el viernes 19 y en el canal HBO a partir del sábado 20.

Dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, la película marca el regreso del icónico superhéroe en solitario tras 12 años.

La película marca el regreso del icónico superhéroe en solitario tras 12 años. (Warner Bros. Pictures vía AP)

La trama explora el desafío de Clark Kent para equilibrar su identidad humana y kryptoniana en un mundo que cuestiona sus valores, mientras enfrenta la amenaza de Lex Luthor (Nicholas Hoult). El elenco incluye a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nathan Fillion como Linterna Verde e Isabela Merced como Mujer Halcón, junto a otros personajes clásicos.

Este lanzamiento representa el inicio de una nueva etapa para el universo cinematográfico de DC, combinando acción, humor y profundidad emocional, y se integra a la iniciativa “Del Cine a HBO Max”, que acerca los grandes estrenos cinematográficos al público de streaming.

Más estrenos en HBO Max

Se suma a HBO Max la serie completa de Mike & Molly, que celebra 15 años desde su debut. Esta comedia, creada por Mark Roberts y producida por Chuck Lorre, narra la historia de Mike Biggs, un policía de Chicago, y Molly Flynn, una maestra de cuarto grado, quienes encuentran el amor en medio de situaciones familiares y sociales llenas de humor.

Mike & Molly sigue la historia de Mike Biggs, un oficial de policía de Chicago y Molly Flynn, una carismática maestra de cuarto grado.

Con seis temporadas y 127 episodios, la serie consolidó la carrera de Melissa McCarthy y se posicionó como una de las sitcoms más queridas de la década. El reparto lo completan Billy Gardell, Reno Wilson, Katy Mixon, Swoosie Kurtz, Louis Mustillo, Rondi Reed, Cleo King y Nyambi Nyambi.

El 19 de septiembre, el terror clásico regresa con Hombre Lobo, una película dirigida por Leigh Whannell y producida por Blumhouse. La historia sigue a Blake (Christopher Abbott), quien, tras la desaparición de su padre, hereda una casa en Oregón. Junto a su esposa Charlotte (Julia Garner) y su hija Ginger (Matilda Firth), busca un nuevo comienzo, pero la tranquilidad se rompe cuando una criatura salvaje aparece. La tensión aumenta cuando Charlotte sospecha que el verdadero peligro podría estar dentro de su propio hogar.

El elenco incluye a Sam Jaeger, Ben Prendergast y Benedict Hardie, y la producción cuenta con la participación ejecutiva de Ryan Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner y el propio Whannell.

La quinta y última entrega de la franquicia After muestra la culminación emocional del eterno romance de Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y Tessa (Josephine Langford).

Ese mismo día, los seguidores de las historias románticas podrán ver After: Para Siempre, la quinta y última entrega de la exitosa franquicia After. Dirigida por Castille Landon, la película presenta el desenlace de la relación entre Hardin (Hero Fiennes Tiffin) y Tessa (Josephine Langford), una pareja que ha atravesado todo tipo de obstáculos. El filme plantea la incógnita sobre el futuro de ambos y promete una conclusión emotiva para una saga que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. El reparto lo completan Louise Lombard, Stephen Moyer, Mimi Keene y Benjamin Mascolo.

El 18 de septiembre, HBO Max estrena la docuserie Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, una investigación periodística que reconstruye el caso de Debanhi Escobar, joven desaparecida y hallada sin vida en Monterrey en 2021. La serie sigue la lucha de sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, por esclarecer los hechos y obtener justicia, e incluye testimonios directos de la familia, así como análisis de expertos en derecho, periodismo y feminismo.

Los padres de Debanhi Escobar realizaron junto con HBO Max un documental sobre el caso. | Jovani Pérez

El documental examina el contexto de violencia de género y la impunidad en México, convirtiéndose en un retrato de un caso que conmocionó al país y evidenció las fallas en las investigaciones de alto perfil. La producción está a cargo de BTF Media y Warner Bros. Discovery, con un equipo especializado en temas sociales.

El 20 de septiembre, la plataforma suma Ruby y Jodi: Un culto de pecado e influencia, una docuserie de cuatro episodios que explora la relación entre la ex “mommy vlogger” Ruby Franke y la terapeuta Jodi Hildebrandt. A través de entrevistas exclusivas, material de archivo y testimonios de familiares, ex clientes y expertos, la serie revela cómo la combinación de los valores familiares de Franke y las creencias de Hildebrandt derivó en un entorno de control y abuso que culminó en violencia emocional y física contra los hijos de Franke.

El documental analiza la cultura del vlogging familiar, la influencia dentro de la comunidad mormona y los riesgos de la manipulación psicológica, con la participación de Jessi Hildebrandt, ex clientes, familiares de las víctimas, periodistas y voces de la comunidad mormona y ex-mormona. La producción corre a cargo de Pantheon Media Group, Velvet Hammer Media y Chick Entertainment para Investigation Discovery.

