Experto de Instagram revela tres funciones favoritas en mensajes directos para tener más seguidores

Las herramientas mostradas por Adam Mosseri, poco exploradas por los usuarios, promueven mayor organización y entretenimiento en las conversaciones individuales y grupales

El líder tecnológico transmitió a través de sus redes sociales las opciones que más le gusta de la plataforma. (Tomado de @adammosseri)

Adam Mosseri, director de Instagram, sorprendió a la comunidad al compartir recientemente sus tres funciones favoritas relacionadas con el apartado de mensajes directos.

La revelación, realizada a través de su cuenta oficial, pone el foco en herramientas poco conocidas, pero clave, para quienes desean mejorar la interacción con sus contactos en la aplicación de Meta.

Estas características pueden optimizar la experiencia de comunicación y favorecer una conexión más cercana con amigos o familiares. El ejecutivo priorizó opciones que facilitan organizar la bandeja de entrada, reforzar la personalización y descubrir contenido relevante de manera colaborativa.

Cómo fijar conversaciones prioritarias en la bandeja de entrada de Instagram

El proceso es intuitivo y
El proceso es intuitivo y no requiere descargas adicionales. (Foto: Instagram)

La primera función destacada por Mosseri consiste en fijar hilos de conversación en la parte superior de la bandeja de entrada de mensajes directos. Según explicó el director de Instagram, esta opción es útil para quienes mantienen contacto frecuente con personas específicas y desean acceder fácilmente a estos chats cada vez que ingresan a la red social.

El soporte oficial de la plataforma detalla que para activar la función se debe deslizar el dedo hacia la izquierda sobre el chat elegido o presionarlo de manera prolongada, lo que habilita la opción “Fijar”. Esta acción coloca al contacto seleccionado en la zona superior, sin importar cuántos mensajes nuevos se reciban.

Es posible fijar múltiples hilos y retirarlos en cualquier momento, lo que facilita la gestión de conversaciones relevantes. Además, esta característica ayuda a los usuarios a evitar perder mensajes importantes en medio de la actividad diaria del feed.

Qué utilidad tienen los apodos personalizados en los mensajes directos de la app

Los apodos son vistos por
Los apodos son vistos por cada integrante de la conversación. (Foto: Instagram)

Otra función a la que Mosseri otorgó especial relevancia es la de los apodos compartidos en los chats. Su implementación permite asignar sobrenombres personalizados a cada participante de una conversación grupal o individual.

Todos los miembros pueden visualizar el apodo asignado, lo que contribuye a crear un ambiente más distendido y reconocible dentro de los mensajes directos.

De acuerdo con la información del soporte técnico de Instagram, los apodos sirven para identificar fácilmente a amigos, acortar nombres de usuario extensos o introducir al grupo códigos internos y bromas privadas.

El usuario puede crear o modificar apodos desde la parte superior del chat, mediante el menú específico. La configuración permite decidir quién está autorizado a cambiar estos apodos y, por defecto, concede tal privilegio solo a las personas seguidas por el titular de la cuenta.

Para qué sirve Blend y cómo mejora la experiencia en grupo dentro de Instagram

Esta es una de las
Esta es una de las últimas novedades de la red social que se está implementado de forma gradual. (Foto: Instagram)

La función conocida como Blend ocupa el lugar de favorita para el responsable de la red social. Según detalló Adam Mosseri, se trata de un feed de reels compartido, diseñado para quienes desean descubrir y ver videos cortos junto a amigos en un entorno privado.

Esta herramienta opera tanto en chats individuales como en conversaciones grupales, y requiere la aceptación mediante invitación para habilitar la experiencia conjunta.

Una vez activada, todos los integrantes reciben notificaciones cada vez que se comparte un reel al chat, y tienen la posibilidad de comentar o reaccionar en el mismo hilo.

El algoritmo de la aplicación colabora sugiriendo contenido en función de los intereses de los usuarios involucrados. Este tipo de dinámica contribuye a que los usuarios conozcan mejor las preferencias audiovisuales de sus contactos en la plataforma.

Qué se debe considerar al hacer uso de estas opciones en Instagram

Cada característica mostrada por Mosseri
Cada característica mostrada por Mosseri mantiene los controles de privacidad. (Fotocomposición Infobae)

La red social de Meta ha desarrollado sus funciones de personalización con controles de privacidad. Al fijar conversaciones o asignar apodos, el usuario conserva la autonomía para revertir las decisiones o modificar la configuración en cualquier momento.

En el caso de los apodos, la plataforma garantiza que solo quienes cuentan con la autorización explícita pueden realizar cambios, lo que evita usos inadecuados o alteraciones sorpresivas.

Por su parte, la activación de Blend exige aceptación manual de la invitación por parte de cada miembro del chat, reforzando la confidencialidad de los contenidos y el consentimiento entre los participantes.

La empresa ha comunicado que esta última función se encuentra disponible en varios países seleccionados, aunque la expansión progresará de forma escalonada.

