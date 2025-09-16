Modo ‘Viva México’ en WhatsApp: cómo se activa de forma sencilla

Este es una serie de configuraciones que se activan de forma manual. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Viva México en WhatsApp es un conjunto de funciones que los usuarios pueden activar para celebrar la independencia del país durante septiembre.

Entre ellas, se encuentra la posibilidad de crear tarjetas conmemorativas con la ayuda de Meta AI y compartirlas con los contactos, así como organizar eventos en los grupos para reunirse con motivo de la festividad. Es importante aclarar que no se trata de una función oficial de la aplicación.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp, es clave abrir la aplicación móvil y pulsar el ícono del círculo azul. Se ubica en la parte inferior de la interfaz. Hecho esto, se debe agregar prompts como:

Para generar imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp, se debe abrir la aplicación móvil y presionar el ícono del círculo azul. (Meta)

“Crea una tarjeta festiva con los colores de la bandera de México, decorada con papel picado y la frase ¡Viva México! en letras grandes".

“Genera una postal con el Ángel de la Independencia iluminado en verde, blanco y rojo, acompañada del texto 16 de septiembre, Día de la Independencia de México”.

“Diseña una tarjeta con mariachi, sombreros y fuegos artificiales en el fondo, que diga Orgullosamente mexicano”.

“Haz una tarjeta elegante con la silueta de México y un mensaje central que diga Libertad y orgullo, Viva México 2025″.

“Crea una imagen festiva con platillos típicos como pozole, tacos y tequila, junto a la frase Celebrando nuestra independencia”.

Cómo crear eventos en grupos de WhatsApp

En WhatsApp ya es posible crear eventos dentro de los grupos, una función pensada para organizar reuniones, celebraciones o actividades de forma sencilla. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso:

En la información del grupo se encuentran todos los datos relacionados con el evento. (WhatsApp)

Abre el grupo en el que quieres crear el evento. Toca el ícono ‘+’ (en iPhone) o el clip de adjuntar (en Android) que aparece junto al cuadro de mensaje. Selecciona la opción ‘Evento’. Ingresa los detalles del evento: Título (por ejemplo: Fiesta de independencia), fecha y hora, ubicación (si aplica) y descripción con información adicional. Presiona ‘Crear’.

El evento aparecerá en el chat del grupo y todos los miembros podrán verlo, confirmar asistencia, añadir comentarios o recibir recordatorios automáticos.

Cómo hacerle consultas a Meta AI sobre la Independencia de México

Para consultar a Meta AI sobre la Independencia de México, basta con abrir la app móvil de WhatsApp y tocar el ícono del círculo azul. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Para hacerle consultas a Meta AI sobre la Independencia de México, lo primero es abrir la aplicación móvil de WhatsApp y pulsar el ícono del círculo azul, ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Una vez allí, el usuario puede escribir sus preguntas o indicaciones en forma de prompts, es decir, instrucciones claras y concretas para que la inteligencia artificial genere respuestas o contenidos personalizados.

Por ejemplo, se pueden usar indicaciones como:

“Explícame en pocas palabras qué se celebra el 16 de septiembre en México”.

“Crea una tarjeta conmemorativa con los colores verde, blanco y rojo que diga ¡Viva México!”

“Dame 5 ideas de mensajes cortos para felicitar a mis contactos por la Independencia de México”.

“Haz una lista de platillos típicos para celebrar esta fecha”.

“Genera un poema breve que rinda homenaje a los héroes de la independencia”.

De esta forma, Meta AI se convierte en una herramienta útil para aprender, crear y compartir contenido festivo durante las celebraciones patrias.

El modo Viva México en WhatsApp funciona como una manera original y entretenida de celebrar la Independencia en el mes de septiembre. (WhatsApp)

Para qué sirve activar el modo Viva México en WhatsApp

El modo Viva México en WhatsApp sirve como una forma divertida y creativa de conmemorar la Independencia durante septiembre.

Al activarlo, los usuarios pueden aprovechar funciones especiales impulsadas por Meta AI, como la generación de tarjetas conmemorativas para compartir con amigos y familiares o la creación de eventos en grupos para organizar reuniones y celebraciones patrias.

Aunque no se trata de una función oficial de la aplicación, se ha popularizado como una tendencia que combina tecnología y tradición, permitiendo mantener vivo el espíritu festivo y fortalecer la conexión entre las personas en una de las fechas más importantes del país.