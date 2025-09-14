Tecno

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Nuevos artistas y canciones han entrado en el ranking de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Desde tutoriales hasta los llamados
Desde tutoriales hasta los llamados ASMR, en YouTube se puede encontrar todo tipo de videos. (Infobae/Jovani Pérez)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones más populares del momento

1. EL CRITICÓN (En Vivo)Artista/canal: DJ Jader Tremendo y Altafulla

2. YOGURCITO (REMIX)Artista/canal: Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

3. SANKAArtista/canal: Ryan Castro y Dongo

4. COMO OREOArtista/canal: Blessd, Fuerza Regida y Ovy On The Drums

5. LA SIGUIENTE (EN VIVO)Artista/canal: Twister El Rey y DJ Jader Tremendo

6. ESTRELLA (EN VIVO)Artista/canal: DJ Jader Tremendo

7. Uno Se CuraArtista/canal: Raulin Rosendo

8. si te pillaraArtista/canal: Velada

9. Me VoyArtista/canal: Heredero

10. TOPBOY - MOSCHINO (video oficial) DIR. John "Bugz" SernaArtista/canal: Topboy TGR

Los inicios de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer video a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

YouTube: entre la cultura popular y la política

YouTube es una de las
YouTube es una de las plataformas más usadas en este país. (Bloomberg/Gabby Jones)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Esta es la tarea que la IA no puede ejecutar bien, según equipo de investigadores

Se puso a prueba una amplia gama de herramientas de IA, incluyendo las populares ChatGPT, Gemini y Grok

Esta es la tarea que

Youtube en Chile: la lista de los 10 videos más populares de este sábado

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartirse videos de una fiesta a la que habían asistido

Youtube en Chile: la lista

Llegan los hilos a WhatsApp: así podrás seguir varias conversaciones en un mismo chat

La actualización en fase de pruebas permitirá separar debates y proyectos, lo que facilitará la organización en grupos y conversaciones laborales

Llegan los hilos a WhatsApp:

Glosario de tecnología: qué significa Tipos de VPN

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

Director de DeepMind afirma que la IA podría acelerar el descubrimiento de fármacos de años a meses

Si bien la IA ha ayudado a desarrollar una serie de fármacos en tiempo récord, ninguno ha llegado aún a la fase de ensayos clínicos

Director de DeepMind afirma que
ÚLTIMAS NOTICIAS
En un accidente de escalada

En un accidente de escalada murió el físico y emprendedor argentino que ayudó a abrir las puertas de Silicon Valley a Milei

Video: un conductor fue acusado de intentar secuestrar a una menor y lo detuvieron tras una intensa persecución

Tragedia en Córdoba: se estrelló una avioneta durante un festival de acrobacias y murieron sus dos tripulantes

Karina Milei lanzó una agrupación estudiantil para “combatir el adoctrinamiento” en los secundarios de CABA

Identificaron a Tenorinho, el pianista de Vinicius de Moraes desaparecido en 1976 en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descubrieron cómo algunos olores

Científicos descubrieron cómo algunos olores se perciben como sabores en el cerebro

Estonia impuso restricciones de vuelo en la frontera oriental con Rusia

El hongo más mortal del planeta amenaza con expandirse a nivel mundial

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

TELESHOW
Mirtha Legrand impactó en su

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales

En medio de su embarazo, Cami Homs fue a la cancha para alentar a José Sosa desde la tribuna

Globos, lazos rosas y cupcakes: así fue el primer cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

La preocupación de dos exparticipantes de Gran Hermano por la salud de Thiago Medina: “Tiene un corazón de oro”

La Joaqui contó cómo la tiene agendada Luck Ra: “Nunca me cambió”