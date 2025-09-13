El nuevo monitor 4K que será el aliado de los médicos en las cirugías

Monitor quirúrgico 4K de LG. (LG Electronics)

La tecnología médica continúa evolucionando para mejorar la precisión, la seguridad y la experiencia de los equipos quirúrgicos. En esta línea, LG Electronics presentó su más reciente monitor quirúrgico 4K de 31,5 pulgadas, modelo 32HS710S, una herramienta desarrollada para revolucionar la forma en que los profesionales de la salud acceden a la información visual durante procedimientos delicados.

Este equipo, que ya cuenta con la autorización 510(k) de la FDA en Estados Unidos, promete optimizar el flujo de trabajo y elevar los estándares operativos en el entorno quirúrgico.

El monitor 32HS710S ha sido diseñado para responder a las necesidades concretas de los quirófanos modernos. Su panel 4K IPS ofrece claridad de imagen sobresaliente y colores uniformes, incluso observados desde ángulos amplios, uno de los mayores desafíos durante las cirugías. Esta calidad visual se traduce en mayor precisión al identificar detalles finos en tejidos o estructuras anatómicas, lo que puede marcar la diferencia en situaciones críticas.

El monitor es identificado con el modelo 32HS710S. (LG ELECTRONICS)

Una de las principales ventajas de este monitor radica en su capacidad para adaptar la visualización a cada procedimiento. Permite configurar independientemente los modos de imagen según la fuente de entrada, facilitando la integración con diferentes equipos médicos en quirófano.

Asimismo, incorpora teclas de acceso directo para seleccionar de manera instantánea los modos de pantalla preferidos y activar vistas múltiples Picture-by-Picture (PBP), posibilitando que los médicos monitoreen varias fuentes simultáneamente con solo un botón.

El estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) está plenamente soportado, asegurando la fidelidad al mostrar imágenes provenientes de equipos de diagnóstico. Por otro lado, su brillo típico alcanza los 800 cd/m² y cubre aproximadamente el 95% del espectro de color DCI-P3, aspectos fundamentales para distinguir tonalidades y matices en entornos donde la iluminación puede variar considerablemente.

Representación de una cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad y eficiencia en quirófano

En las salas de operaciones, la resistencia y la confiabilidad son tan cruciales como la calidad de la imagen. Por ello, el 32HS710S cuenta con cristal reforzado mediante tecnología Optical Bonding, acompañado de recubrimientos anti-reflejo, anti-huellas y anti-deslumbramiento. Estas características permiten mantener la nitidez visual aun bajo intensas fuentes de luz quirúrgica y reducen la interferencia causada por el contacto frecuente o el uso de guantes.

La robustez del equipo está avalada por certificaciones IP45 en la parte frontal e IP32 en la parte trasera, protecciones que lo resguardan contra líquidos y elementos propios del entorno médico. Posee resistencia a impactos IK06 y puede instalarse fácilmente en brazos articulados adaptados para monitores quirúrgicos. Su peso ronda los 9,2 kilogramos, lo que facilita la integración en diferentes configuraciones de sala.

En cuanto a confiabilidad operativa, el monitor incorpora la función Failover Input Switch, que conmuta automáticamente a una fuente secundaria si la señal principal se interrumpe, garantizando la continuidad visual en procedimientos críticos. Las opciones de visualización versátil incluyen división en 4 pantallas, función Picture-in-Picture (PIP), modos Espejo y Rotación para adaptar la orientación de la imagen, así como la salida de pantalla clonada para capacitación y colaboración en tiempo real.

Como subrayó YS Lee, director de IT en LG Media Entertainment Solution Company: “Al desarrollar el 32HS710S, nos enfocamos en beneficios prácticos que optimicen el flujo de trabajo de equipos quirúrgicos, donde el tiempo y la concentración son factores críticos”. Gracias a sus configuraciones automáticas, controles intuitivos y sistemas de respaldo, este monitor busca que el personal médico centre su atención en lo más importante: el cuidado del paciente.