Apple lanza nuevas funciones para todos sus dispositivos: conoce cuáles son

Las nuevas funciones y mejoras tendrán efecto en cada sistema operativo desarrollado por la compañía. (Apple)

Apple ha presentado una serie de nuevas funciones y mejoras en todas sus plataformas —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS—, transformando la experiencia de usuario en cada dispositivo.

Estas innovaciones abarcan desde cambios visuales unificados hasta herramientas impulsadas por inteligencia artificial y accesibilidad ampliada, consolidando la consistencia y potencia de todo el ecosistema.

Un diseño renovado con Liquid Glass

La compañía introduce el nuevo material Liquid Glass, protagonista de una actualización estética integral en todos los sistemas operativos de Apple. Esta superficie translúcida refleja y refracta el entorno del usuario, adaptándose dinámicamente para destacar el contenido y brindando mayor vitalidad a controles, iconos y widgets. Esta armonía visual se extiende tanto a las apps nativas como a las aplicaciones de terceros, logrando una apariencia coherente y moderna en todos los dispositivos, desde el iPhone hasta el Apple TV.

Apple Intelligence: traducción, creatividad visual y productividad

Apple Intelligence expande sus capacidades al derribar barreras idiomáticas mediante la función de Live Translation, que traduce conversaciones en tiempo real en Mensajes, FaceTime, Teléfono y AirPods. Las nuevas herramientas de inteligencia visual permiten tomar capturas de pantalla y consultar a ChatGPT o buscar imágenes similares en otras aplicaciones.

Apple Intelligence ayuda a los usuarios a comunicarse sin problemas en diferentes idiomas. (Apple)

Asimismo, los usuarios pueden crear “Genmojis” combinando varios emojis y experimentar nuevos estilos visuales con Image Playground.En el ámbito del bienestar, la función Workout Buddy en Apple Watch ofrece motivación personalizada con información de audio generada por inteligencia artificial. Las automatizaciones ahora aprovechan modelos de IA integrados, y desarrolladores pueden implementar funciones que respetan la privacidad incluso sin conexión a internet, como sugerencias inteligentes en listas de tareas.

iOS 26: personalización y nuevas herramientas

iOS 26 mejora la personalización con Liquid Glass, nuevas vistas en la pantalla de bloqueo y escenas espaciales 3D. Los usuarios cuentan con filtros para llamadas y mensajes de remitentes desconocidos, nuevas opciones para crear encuestas y añadir fondos a los chats. Se añaden funciones prácticas como traducción y pronunciación de letras en Apple Music, localización de lugares visitados en Maps y seguimiento de pedidos en Wallet.

Apple Games debuta como un centro integrado de juegos, mientras que las actualizaciones para AirPods facilitan grabaciones de alta calidad y control remoto para la cámara. En CarPlay, ahora es posible acceder a widgets y actividades en vivo.

iOS 26 presenta la aplicación Apple Games. (Apple)

iPadOS 26: multitarea avanzada y creatividad

El iPad incorpora un sistema de ventanas completamente nuevo, mejorando la organización y multitarea. Una barra de menú facilita el acceso a comandos, y la aplicación Archivos ahora ofrece opciones avanzadas para organización y personalización de carpetas. Vista Previa llega al iPad con edición de PDF, Marcado y Autocompletar integrados. Los usuarios creativos ahora disfrutan de tareas en segundo plano mejoradas y grabación de audio profesional, mientras que la app Journal permite llevar diarios visuales con Apple Pencil.

macOS Tahoe: Spotlight y personalización reforzados

El nuevo diseño en macOS Tahoe da acceso a una barra de menú transparente y más opciones en el centro de control. Spotlight recibe su mayor actualización, añadiendo búsquedas inteligentes, vistas rápidas de archivos y atajos directos para ejecutar tareas desde resultados de búsqueda. Las funciones de continuidad permiten usar el Mac como extensión del iPhone, recibiendo llamadas y mensajes directamente, además de actividades en vivo para eventos en tiempo real.

watchOS 26: salud y motivación mejoradas

watchOS 26 integra la puntuación del sueño para analizar la calidad del descanso, junto con alertas de hipertensión validadas por la FDA. El Apple Watch presenta nuevas esferas, un rediseño total de la app Workout, y funciones inteligentes como Live Translation en Mensajes y gestos simplificados. Ahora incluye la app Notas y sugerencias proactivas mediante Smart Stack, facilitando el uso diario.

Una nueva función de puntuación del sueño llega al Apple Watch. (Apple)

tvOS 26 y visionOS 26: entretenimiento y realismo espacial

tvOS 26 potencia el Apple TV con funciones como karaoke con iPhone como micrófono, reacciones con emojis en tiempo real y un acceso simplificado a perfiles personalizados. En visionOS 26, los usuarios de Apple Vision Pro obtienen widgets avanzados, “Personas” más realistas y experiencias espaciales con fotos de profundidad real. La navegación espacial se amplía, permitiendo interactuar con objetos 3D y compartir experiencias audiovisuales con otros.

Accesibilidad y conveniencia universal

Apple ha fortalecido sus herramientas de accesibilidad: etiquetas nutricionales de accesibilidad en la App Store, la app Lupa para ampliar el entorno usando cámaras externas en Mac, un lector de accesibilidad configurable y acceso braille mejorado. Los controles de escucha en vivo se amplían al Apple Watch y las funciones de subtítulos en tiempo real benefician a usuarios con discapacidad auditiva. Estas mejoras aseguran que los dispositivos Apple sean cada vez más adaptables para todos los usuarios.