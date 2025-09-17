Cuánto vale el Nokia 1100 nuevo y qué funciones tiene

Estos ejemplares de colección suelen estar conservados como salieron de fábrica - (Nokia)

Un celular convertido en leyenda y objeto de colección aún dos décadas después de su lanzamiento. El Nokia 1100 se consolidó su lugar como el teléfono más vendido de la historia, con 250 millones de unidades comercializadas entre 2003 y 2009.

Actualmente encontrar un Nokia 1100 nuevo es un desafío, y su valor ha cambiado respecto al que tenía al salir al mercado, revelando el interés sostenido por dispositivos clásicos en un entorno tecnológico dominado por smartphones.

Considerado una leyenda, el modelo resistente y simple de Nokia mantiene su popularidad entre coleccionistas, alcanzando cotizaciones destacadas pese al dominio actual de los smartphones avanzados

Cuánto vale actualmente un Nokia 1100 nuevo y sellado

Cuando Nokia introdujo el 1100 en 2003, el precio rondaba los 100 dólares. Este costo accesible permitió que usuarios de todo el mundo adquirieran un teléfono confiable, resistente al uso diario y de gran autonomía.

Ahora, según cifras recopiladas en plataformas como eBay, un Nokia 1100 nuevo, sin uso y sellado en su caja original, puede encontrarse por alrededor de 84 dólares. Esta cotización corresponde a unidades conservadas en estado de fábrica, sin abrir y generalmente ofrecidas sin cargador.

El atractivo actual de estos ejemplares no reside solo en la rareza, sino en el peso simbólico que representa el 1100 como ejemplo de ingeniería simple y eficiente. Su estatus ha sido reforzado por coleccionistas y seguidores de la telefonía clásica, que buscan modelos originales en óptimas condiciones para conservarlos como piezas históricas.

Cuáles son las principales funciones del Nokia 1100

El diseño del Nokia 1100 priorizó la funcionalidad y resistencia. Sus principales características técnicas incluyen batería de larga duración, linterna LED incorporada, carcasa robusta con bordes antideslizantes y teclado de silicona fácil de manejar. El modelo fue pionero en valorizar la durabilidad y la practicidad, elementos que contribuyeron a su éxito internacional.

Este celular ahora se vende como un artículo de colección. (eBay)

A nivel de software, el teléfono ofrece recordatorios, despertador, calculadora y juegos clásicos como Snake, el popular entretenimiento conocido como “la viborita”.

Los usuarios destacan hasta hoy la posibilidad de mantener el dispositivo activo días enteros con una sola carga de batería. La autonomía y robustez del Nokia 1100 son un claro ejemplo de por qué tuvo su masificación en mercados emergentes.

Uno de los puntos fuertes que posicionaron al Nokia 1100 por sobre rivales como Motorola RAZR y su propio sucesor Nokia 1110, fue su reputación como dispositivo resistente.

Pruebas de uso reportadas en blogs y medios especialistas ha demostrado una tolerancia superior frente a caídas e inclemencias, reforzando su imagen de aparato fiable e “indestructible”. Este atributo, sumado al bajo costo de adquisición, marcó el estándar para los móviles utilitarios antes de la llegada de los smartphones.

La combinación entre robustez, batería duradera y precio accesible explica por qué el Nokia 1100 logró liderar el mercado global, incluso frente a competidores con tecnología más avanzada - crédito Visual Capitalist

El Nokia 1100 se consolidó como el dispositivo móvil más vendido de la historia, alcanzando la marca récord de 250 millones de unidades comercializadas entre 2003 y 2009. Esto lo ubicó en lo más alto del ranking mundial, superando ampliamente a otros modelos populares de diversas marcas.

De acuerdo con un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia, ningún otro celular ha logrado superar esa cifra, ni siquiera modelos que llegaron más tarde con tecnología más avanzada.

En el segundo puesto de este listado aparece el Nokia 1110, con 248 millones de ventas globales, lo que refuerza la estrategia de la marca finlandesa en diseñar teléfonos asequibles y robustos para el usuario promedio. El tercer lugar lo ocupa Apple con el iPhone 6 y 6 Plus, sumando 222 millones de unidades vendidas, una cifra impresionante para los estándares de la era de los smartphones, pero aún por detrás del sencillo y resistente Nokia 1100.

Este ranking evidenció que, durante la etapa de mayor expansión global de la telefonía móvil, los teléfonos básicos y funcionales dominaron el mercado por encima de dispositivos sofisticados. El dominio del Nokia 1100 demuestra que la combinación de simplicidad, durabilidad y precio accesible fue fundamental para establecer un récord que hoy permanece imbatido en la industria.