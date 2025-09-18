Tecno

Copilot llega a Xbox y será un asistente de juego para derrotar enemigos, resolver dudas y mucho más

La IA permite interacción por voz, análisis de capturas de pantalla y acceso a logros y estadísticas personales

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Xbox lanza Gaming Copilot, el
Xbox lanza Gaming Copilot, el asistente inteligente con IA para mejorar la experiencia de juego en PC y móviles. (MICROSOFT)
Xbox anunció la llegada de Gaming Copilot, el asistente inteligente impulsado por inteligencia artificial que promete transformar la manera en que los jugadores interactúan con sus títulos favoritos.

Anunciado oficialmente y después de una fase de prueba con los miembros del programa Xbox Insiders, Copilot inicia este mes su despliegue global en Windows PC y prepara su lanzamiento en las aplicaciones móviles de Xbox para Apple y Android.

Este asistente tiene el objetivo de convertirse en un apoyo en tiempo real para los usuarios, quienes le podrán hacer preguntas relacionadas con el juego y tener ayudas de diferentes tipos.

Para qué servirá Gaming Copilot en Xbox

Gracias a sus algoritmos de inteligencia artificial, el asistente puede acceder a información del historial de juego, los logros desbloqueados, y la actividad en tiempo real dentro de una experiencia que se esté viviendo.

Gaming Copilot ofrece ayuda en
Gaming Copilot ofrece ayuda en tiempo real, consejos tácticos y recomendaciones personalizadas según el progreso del jugador. (Xbox)

Entre las funciones más destacadas de Gaming Copilot se encuentra la posibilidad de pedir ayuda contextualizada: el usuario puede solicitar consejos tácticos sobre misiones, estrategias ideales para superar ciertos desafíos, sugerencias de builds o rutas alternativas.

El sistema puede reconocer el progreso actual del jugador en el juego e incluso analizar capturas de pantalla para ofrecer respuestas que van más allá del reconocimiento textual, lo que habilita recomendaciones prácticas adaptadas al momento exacto de la partida.

Todo esto se podrá hacer mediante el modo voz, que permite a los jugadores interactuar directamente con Copilot sin necesidad de abandonar la partida o utilizar comandos tradicionales de teclado. En computadoras, esto se traduce en opciones como “Push to Talk”, configurable a través de la página de Hardware and Hotkeys, para mantener la fluidez durante el juego.

También existe el “Mini Mode”, que permite anclar el widget de Copilot y minimizarlo, favoreciendo conversaciones en segundo plano sin sacrificar espacio en pantalla.

Gaming Copilot permite interacción por
Gaming Copilot permite interacción por voz, análisis de capturas de pantalla y acceso a logros y estadísticas personales. (XBOX)

En dispositivos móviles, la experiencia es igualmente accesible: al abrir la app de Xbox y navegar a la pestaña específica de Gaming Copilot, basta con pulsar el icono del micrófono para hablar y recibir asistencia inmediata. Esta modalidad convierte al móvil en una segunda pantalla inteligente, capaz de ofrecer apoyo al usuario, responder preguntas, y brindar datos sobre logros o avances recientes, todo en tiempo real.

Otra capacidad integrada es el acceso al historial de logros y estadísticas personales. Los jugadores pueden pedir recomendaciones de juegos basadas en sus preferencias o historial, además de obtener ayuda específica para desbloquear nuevos logros en los títulos que más les interesan.

Copilot registra qué logros ya ha alcanzado el usuario y puede guiarlo para superar sus próximos objetivos, haciendo de la progresión una tarea más estratégica.

Dónde estará disponible Gaming Copilot y cómo usarlo

La implementación de Gaming Copilot abarca casi todo el mundo, con soporte regional en todos los territorios excepto China continental. La integración comienza para los usuarios de Windows 11 a través de la barra de juegos (Game Bar), permitiendo que los jugadores mayores de 18 años accedan a esta función directamente como un widget en sus computadoras.

La función se integra en
La función se integra en la Game Bar de Windows 11 y requiere iniciar sesión en la cuenta de Xbox para personalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como señala Taylor O’Malley, principal program manager en Xbox, “a partir de hoy (18 de septiembre), los jugadores de PC empezarán a ver Gaming Copilot integrado directamente en su experiencia de Game Bar mientras la función se despliega gradualmente durante las próximas semanas”.

El siguiente paso será en octubre con el arribo del asistente a la aplicación móvil de Xbox, tanto en dispositivos Apple como en Android, donde los usuarios podrán acceder a un segundo panel de ayuda sin retirar la atención de la pantalla principal del juego.

Esta característica permitirá una interacción fluida y multipantalla, abriendo la puerta a un soporte continuo sin interrupciones, algo especialmente relevante para quienes aprovechan cada segundo de su tiempo de juego.

Los usuarios de las consolas Xbox, específicamente los propietarios de las Xbox Series X y Series S, deberán aguardar un poco más, ya que la compañía trabaja en la optimización del asistente para estos dispositivos y los futuros handhelds, como los modelos ROG Xbox Ally.

Para disfrutar de Gaming Copilot en PC, los usuarios deben asegurarse de tener instalada la app de Xbox para Windows. Al presionar la combinación de teclas Windows + G durante el juego, la Game Bar se superpone en pantalla y el icono de Copilot aparece listo para lanzar el widget.

El acceso requiere iniciar sesión en la cuenta de Xbox para habilitar todas las funciones avanzadas y garantizar la personalización de las recomendaciones.

En el caso del entorno móvil, basta con instalar la versión más reciente de la aplicación de Xbox, abrir la sección de Copilot y habilitar la función en el dispositivo.

