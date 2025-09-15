Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Microelectrónica

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo interactuamos con otros hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el vasto mundo de la tecnología.

Qué significa Microelectrónica

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

La microelectrónica es una rama de la electrónica que se encarga de diseñar y crear circuitos electrónicos diminutos. El tamaño suele ser menor a micrómetros y están hechos por materiales semiconductores.

Entre estos materiales se incluyen los transistores, condensadores, inductores, resistencias, aislantes, diodos y conductores. Todos ellos se pueden hallar en equipos microelectrónicos y para emplearlos se usan distintas técnicas de cableados. Una de las más usadas es la unión de cables, la cual se requiere de un personal especializado debido al diminuto tamaño de los componentes.

En pocas palabras, la microelectrónica no es más que la aplicación de la ingeniería electrónica en el diseño, instalación, mantenimiento y control de componentes electrónicos y circuitos de dimensiones diminutas. Estos componentes suelen ser usados en aparatos como lo son los teléfonos móviles y la tarjeta madre de un ordenador.

Historia de la microelectrónica

La microelectrónica nace alrededor de los años 50, específicamente al final de la década cuando aparecieron los primeros circuitos integrados o chips. El primero fue creado por el ingeniero físico y eléctrico Jack Kilby, el cual fue premiado en el año 2000 con el premio Nobel de Física por dicha invención, ya que contribuyó al desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).

Luego de ello se comenzaron a crear diversos componentes que marcaron la evolución de la microelectrónica llegando hasta la creación de la nanoelectrónica. Otra rama de la electrónica que se diferencia por su tamaño. A pesar de que la primera utiliza componentes diminutos, la nano usa materiales de dimensiones aún más pequeñas, de aproximadamente una millonésima parte de un metro. Por lo tanto, la medición es en nanómetros.

Por otro lado, la microtecnología son todas las tecnologías que poseen más de 100 nanómetros.

Tipos de herramientas microelectrónicas

Las tecnologías utilizadas en la microtecnología se pueden clasificar en varios tipos y estos a su vez se dividen de acuerdo a su nivel de integración, el tipo de transistor, el material y su función.

Nivel. Esto no es más que la cantidad de componentes que lo integran, entre estos equipos se encuentran de pequeña escala (SSI), mediana escala (MSI), larga escala (LSI) y muy larga escala (VSLSI). Transistor . Aquí podemos encontrar los componentes bipolares, los cuales tienen dos tipos de cargas móviles y los MOS los cuales se usan para amplificar o conmutar señales electrónicas. Material. Estos se pueden clasificar en silicio con el cual se pueden hacer transistores como circuitos integrados, de germanio que se usa tanto en semiconductores como en transistores y arseniuo de galio, que sólo se usa para semiconductores. A diferencia del silicio es más costoso y frágil, pero transporta mejor la electricidad. Función. Estas herramientas se dividen en dos tipos: la analógica y la digital.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología en la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Cirugía en solitario con cámaras guiadas por IA marca un hito en Chile

Tradicionalmente, los asistentes ajustaban manualmente la cámara bajo instrucciones, pero ahora la IA mantiene la visualización óptima de manera autónoma

Cirugía en solitario con cámaras

OnePlus presentaría una pantalla de 165 Hz para su próximo flagship

El presidente de OnePlus China, Li Jie, aprovechó el lanzamiento del iPhone 17 para felicitar públicamente a Apple por adoptar una pantalla de 120 Hz

OnePlus presentaría una pantalla de

NotebookLM se transforma en tutor personal con nuevas funciones

Google ha potenciado su herramienta mediante una colaboración con OpenStax, una entidad destacada en la provisión de recursos académicos gratuitos

NotebookLM se transforma en tutor

Vimeo será adquirida por Bending Spoons por USD 1.380 millones

La adquisición coloca a Vimeo bajo el control de una empresa especializada en reestructurar y relanzar servicios digitales de perfil global

Vimeo será adquirida por Bending

Consejos de seguridad al cargar móviles y baterías: lo que los bomberos quieren que sepas

Uno de los mayores riesgos asociados a la carga de dispositivos proviene de la exposición a fuentes de calor

Consejos de seguridad al cargar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comienza el juicio al ex

Comienza el juicio al ex jefe de fiscales de Rosario acusado por corrupción vinculada al juego clandestino

Villarruel desactivó la herencia de despachos previa al recambio y quita un trofeo de guerra a senadores

Javier Milei divide su tiempo entre recuperar la agenda política local y los compromisos en el exterior

Cómo sigue la causa por el choque de Thiago Medina, el ex Gran Hermano que lucha por su vida

Una investigación por robo derivó en el inesperado hallazgo de un invernadero repleto de marihuana

INFOBAE AMÉRICA
Batlle Planas, el zen y

Batlle Planas, el zen y el automatismo, en una muestra que recorre su otro legado

Incesto, ostentación y tragedia: las claves ocultas tras el legado de las Cleopatras en la historia egipcia

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

TELESHOW
Los ex Gran Hermano, unidos

Los ex Gran Hermano, unidos por Thiago Medina: los mensajes de Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, La Tana y Juli Poggio

El regalo de lujo que L-Gante le dio a su papá tras su inesperada reconciliación: el motivo

Carolina Amoroso compartió tiernas postales de su primer hijo: “Está en nuestros brazos y todavía no podemos creerlo”

Celeste Cid contra los comentarios sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”