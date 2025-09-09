Apple Event: nuevos AirPods Pro 3 con traducción en tiempo real y monitoreo cardíaco

Apple presentó AirPods Pro 3. (Apple Event)

Apple anunció el lanzamiento de los AirPods Pro 3, su nueva generación de auriculares inalámbricos que incorporan innovaciones basadas en inteligencia artificial. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la traducción en tiempo real de varios idiomas, una herramienta impulsada por Apple Intelligence con soporte de OpenAI, que busca derribar barreras de comunicación en cualquier parte del mundo.

Además de esta característica, los nuevos auriculares incluyen la que Apple describe como “la mejor cancelación de ruido del mundo”, lo que promete una experiencia de sonido más inmersiva y clara, incluso en ambientes con mucho ruido. También estrenan la capacidad de detectar el ritmo cardíaco del usuario, integrándose de manera más estrecha al ecosistema de salud y bienestar de la compañía.

Los AirPods Pro 3 estarán disponibles a nivel global con un precio inicial de 249 dólares (279 euros), consolidándose como uno de los dispositivos estrella en la estrategia de Apple para integrar la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Con esta apuesta, la compañía no solo busca mejorar la calidad de audio, sino también ofrecer herramientas inteligentes que amplíen el uso de los auriculares más allá del entretenimiento.

Los AirPods Pro 3 llegan con una mejora notable en autonomía: ofrecen hasta 8 horas de escucha continua, superando a los AirPods Pro 2 que alcanzaban las 6 horas. Con el modo transparencia o el uso como audífonos, la duración puede extenderse hasta 10 horas, consolidándolos como los auriculares más resistentes en batería dentro de la línea Pro.

Para garantizar comodidad y estabilidad, Apple incluyó cinco tamaños de almohadillas, fabricadas con una infusión de espuma que mejora el aislamiento pasivo y asegura un ajuste firme incluso durante las rutinas físicas más exigentes. Además, cuentan con certificación IP57, lo que les otorga resistencia al sudor y al agua.

Los AirPods Pro 3 también estrenan una experiencia de entrenamiento avanzada, que permite acceder a hasta 50 tipos de actividades diferentes desde la app Actividad en el iPhone con iOS 26, sin necesidad de usar un Apple Watch. Gracias al nuevo monitor de actividad, los usuarios podrán obtener una medición más precisa de la quema de calorías y del rendimiento deportivo en general, reforzando el enfoque de Apple en la integración entre salud y tecnología.

Apple confirmó que los AirPods Pro 3 estarán disponibles para su compra a partir del 19 de septiembre de 2025, con un precio de lanzamiento de 249 dólares. El anuncio no solo generó expectativa por las nuevas funciones de traducción en vivo, detección de frecuencia cardíaca y mayor autonomía, sino que también impactó en la línea anterior: los AirPods Pro 2 verán una reducción en su precio oficial, lo que los convierte en una alternativa más accesible dentro del ecosistema de auriculares de la compañía.

La noticia fue celebrada ampliamente por los seguidores de Apple en redes sociales, donde las reacciones no tardaron en aparecer. Muchos usuarios destacaron que el nuevo modelo responde a demandas históricas como una batería más duradera, mayor comodidad en el ajuste y funciones avanzadas de entrenamiento. La llegada de esta tercera generación consolida a los AirPods Pro como uno de los productos estrella en el catálogo de la firma.